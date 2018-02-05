Котлован в Колывани решил судьбу главы администрации, а вот кризис судьбу Путина - нет...

Глава администрации поселка Колывань Новосибирской области Алексей Дорофеев решил уйти в отставку после массового протеста, вызванного гибелью двух детей в вырытой коммунальщиками яме. Расследованием трагедии занялся Следственный комитет, заведено уголовное дело.

Информацию о своей отставке Дорофеев лично подтвердил "НГС.Новости" 5 февраля. "Того требует, как говорится, совесть", - сказал он корреспонденту издания.

По данным сайта "Сибкрай", в заявлении об увольнении глава администрации написал, что уходит по собственному желанию. Его полномочия временно будет исполнять заместитель главы администрации поселка Щербинина Наталья Анатольевна. Распоряжение уже подписано и вступило в силу.

Уволиться Дорофеева вынудили трагедия, произошедшая в Колывани 2 февраля, и последовавший за ней народный сход, который состоялся 5 февраля. Вечером 2 февраля братья шести и 11 лет проходили мимо вырытой коммунальщиками ямы глубиной три метра, заполненной водой. Один из мальчиков оступился и упал в нее, второй пытался его спасти, но тоже утонул. Оказалось, что яма была вырыта для ремонта водопровода еще в ноябре 2017 года, и рабочие до сих пор ее не засыпали.

В управлении Следственного комитета по Новосибирской области завели уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) в отношении 44-летнего директора муниципального унитарного предприятия поселка Колывань "Коммунальное хозяйство". Также привлекли к ответственности воспитателя детского сада, которая в вечернее время передала шестилетнего ребенка его 11-летнему брату. Готовится представление в адрес врио губернатора региона Андрея Травникова.

Жители поселка 5 февраля устроили народный сход. Возмущенные сельчане призывали к ответу главу Колыванского района Виктора Аверина и требовали его отставки. Оказалось, что это не первая подобная трагедия в рабочем поселке и там есть еще несколько подобных неогороженных ям. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников пообещал оказать материальную помощь семье, в которой погибли дети.

От редакции: Казалось бы, в чём разница? Тут один лишь народный сход решил судьбу руководителя - в Москве сколько было аналогичных собраний, а руководитель и не пытался даже покинуть Кремль. Капитал нуждается в представителе, в компромиссной фигуре, которая будет защищать его интересы последовательно и долго, отворачиваясь и от мнения народа и от создаваемых им же (и классом) проблем. Яма для всей России вырыта ещё в 1991-м, туда много воды демагогии налито, а в 2001-м у неё завёлся новый прораб-преемник - но туда "упало" за 17 лет столько народа, такая убыль населения, заводов, вузов, школ, поликлиник, больниц, населённых пунктов, что и в сравнение с Колыванью Путин не пойдёт. Народные суды вместо классового правосудия - вот что имеет огромное будущее. Просто потому что дальше так жить народ не захочет - чтобы им расплачивались с ненасытной ямой, его детьми, общим будущим...

Д.Ч.

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