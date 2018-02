"Трампу не нужна "голова Путина", а "раскулачивать" на Западе будут всех, вне зависимости от политической окраски"

Недавно на ФОРУМ.мск были размещены две заметки, посвященные публикации в США «кремлевского списка» и предполагаемого введения США новых санкций в отношении России:

Подари им свою голову, Владимир Владимирович...

Резюме данной публикации:

Люди, видимо, просто не могут поверить, что Америка решила всерьез раздавить Россию, и не остановится.

Нынешние властители России не могут еще поверить, что они все целиком уже вычеркнуты из числа людей, и переведены в категорию мишеней.

А что же отдать такое Вашингтону, чтобы простили? Принеси им свою голову, Владимир Владимирович...

Почему власти США не "банят" Чубайса и Набиуллину?

Они не подвержены санкциям, так как работают на интересы Соединенных Штатов.

Эта цитата полностью отражает смысл данной публикации.

***

Я совершенно не согласен с точкой зрения, изложенной в этих публикациях.

По существу моя позиция сводится к следующим двум пунктам.

– Трамп и Ко. не рассматривают Россию как врага, противника или потенциальную жертву. И Путина и Ко. в качестве таковых тоже не рассматривают.

– На Западе командой Трампа принято принципиальное решение – из иностранцев «раскулачивать» всех, кого можно, а из американцев – тех, которых они считают врагами. Поэтому из российских «раскулачат» всех – и «запутинцев», и либералов.

Далее я постараюсь изложить эти тезисы более подробно и обосновать свою позицию.

О расколе Запада на две группы и распаде мира на зоны

Вначале хотел бы отметить, что в экономическом плане я являюсь сторонником теории кризиса глобального мирового капитализма Хазина-Григорьева-Кобякова, которую они разработали около 2000 г.

Кратко события, которые происходят в последнее время в мире в соответствии с этой теорией, можно выразить следующим образом (цитата из статьи Михаила Хазина [1]):

Итак, суть теории кризиса: поскольку рынки ограничены, а расширять их больше невозможно, экономика стимулируется за счет эмиссионной дотации спроса. Механизмов этих дотаций много, но главных два: это прямое кредитование домохозяйств и стимулирование за счет бюджета. Ресурс и под то, и под другое берется за счет эмиссии. Соответственно, необходимо решать вопрос о «связывании» избыточной наличности, что ведет за собой появление фиктивных активов и надувание финансовых «пузырей».

Летом 2014 года, когда был исчерпан механизм безинфляционной эмиссии доллара, тогдашний президент США Обама эмиссию остановил. В результате начались проблемы с ликвидностью долларовой финансовой системы, которые частично решались за счет «раскулачивания» недолларовой части мировой экономики (Великобритания с ее офшорами, Китай, Россия), частично — за счет эмиссии долларовых суррогатов (евро, йена). Но этот ресурс тоже ограничен.

Конфликт между Клинтон и Трампом за пост президента США был в механизмах дальнейшего стимулирования экономики. Клинтон, как представитель финансовых кругов, была убеждена в необходимости продолжать эмиссию (чтобы спасти финансовые институты), Трамп собирается поддерживать только реальный сектор экономики США. Конфликт острый, поскольку победа одной из сторон в этом споре неминуемо ведет к поражению противоположной стороны, вплоть до ее фактической ликвидации (либо окончательное разрушение реального сектора экономики США в условиях высокой инфляции, либо банкротство транснациональных банков и связанных с ними финансовых институтов).

Поскольку выборы выиграл Трамп, он неминуемо должен был предложить метод стимулирования американской экономики. Он и предложил: это те деньги, которые сегодня существуют в мировой экономике в целом.

Итак, в 2016 г. (видимо, фактически несколько раньше) произошел раскол мировых и американских элит на две группы, и именно этот раскол не учитывают уважаемые авторы вышеуказанных публикаций.

