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Московский листок

Проснувшуюся совесть Турции спешно сажают в тюрьмы, особенно за сетевую работу

Опубликовано 05.02.2018 в разделе комментариев 0

турция репрессии реакция курды африн
Проснувшуюся совесть Турции спешно сажают в тюрьмы, особенно за сетевую работу

Власти Турции задержали несколько сотен человек, протестовавших против военной операции страны в Сирии. Об этом сообщает местное издание Cumhuriyet со ссылкой на МВД страны. По его данным, 449 человек были задержаны за распространение "террористической пропаганды" в социальных сетях. Еще 124 человека - за участие в акциях протеста, следует из сообщения министерства. 

Речь идет о военной операции турецкой армии "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн. Она началась 20 января. Генштаб Турции утверждает, что целью Анкары в регионе является уничтожение террористов и объектов террористических структур. 

При этом, по мнению турецких властей, пособники террористов делают все возможное, чтобы представить действия Анкары как насилие против мирного населения Сирии, передает агентство Anadolu. 

В настоящее время "террористы и их пособники активизировали антитурецкую пропаганду в соцсетях с целью искажения реалий операции". "Активную поддержку антитурецкой пропаганде оказывают депутаты парламентов некоторых европейских стран, которые игнорируют преступления террористов в Сирии", - сказано в статье. 

В ней также отмечается, что "эта группа европейских политиков не только делится в социальных сетях фейковыми новостями по операции "Оливковая ветвь", но и выступает с абсурдными комментариями в адрес Турции". Ряд зарубежных СМИ делает ставку на распространение информации террористов, в то же время игнорируя официальные сообщения турецкой стороны, сообщил агентству координатор отдела общественной дипломатии при кабмине Турции Али Осман Озтюрк. 

По его словам, эти структуры не считаются с заявлениями официальной Анкары, однако активно пропагандируют позицию террористов на телевидении и информационных порталах. Причем в ряде случаев имеют место попытки приписать субъективную информацию официальным лицам, что расширяет масштабы антитурецкой пропаганды. 

29 января МВД Турции сообщало о задержании 311 человек по обвинениям в "террористической пропаганде". 30 января полиция Анкары задержала восемь членов Союза медицинских работников Турции за критические высказывания о проводимой страной военной операции в сирийском регионе Африн, напоминает ТАСС.

От редакции: Это очень важно, что в самой стране-агрессоре нет тотальной солидарности с волюнтаризмом Эрдогана. Это важно и для нас в РФ, поскольку недавно отпраздновавшее "Победу" в Сирии лицемерное руководство страны - всячески игнорирует задаваемые ему вопросы об отношении к турецкой агрессии. По факту, Путинская Россия вывела из Африна своих военспецов и военную полицию, чтобы турецкие каратели вместе с джихадистами спокойно убивали тех, кого они считают нужным - курдов и особенно членов Рабочей партии Курдистана. Да, для имперской власти в Турции любой курд сегодня - сепаратист.

Однако на то и существуют международные регулирующие отношения стран институты Совбез ООН, чтобы находить компромисс и не допускать террора, который с использованием тяжёлой техники проводит сейчас Турция в Африне. Те немногие, кто сейчас в Турции подвергся прессингу и арестам - спасли совесть нации, и возможно именно они в будущем и положат конец имперскому регрессу, правлению столь враждебной многонациональной Турции клики бизнесменов, которые умело договариваются с Газпромом о строительстве газопровода, но не умеют договариваться с собственными гражданами...

Д.Ч. 

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