ЦИК зарегистрирует Самовыдвиженца и остальных ближе к выборАм

Решение о регистрации Самовыдвиженца, чьи подписи были проверены еще на прошлой неделе, ЦИК примет уже во вторник, еще по трем выдвиженцам — Григорию Явлинскому (кандидат от партии "Яблоко"), Сергею Бабурину (партия "Российский общенародный союз") и Борису Титову (Партия роста) — на заседании в среду.

По остальным решение будет в четверг, и что-то подсказывает, что решение будет не столь радужным.

Думаю, Самовыдвиженца следует писать с заглавной буквы. Во-первых он один такой, а во вторых - ну вы сами понимаете...

А куда торопиться Самовыдвиженцу? Он еще и не начинал свою избирательную кампанию, а его пресс-секретарь Песков уже получил упрек от ЦИКи, что слишком старается. С таким пресс-секретарем можно вообще регистрироваться за два дня до выборов - все равно все будут знать, кто таков этот Самовыдвиженец.

Хотя, честно говоря, волнуюсь я за нашего Самовыдвиженца. Ведь в ЦИКе тетки строгие, а ну как найдут какую-нибудь неправильную бумажку, да и не зарегистрируют?

Ну, допустим, счета в офшорах каких-нибудь. Он, конечно, на лыжи и бегом закрывать, а они - не закрываются! Один счет в Лихтенштейне закроет, а тут же другие объявляются, скажем, в Австрии и Швейцарии. Он их закрывать, а всплывают сами собой какие-то "транзитные" счета... Ну типа как головы у Змея Горыныча.

А потом, к примеру, выявятся некстати какие-нибудь дома в Испании у дочерей. Они хоть и взрослые, а как-то неудобно все равно...

В общем, очень я волнуюсь за Самовыдвиженца нашего.

Это которые от партий идут, тем хорошо. Они уж и удостоверения получили - агитируй - не хочу. Даже если ты и не член никакой партии, а все равно очень удобно. Специально для этого партии и придуманы. Большая экономия. Сейчас как раз после Нового года скидки.

Даже если, допустим, и не закроешь счетов каких-нибудь, то все равно тебя с регистрации не снимут. Думаю, потому что лицо становишься сразу неприкосновенное, и законы тебя никакие не касаются. Хочешь - езжай на красный свет, хочешь даже побей кого-нибудь по физиономии - ничего за это не будет.

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» в статье 37, которая перечисляет документы, которые должен подать в ЦИК кандидат ДО его регистрации, пункт 5 гласит: "письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами".

Вот если у кого другого, допустим, есть незакрытые счета в инстранных банках, то его не зарегистрируют. А если ты кандидат зарегистрированный, то тебе на этот закон плевать, и тебя все равно не снимут. Вот как здорово!

Можешь любую пургу нести, например, что

"Сдали давно в налоговую инспекцию все документы… В пятницу в налоговую сообщили о закрытии счетов всех. На сайте налоговой инспекции это есть";

"Сейчас, естественно, юристы наши будут оформлять доверенность, чтобы запросили в налоговой инспекции тот документ, который есть. А вообще ЦИК должен запросить сам у налоговой инспекции вот эти все документы"

А можно вообще ничего не говорить. Пройти так мимо высокомерно с папироской.

- Уйдите, гражданки, вы нам неинтересные.

А.Б.