Одна из этих групп – глобалисты (международный финансовый капитал), которые хотят сохранить существующий в мире порядок, глобальную мировую финансово-экономическую систему (ФЭС). Хотя, по теории кризиса Хазина-Григорьева-Кобякова это в принципе невозможно, и может идти речь только о том, насколько удастся оттянуть кончину этого порядка. На президентских выборах 2016 г. в США они выдвинули Клинтон – и проиграли.

Примечание: либералы, или, как говорит Хазин, либерасты – политическая и идеологическая обслуга глобалистов.

Да, пока до 2017 г. в США и мире руководили глобалисты, все было так, как считает А.Б. – глобалисты хотели подмять под себя весь мир, включая Россию, а Путин им мешал, т.к. хотел сам править страной.

Да, Чубайс, Набиуллина, а также Кудрин (не включенные в список) и Греф, Медведев, Дворкович (включенные в него), и многие-многие другие, верно служили – только не США, как считает уважаемый М.Г., а глобалистам.

Другая группа, которая выдвинула на президентских выборах Трампа и пришла к власти в США в 2017 г. – это регионалы, или изоляционисты. У них принципиально иная позиция, которая, в дополнение к указанному в первой цитате, включает раздел мира на зоны (цитата из статьи Михаила Хазина [2]):

Поскольку нынешняя инфраструктура системы разделения труда (в первую очередь – финансовая), выстроена под глобальные рынки, по мере падения спроса она станет убыточной (фактически, это уже произошло, большая часть международных финансовых институтов и государств живут только за счет эмиссионной подпитки). Это значит, что экономически выгоден будет распад мира на несколько новых технологических зон, которые, скорее всего, будут создаваться на базе единой валютно-финансовой политики, в связи с чем в текстах, посвященных геополитическим раскладам мы их сегодня называем «валютными зонами».

Итак, американские регионалы готовы и должны разрушить глобальную ФЭС, разделить ее на зоны, чтобы сохранить США, как одну из этих зон (+Канада и, возможно, Мексика, Япония, некоторые другие небольшие страны).

Их враги – не РФ и Китай, тем более не Иран, Венесуэла или, прости господи, КНДР (а вот всюду запрещенное ИГИЛ – враг, об этом см. примечание далее).

У них есть другой враг, гораздо более серьезный, по существу смертельный – это глобалисты-либералы (см. первую цитату Хазина из статьи [1]: «победа одной из сторон в этом споре неминуемо ведет к поражению противоположной стороны, вплоть до ее фактической ликвидации»). А на два фронта умные люди не воюют. Поскольку умные люди помнят противоположный пример – поведение Германии в период обоих мировых войн.

Только ликвидировав этого главного врага, американские регионалы, может быть, начнут что-то делать с теми, кто в других зонах. Но на это уйдет немало времени, т.к. главный враг силен и закрепился в финансах и политике многих стран.

Более того, естественными союзниками Трампа и Ко. сейчас выступают те силы, которые заинтересованы в разделе мира на зоны и особенно страны, которые возглавят зоны.

Это Китай, Великобритания, Германия, РФ, Индия, Бразилия, плюс Франция, которая сама не сможет возглавить зону, но может присоединиться к Великобритании или Германии как младший партнер.

При этом в Китае (где сторонников глобалистов отодвигают от власти, особенно на последнем, XIX, съезде КПК) и Великобритании (судя по Брекзиту), похоже, правящие круги уже все поняли и действуют соответствующим образом.

По другим странам ситуация еще не прояснилась. В Германии явно потребуется смена руководства, т.к. канцлер Меркель – типичный традиционный либеральный политик, и измениться она не может. Во Франция, по всей видимости, осознали необходимость перемен (на что указывают выборы президентом Макрона вместо традиционных политиков), но еще не определились, к кому присоединиться.

В РФ ситуация противоречивая. Все системные и внесистемные либералы, господствующие в экономическом блоке правительства, Центробанке и вообще в банковской системе – понятное дело, сторонники глобалистов и враги регионалов. Путин и Ко., может быть и за регионализацию, но никак не могут определиться. Причин может быть много, по моему мнению, главная – нежелание правящей группы каких-либо перемен в РФ, в том числе нежелание ссориться с либералами. Если так, то я могу их понять – любые перемены разрушат их хваленую «стабильность» и в конечном счете приведут к смене власти. Хотя кардинальные перемены в мире и РФ неизбежны – вопрос только в том, когда они произойдут и к чему приведут.

