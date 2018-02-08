Под звонкий мяч губернатора Кобылкина

5 февраля 2018 года губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин снова навестил Новый Уренгой. Этот визит с большими надеждами ожидали многие новоуренгойцы, которые собирались вновь обратиться к губернатору со своими жилищными проблемами, по-прежнему столь острыми для них. Посылали ему обращения с просьбами о встрече.

Но вместо того, чтобы принять бедствующих новоуренгойцев, оставшихся без жилья, губернатор принимал других, более благополучных горожан, вручал им торжественные награды, а в 5 вечера находился уже в спорткомплексе "Звёздный", в рамках волейбольного турнира "Кубок губернатора Ямала". Дмитрий Кобылкин принял непосредственное участие в соревновании, собравшим в числе игроков и многих других представителей ямальской элиты. Турнир был заявлен, как благотворительный, в помощь детям-инвалидам. Интересно, каким именно, уж не тем ли, чьи родители уже лишены жилья?

Юрий Буларга, городской активист, корреспондент газеты "Рабочая Демократия" (одним из первых в городе ставший жертвой жилищных махинаций городских властей), делегированный от группы пострадавших граждан, с пакетом документов и коллективным заявлением, также направился в спорткомплекс Звёздный.

8 сентября 2016 года, полтора года назад, когда Дмитрий Кобылкин приезжал на открытие этого спорткомплекса, активисты группы, защищающей свои жилищные права, прямо на подходе к спорткомплексу были задержаны сотрудниками полиции, и несколько часов, пока не уехал губернатор, провели в ОВД. После этого их жилищный вопрос нисколько не улучшился, но лишь продолжил набирать обороты - в городе не утихали пожары, вспыхнувшие ещё в декабре 2015 года. Пожары эти, удивительным образом, затронули только те дома, в которых проживали непокорные жители, отказывающиеся переезжать в аварийные новостройки. Некоторым жителям пришлось выпрыгивать из окон уже во время пожара, как это, например, было в домах по улицам Южной 36 и Звёздной 41. Эти новоуренгойские пожары в домах из списка начинались с чердака, и, как правило, на рассвете. Горели также дома по улицам Строителей, Южной, Звёздной, Таёжной. И, конечно, жители таких домов, за исключением единиц, вынуждены были искать приют себе сами, без помощи Администрации.

Другие дома зачищались при помощи отключения всех коммуникаций в зимнее время, вынуждая людей самих покидать свои дома, чтобы защитить детей от холода. В феврале 2017-го, например, таким образом были выселены два дома по улице Звёздная 49 и 57, после чего дети из нескольких семей попали в детский приют "Садко".

Встретиться с губернатором Юрию Буларге снова не удалось. Правоохранительный щит незримо, но надёжно так и не позволил Буларге сократить дистанцию, если уж не до губернатора, то хотя бы до его помощников. После победных поздравлений губернатор и вовсе покинул спорткомплекс Звёздный в компании новоуренгойских властей, в сопровождении мэра города Ивана Костогриза (одного из главных виновников жилищных проблем многих горожан).

Пакет документов и коллективное заявление бедствующих новоуренгойцев так и остались невостребованными, как городскими, так и областными властями.

Неделей назад жилищные активисты также получили отказ, подписанный председателем Городской Думы, членом партии "Единая Россия" Ириной Груздевой - "В назначении собрания граждан, проживающих в муниципальном образовании город Новый Уренгой отказать, в связи с отсутствием в заявлении граждан вопросов местного значения, предлагаемых к обсуждению на собрании граждан".

Вот так - вопрос о незаконном лишении горожан городского жилья, как оказывается, выходят за рамки вопросов местного значения. Видимо, и губернатор Кобылкин, не первый раз избегающий встречи с обездоленными жителями, так считает.