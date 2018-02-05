Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Котлован в Колывани решил судьбу главы администрации, а вот кризис судьбу Путина - нет...

Опубликовано 05.02.2018 в разделе комментариев 0

кризис силовигархия классоваяненависть новосибирск
Котлован в Колывани решил судьбу главы администрации, а вот кризис судьбу Путина - нет...

Глава администрации поселка Колывань Новосибирской области Алексей Дорофеев решил уйти в отставку после массового протеста, вызванного гибелью двух детей в вырытой коммунальщиками яме. Расследованием трагедии занялся Следственный комитет, заведено уголовное дело. 

Информацию о своей отставке Дорофеев лично подтвердил "НГС.Новости" 5 февраля. "Того требует, как говорится, совесть", - сказал он корреспонденту издания. 

По данным сайта "Сибкрай", в заявлении об увольнении глава администрации написал, что уходит по собственному желанию. Его полномочия временно будет исполнять заместитель главы администрации поселка Щербинина Наталья Анатольевна. Распоряжение уже подписано и вступило в силу. 

Уволиться Дорофеева вынудили трагедия, произошедшая в Колывани 2 февраля, и последовавший за ней народный сход, который состоялся 5 февраля. Вечером 2 февраля братья шести и 11 лет проходили мимо вырытой коммунальщиками ямы глубиной три метра, заполненной водой. Один из мальчиков оступился и упал в нее, второй пытался его спасти, но тоже утонул. Оказалось, что яма была вырыта для ремонта водопровода еще в ноябре 2017 года, и рабочие до сих пор ее не засыпали. 

В управлении Следственного комитета по Новосибирской области завели уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) в отношении 44-летнего директора муниципального унитарного предприятия поселка Колывань "Коммунальное хозяйство". Также привлекли к ответственности воспитателя детского сада, которая в вечернее время передала шестилетнего ребенка его 11-летнему брату. Готовится представление в адрес врио губернатора региона Андрея Травникова. 

Жители поселка 5 февраля устроили народный сход. Возмущенные сельчане призывали к ответу главу Колыванского района Виктора Аверина и требовали его отставки. Оказалось, что это не первая подобная трагедия в рабочем поселке и там есть еще несколько подобных неогороженных ям. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников пообещал оказать материальную помощь семье, в которой погибли дети.

От редакции: Казалось бы, в чём разница? Тут один лишь народный сход решил судьбу руководителя - в Москве сколько было аналогичных собраний, а руководитель и не пытался даже покинуть Кремль. Капитал нуждается в представителе, в компромиссной фигуре, которая будет защищать его интересы последовательно и долго, отворачиваясь и от мнения народа и от создаваемых им же (и классом) проблем. Яма для всей России вырыта ещё в 1991-м, туда много воды демагогии налито, а в 2001-м у неё завёлся новый прораб-преемник - но туда "упало" за 17 лет столько народа, такая убыль населения, заводов, вузов, школ, поликлиник, больниц, населённых пунктов, что и в сравнение с Колыванью Путин не пойдёт. Народные суды вместо классового правосудия - вот что имеет огромное будущее. Просто потому что дальше так жить народ не захочет - чтобы им расплачивались с ненасытной ямой, его детьми, общим будущим...  

Д.Ч.

Материалы по теме:

За последний срок Путина уничтожено более тысячи государственных вузов

От путинской "вертикали" под тяжестью коррупции отваливаются ветви: правительство Дагестана



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Дарья Митина: Мы-то зачем присоединяемся к этому валу обмана?
Дарья Митина: Мы-то зачем присоединяемся к этому в...
05.02.2018
Позорно тихо случился важный киноюбилей - 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая
Позорно тихо случился важный киноюбилей - 95 лет ...
05.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Проснувшуюся совесть Турции спешно сажают в тюрьмы, особенно за сетевую работу (0)
Котлован в Колывани решил судьбу главы администрации, а вот кризис судьбу Путина - нет... (0)
Никакой бесплатной парковки из-за собственной снежной вины Собянин не обещает (2)
Государство снимет с себя часть расходов на медицину (8)
Коррумпированный наследник империи "Самсунга" получил уникальную "олимпийскую" амнистию (1)
Навального заподозрили в избиении полицейских (6)
За последний срок Путина уничтожено более тысячи государственных вузов (14)
Агора: Рунет переходит под контроль ФСБ (10)
Премьер-министр Польши случайно ляпнул правду о Катыни (13)
От путинской "вертикали" под тяжестью коррупции отваливаются ветви: правительство Дагестана (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Недалекие люди в опасном мире
Дарья Митина Дарья Митина: Высунув нoс на улицу
Дарья Митина Дарья Митина: М - масштаб
Дарья Митина Дарья Митина: Эта музыка будет вечнoй
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Сильно сказано!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss