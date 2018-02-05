Никакой бесплатной парковки из-за собственной снежной вины Собянин не обещает

Власти Москвы отказались от идеи сделать бесплатной парковку из-за большого количества выпавшего снега. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Ранее со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова сообщалось о том, что мэру Москвы Сергею Собянину направлено письмо с предложением отменить плату за парковку в столице в связи со снегопадом, который значительно затруднил передвижение автотранспорта.

"Учитывая огромное количество выпавшего снега, который нужно оперативно убрать, делать парковочные места бесплатными не имеет смысла", - сказали в пресс-службе.

В столичном регионе на 4-5 февраля объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. Из-за метели в Московской области были перебои в электроснабжении в 18 муниципалитетах. В Москве из-за падения дерева и обрыва линии электропередачи погиб один человек и пятеро получили травмы.

Напомним, 1 февраля Сергей Собянин допустил рост цен на платную парковку в некоторых районах с высокой автомобильной загруженностью. Он подчеркнул, что стоимость парковки может возрасти только в тех местах, где «чтобы встать на парковку, приходится кружить».

Глава столичной администрации указал на необходимость повышения тарифов в этих районах таким образом, чтобы их загрузка не превышала 80%. При этом Собянин подчеркнул, что в системе платных парковок Москвы в ближайшем будущем «никаких особых новшеств не будет».

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