ЦИК зарегистрирует Самовыдвиженца и остальных ближе к выборАм

Решение о регистрации Самовыдвиженца, чьи подписи были проверены еще на прошлой неделе, ЦИК примет уже во вторник, еще по трем выдвиженцам — Григорию Явлинскому (кандидат от партии "Яблоко"), Сергею Бабурину (партия "Российский общенародный союз") и Борису Титову (Партия роста) — на заседании в среду.
По остальным решение будет в четверг, и что-то подсказывает, что решение будет не столь радужным.
Думаю, Самовыдвиженца следует писать с заглавной буквы. Во-первых он один такой, а во вторых - ну вы сами понимаете...
А куда торопиться Самовыдвиженцу? Он еще и не начинал свою избирательную кампанию, а его пресс-секретарь Песков уже получил упрек от ЦИКи, что слишком старается. С таким пресс-секретарем можно вообще регистрироваться за два дня до выборов - все равно все будут знать, кто таков этот Самовыдвиженец.
Хотя, честно говоря, волнуюсь я за нашего Самовыдвиженца. Ведь в ЦИКе тетки строгие, а ну как найдут какую-нибудь неправильную бумажку, да и не зарегистрируют?
Ну, допустим, счета в офшорах каких-нибудь. Он, конечно, на лыжи и бегом закрывать, а они - не закрываются! Один счет в Лихтенштейне закроет, а тут же другие объявляются, скажем, в Австрии и Швейцарии. Он их закрывать, а всплывают сами собой какие-то "транзитные" счета... Ну типа как головы у Змея Горыныча.
А потом, к примеру, выявятся некстати какие-нибудь дома в Испании у дочерей. Они хоть и взрослые, а как-то неудобно все равно...
В общем, очень я волнуюсь за Самовыдвиженца нашего.
Это которые от партий идут, тем хорошо. Они уж и удостоверения получили - агитируй - не хочу. Даже если ты и не член никакой партии, а все равно очень удобно. Специально для этого партии и придуманы. Большая экономия. Сейчас как раз после Нового года скидки.
Даже если, допустим, и не закроешь счетов каких-нибудь, то все равно тебя с регистрации не снимут. Думаю, потому что лицо становишься сразу неприкосновенное, и законы тебя никакие не касаются. Хочешь - езжай на красный свет, хочешь даже побей кого-нибудь по физиономии - ничего за это не будет.
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» в статье 37, которая перечисляет документы, которые должен подать в ЦИК кандидат ДО его регистрации, пункт 5 гласит: "письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами".
Вот если у кого другого, допустим, есть незакрытые счета в инстранных банках, то его не зарегистрируют. А если ты кандидат зарегистрированный, то тебе на этот закон плевать, и тебя все равно не снимут. Вот как здорово!
Можешь любую пургу нести, например, что
"Сдали давно в налоговую инспекцию все документы… В пятницу в налоговую сообщили о закрытии счетов всех. На сайте налоговой инспекции это есть";
"Сейчас, естественно, юристы наши будут оформлять доверенность, чтобы запросили в налоговой инспекции тот документ, который есть. А вообще ЦИК должен запросить сам у налоговой инспекции вот эти все документы"
А можно вообще ничего не говорить. Пройти так мимо высокомерно с папироской.
- Уйдите, гражданки, вы нам неинтересные.
А.Б.
стоик1111 написал 06.02.2018 10:55
Или вообще никто не прийдет, какая разница?
Либерманн написал 06.02.2018 10:53
Он подал такое уведомление в требуемый срок.
Азер (.. добавьте сами) написал 06.02.2018 10:53
ВОТ ТУТ.
https://www.youtube.com/watch?v=OesQHgw4bVI
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЖОПЫ ПУТИНА ВАШИНГТОН НАРУШИЛ ЗАКОН США, ВСТУПИЛ В КОНФЛИКТ С Конгрессом и попутно НАЕБАЛ (иначе не скажешь) весь мир (впрочем, последнее - мелочь; наебыванием двуногих Вашингтон занимается много лет).
Разумеется, все это Баранов знает. Но, как типично для него - предпочел очередную демонстрацию своей попки.. Весьма закономерно для друга путинского подпидрика Мойши Делягина. Ну а слегка (для поддержания баланса и имиджа "независимого журналиста") проехавшись по Путену - можно будет снова обрушиться на Грудинку.. Делягин оплатит..
Что касательно "самовыдвиженца" - не имеет никакого значения, как он "выдвигался" и сколько "голосов" ему нарисуют. Потому-что АГЕНТ ИНОСТРАННОГО Г-ВА НЕ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИБО КАКИЕ-ТО ПРОЧИЕ ДОЛЖНОСТИ НЕЗАВИСИМО ОТ ЧЕГО БЫ ТО НИ БЫЛО. Так что "самовыдвижение" "самовыдвиженца" является поводом и прелюдией к развязыванию в Рашаговнии нацыанально-освободительной ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. Как видите - поводов для легкой иронии сколько угодно..
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Вынужден принести свои извинения пипл за то, что ЛОХАНУЛСЯ весьма дешевым образом. Сперва напейсал, что доклад - ТУФТА, а затем позволил себя же переубедить. Хотя уже тот факт, что первая информация о "докладе" появилась не около 6 вечера (по московскому времени), как это бывает ВСЕГДА, а 30-го числа - должна была настораживать. Не говоря уже о содержании "документа".
Впрочем, усе это не важно. Требующим 80 сортов колбасы дорросам все равно наССрать... Но вот "ум, честь и совесть нашей эпохи", судя по всему - ент "либерасты". Они то хоть находят в себе силы (даже если раз в год) высказать то, что невозможно скрыть... И не обходят острые вопросы.. Потому и имеют во все дырки красножопых, нацыаналов и прочий исторический мусор..
Жльлжтлдтдлт написал 06.02.2018 09:41
...иди, вася, иди, - всем вашим зубчатым караван-сараем...
Лдтлдтдлтдлт написал 06.02.2018 08:33
Например: Самовыдвиженец Всероссийский, Кандидат Кремлевский, Избранник Первотурный.
...эээ-э.., не.., - Преемник Алкашный и прочее, и прочее - подразумевается, но не объявляется...
perplexed написал 06.02.2018 07:24
Александр Загонов* написал 06.02.2018 07:02
через 2 года, а переизбираться написал 06.02.2018 02:48
ИМЕННО ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС.
Путина бы там сразу выпроводили вон.
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Поэтому у римлян была демократия, а у русских - "страна рабов, страна господ".