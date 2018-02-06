Украинец, оскорбивший память российского пилота, недолго прожил

Украинский волонтер Леонид Краснопольский, назвавший пилота сбитого в Сирии российского самолета «предателем», стал жертвой ДТП. Об этом его жена Ольга сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

По данным местных СМИ, авария произошла в Днепропетровске: Краснопольский на Kia пытался повернуть налево, когда его в бок протаранил автомобиль Toyota Prado.

3 февраля волонтер написал в своих соцсетях, что в небе над Сирией был сбит «свинособачий» Су-25, а на следующий день он заявил, что летчик Роман Филипов был уроженцем Симферополя, который ранее служил в украинской армии и «предал родину».

Между тем известно, что майор Филипов родился на Дальнем Востоке и никогда не был служащим вооруженных сил Украины.

Леонид Краснопольский владел магазином «патриотической продукции» Hunta.in.ua, доходы от деятельности которого якобы перечислял украинской армии.

Вот и подумаешь, может бог есть на самом деле?