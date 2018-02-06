Украинец, оскорбивший память российского пилота, недолго прожил

Украинский волонтер Леонид Краснопольский, назвавший пилота сбитого в Сирии российского самолета «предателем», стал жертвой ДТП. Об этом его жена Ольга сообщила на своей странице в соцсети Facebook.
По данным местных СМИ, авария произошла в Днепропетровске: Краснопольский на Kia пытался повернуть налево, когда его в бок протаранил автомобиль Toyota Prado.
3 февраля волонтер написал в своих соцсетях, что в небе над Сирией был сбит «свинособачий» Су-25, а на следующий день он заявил, что летчик Роман Филипов был уроженцем Симферополя, который ранее служил в украинской армии и «предал родину».
Между тем известно, что майор Филипов родился на Дальнем Востоке и никогда не был служащим вооруженных сил Украины.
Леонид Краснопольский владел магазином «патриотической продукции» Hunta.in.ua, доходы от деятельности которого якобы перечислял украинской армии.
Вот и подумаешь, может бог есть на самом деле?
стоик1111 написал 06.02.2018 10:59
Берию прирезали как свинью?
Андропова пристрелила дочь Брежнева?
Может есть на свете Бог?
просто парень написал 06.02.2018 09:22
просто парень написал 06.02.2018 09:20
Завидонов Нигодим написал 06.02.2018 07:57
На видео - выстрел ракетницы; похоже, он сам себя застрелил как врага сирийского народа.
perplexed написал 06.02.2018 07:21
Хотя может они какой контракт перед вылетом подписывают.
\\ъъ написал 06.02.2018 07:17
Завидонов Нигодим написал 06.02.2018 05:52
И эти нападения стали уже традицией.
Завидонов Нигодим написал 06.02.2018 04:55
Ласковлев написал 06.02.2018 03:53
**** написал 06.02.2018 02:35