По Индии и Бразилии ситуацией не владею, поэтому о них говорить не буду.

Но отмечу, что согласно теории кризиса регионализация – нынешняя всемирная тенденция, сменившая глобализацию, и, начавшись в США, она неминуемо распространится по всему миру. И я полагаю, что правящая группа РФ по всем своим качествам не в состоянии возглавить выпадающую нам в мире зону. И если они не справятся с этой задачей (а я уверен, что они не справятся), им придется уступить место совершенно другим людям. Потому что единственной альтернативой будет подчинение РФ какой-либо из соседних зон.

В общем, Трампу и Ко. сейчас не до РФ и вообще не до остального мира. В настоящее время весь остальной мир их интересует только с точки зрения или в рамках борьбы с главным врагом – глобалистами. РФ и Путин и Ко. – это возможные (но не более) союзники в этой борьбе. Если Путин и Ко. не сделают глупость и не начнут поддерживать глобалистов – Трамп и Ко. их трогать не будут, точнее, не будут их трогать на территории РФ и российской зоны. Но Путин и Ко., по логике вещей, не должны поддерживать глобалистов, т.к. те действительно хотели их ликвидировать.

Примечание про ИГИЛ: для команды Трампа они – враги, т.к. это проект их врагов – глобалистов.

О конфискации

Что касается конфискации, то команде Трампа просто нужны деньги. Способы получения денег могут быть разными, например, только что утвержденная в США налоговая реформа (продолжение первой цитаты [1]):

Поскольку выборы выиграл Трамп, он неминуемо должен был предложить метод стимулирования американской экономики. Он и предложил: это те деньги, которые сегодня существуют в мировой экономике в целом. И для их привлечения (с усилением проблем других частей мировой экономики) он решил резко повысить доходность корпоративного сектора экономики США. Для чего принципиально снизил для него налоги.

Но для получения денег все средства хороши, и другим инструментом может (точнее, должна) стать массовая конфискация средств у тех, у кого их можно отобрать. И команда Трампа такое решение приняла (цитата из статьи Михаила Хазина [3], в первом абзаце речь идет о представителях РФ, далее – также о конфискации у представителей других стран):

С третьей стороны, никуда не делись люди, которые получают свои «пироги и пышки» не только внутри страны [РФ]… С одной единственной целью, максимально «раскачать» ситуацию в стране. И не нужно меня обвинять в том, что я подыгрываю кремлевской пропаганде. Вовсе не все, что говорит пропаганда, не соответствует реальности. Опять же, я про это начал говорить задолго до пропаганды. Да и обвиняю во вредительстве многих из тех лиц, которых эта пропаганда пальцем не трогает. К слову, сейчас этим людям платят не только и не столько деньгами, сколько надеждой на то, что то, чтобы было вывезено ранее не будет конфисковано. Со своей стороны могу с полной уверенность сказать, что конфисковано будет все, другое дело, что они все равно (пока) не поверят.

Примечание. Почему я считаю, что конфисковано будет все. Дело тут в технологии. Когда конфискация идет индивидуальная, то всегда есть шанс: не заметят, простят, оценят. Сейчас конфискация будет тотальная, Вообще у всех. И у «своих», и у «чужих». А вот потом, индивидуально, некоторым, будут возвращать… И я могу с полной уверенностью сказать, что никто из бывшего СССР не попадет в списки тех, кому будут возвращать. Просто потому, что те, кто их будет составлять, про них никогда не слышали. Ну и потому, что они будут, очень грубо говоря, «людьми Трампа». Представить, что они будут что-то возвращать «людям Клинтон» (а у нас все, кто вывозил, относятся к этой категории) совершенно невозможно.

Итак, командой Трампа принято принципиальное решение о конфискации. Из иностранцев («чужих») будут «раскулачивать» всех, кого можно – не только российских и прочих постсоветских, но и арабов, латиноамериканцев, китайцев и так далее. Конфискация затронет и американцев («своих») – здесь под нее попадут те, кого Трамп и Ко. считают врагами. Основанием для конфискации будут обвинения в коррупции и нарушении прав человека (об этом см. ниже).

