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Московский листок

Никакой бесплатной парковки из-за собственной снежной вины Собянин не обещает

Опубликовано 05.02.2018 в разделе комментариев 2

беспредел москва собянин парковки
Никакой бесплатной парковки из-за собственной снежной вины Собянин не обещает

Власти Москвы отказались от идеи сделать бесплатной парковку из-за большого количества выпавшего снега. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Ранее со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова сообщалось о том, что мэру Москвы Сергею Собянину направлено письмо с предложением отменить плату за парковку в столице в связи со снегопадом, который значительно затруднил передвижение автотранспорта.

"Учитывая огромное количество выпавшего снега, который нужно оперативно убрать, делать парковочные места бесплатными не имеет смысла", - сказали в пресс-службе.

В столичном регионе на 4-5 февраля объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. Из-за метели в Московской области были перебои в электроснабжении в 18 муниципалитетах. В Москве из-за падения дерева и обрыва линии электропередачи погиб один человек и пятеро получили травмы.

Напомним, 1 февраля Сергей Собянин допустил рост цен на платную парковку в некоторых районах с высокой автомобильной загруженностью. Он подчеркнул, что стоимость парковки может возрасти только в тех местах, где «чтобы встать на парковку, приходится кружить». 

Глава столичной администрации указал на необходимость повышения тарифов в этих районах таким образом, чтобы их загрузка не превышала 80%. При этом Собянин подчеркнул, что в системе платных парковок Москвы в ближайшем будущем «никаких особых новшеств не будет».  

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Retrent написал 05.02.2018 17:59
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/press
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По-честному по-нашему по-русски надобно. Пердолить красножопых до ус рачки
Крон Принц Рыык Васильевич написал 05.02.2018 17:43
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