Поэтому из российских «раскулачат» всех – и либералов (сторонников глобалистов), и нелибералов (силовиков-«запутинцев»), и вроде бы нейтральных, и вообще всех чиновников и олигархов – просто потому что все они подставились, как коррупционеры.

И, конечно, примеру США последуют прочие страны Запада, да и Востока тоже.

О некотором несоответствии между двумя моими утверждениями

Мне могут указать на некоторое несоответствие между двумя моими утверждениями – Путин к Ко. для команды Трампа не враги, но они тоже попадут под конфискацию. Это можно объяснить следующим образом.

1. Да, не враги, но и не союзники (по крайней мере, пока). Так, нечто неопределившееся, возможные союзники, не более.

2. В США невозможно сразу отключить начатую глобалистами компанию только против Путина и Ко. Но ее можно легко перевести в компанию против всех российских чиновников и олигархов.

Кроме того, вполне возможно, что команда Трампа (или большая часть ее) просто «не разбирается в сортах дерьма» и рассматривает всех российских на одну колодку, вне зависимости от политической окраски (да и Хазин считает, что Трамп и Ко. «про них никогда не слышали», см. выше цитату из статьи [3]).

3. (Самое главное) Команде Трампа очень нужны деньги – поэтому, (повторюсь) из иностранцев «раскулачат» всех, кого можно. А российские (и не только) «жирные коты» сами подставились, как коррупционеры.

Дополнительное замечание. Года три назад г-н Путин лично призывал российских олигархов и чиновников вернуть сбережения на родину. Видимо, имел информацию о выборочной конфискации, которую тогда планировали глобалисты. Теперь конфискацию будут проводить регионалы, причем еще более жестко и у более широкого круга лиц.

Поэтому позволю себе высказать предположение, что непосредственно Путин и Ко. приняли нужные меры и в наименьшей степени из российских «жирных котов» пострадают от конфискации. Ведь на территории РФ и российской зоны, как уже было сказано, их трогать не будут.

Конфискация уже началась

Нет, «кремлевский список», опубликованный США – только подготовка к конфискации, как и подобные действия в Великобритании и (еще раньше) в Испании, возможно, и в других странах. Это цветочки, ягодки будут позже. Видимо, «первая ласточка» из этих ягодок – приказ Трампа от 20.12.2017 г. (на английском [4]):

Приказ президента о блокировании имущества лиц, участвовавших в серьезных нарушениях прав человека или коррупции

У тех 13 человек, которые приведены в прилагаемом к этому приказу списке, действительно отберут (скорее всего, уже отобрали) все, что у них было на Западе (если было). И у их родственников – тоже.

Рекомендую ознакомиться с этим списком (он есть и на русском языке [5]).

РФ в нем представляет только Артем Юрьевич Чайка (сын генпрокурора РФ, естественно). Видимо, включен в список за коррупцию.

Также в нем есть Сергей Кисюк (Украина), но это экс-командир «Беркута», который сейчас находится в РФ. Он, по всей видимости, включен за нарушения прав человека, впрочем, не думаю, что у него есть сбережения на Западе.

Из постсоветских стран в нем есть еще дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Исламовна Каримова – очевидно, тоже за коррупцию.

Вообще этот список – полный интернационал, а также смесь нарушителей прав человека и коррупционеров.

Крах «голубой мечты» российских чиновников и олигархов

Что будет, когда российские чиновники и олигархи поймут, что США и Запад всерьез настроены на тотальную конфискацию их имущества? Пока они этого, видимо, не понимают (еще одна цитата из статьи Михаила Хазина [3]):

На самом деле, как всегда, все немножко сложнее. И внутри страны, и вовне. Внутри страны те, кто рассматривает свой уход как базовый сценарий (пусть даже не первоочередной), искренне считают, что там сидят «свои». А здесь, соответственно, «чужие». И они себя соответственно позиционируют, не отдавая себе отчет, что Запад уже раскололся. И позиционируют себя «своими» для «команды Клинтон» (то есть — международным финансистам), не понимая, то что для «команды Трампа» это означает, что они как раз и есть самые настоящие враги, намного более вредные, чем лично Путин. А это понимать уже поздно — все списки давно составлены.

А вовне… А вовне практически все представители России (даже б.СССР, даже бывших соц.стран, даже часть представителей других стран) воспринимаются на Западе как туземцы. Которые ходят с кольцами в носу и иногда имеют что-то в кошельке, а иногда нет.

Но когда-нибудь до них это дойдет, не дураки же они.

Твердые намерения команды Трампа на конфискацию означает крах «голубой мечты» российских чиновников и олигархов – уехать «по окончании карьеры» из РФ на Запад и там спокойно пользоваться плодами «честно нахапанного». В лучшем случае с ними поступят как с Остапом Бендером на румынской границе (т.е. просто обчистят). В худшем – как с бывш. премьер-министром Украины Павлом Лазаренко (т.е. не только обчистят, но и отправят в тюрьму). Причем вне зависимости от политической окраски.

Некоторые выводы

В общем и целом я считаю, что в мировом масштабе нас ожидает достаточно длительная борьба регионалов и глобалистов, причем поражение последних неизбежно. Это означает, что Россия на некоторое время будет представлена самой себе, и США не будут нам навязывать «своих», да и подходящих сил внутри РФ у команды Трампа просто нет (напомню, все «наши» западники-либералы – их враги). И это хорошо.

Массовая конфискация имущества «наших» олигархов и чиновников на Западе – это тоже хорошо. Да, жаль, что эти деньги в Россию не вернуть, но тут уже ничего не поделаешь. Но эта конфискация серьезно подорвет силы, возможности и позиции Путина и Ко. внутри РФ и должна способствовать неизбежным переменам. Возможно, главное – что появится масса новых недовольных нынешним режимом, а также недовольных не только режимом, но капитализмом в целом.

Что плохо – поняв, что они не могут сбежать на Запад, поскольку их там «раскулачат», после краха своей «голубой мечты» правящие сейчас в РФ господа могут начать вести себя неадекватно. Чиновники-силовики («запутинцы»), по всей видимости, начнут цепляться за власть, потому что если они потеряют власть, то они потеряют все. Чиновники-либералы вроде бы менее опасны, но вполне вероятно, что они начнут действовать по принципу «после нас хоть потоп», и будут добивать экономику, а также образование, здравоохранение и социальное обеспечение РФ.

Впрочем, ход истории необратим. Повторюсь – крах существующего в мире порядка, кардинальные перемены в мире и РФ неизбежны – вопрос только в том, когда они произойдут и к чему приведут.

Чтобы эти перемены привели к прогрессу и возрождению России, что, по моему мнению, возможно только после перехода нашей страны от капитализма к социализму, необходимы (хотя и недостаточны) прежде всего две вещи:

– правильное понимание нового, регионального порядка, который сейчас складывается в мире;

– объединение всех сил, выступающих за кардинальные перемены в России, особенно выступающих за переход к социализму.

Сверх этого надо еще много чего сделать, но это – за рамками данной статьи.

Впрочем, основную работу по подготовке кардинальных перемен в России, как это было всегда и везде, проделает действующая власть.

Ссылки

[1] М. Хазин. Налоговая реформа Трампа

https://khazin.ru/articles/172-nalogooblozhenie/56982-nalogovaja-reforma-trampa

[2] М. Хазин. Краткое изложение теории Неокономики

https://khazin.ru/articles/39-nauka-i-obrazovanie/4257-kratkoe-izlozhenie-teorii-neokonomiki

[3] М. Хазин. Президентские выборы приближаются...

https://khazin.ru/articles/11-analitika-i-prognozy/55772-prezidentskie-vybory-priblizhajutsja

[4] D. J. Trump. Executive Order Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/

[5] РИА Новости. США ввели санкции против Гульнары Каримовой

https://ria.ru/world/20171221/1511453552.html