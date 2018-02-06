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Московский листок

Украинец, оскорбивший память российского пилота, недолго прожил

Опубликовано 06.02.2018 в разделе комментариев 10

Украинец, оскорбивший память российского пилота, недолго прожил

Украинский волонтер Леонид Краснопольский, назвавший пилота сбитого в Сирии российского самолета «предателем», стал жертвой ДТП. Об этом его жена Ольга сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

По данным местных СМИ, авария произошла в Днепропетровске: Краснопольский на Kia пытался повернуть налево, когда его в бок протаранил автомобиль Toyota Prado.

3 февраля волонтер написал в своих соцсетях, что в небе над Сирией был сбит «свинособачий» Су-25, а на следующий день он заявил, что летчик Роман Филипов был уроженцем Симферополя, который ранее служил в украинской армии и «предал родину».

Между тем известно, что майор Филипов родился на Дальнем Востоке и никогда не был служащим вооруженных сил Украины.

Леонид Краснопольский владел магазином «патриотической продукции» Hunta.in.ua, доходы от деятельности которого якобы перечислял украинской армии.

Вот и подумаешь, может бог есть на самом деле?



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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
стоик1111 написал 06.02.2018 10:59
Троцкого забили как свинью топором?
Берию прирезали как свинью?
Андропова пристрелила дочь Брежнева?
Может есть на свете Бог?
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Re: Швайнехунд!
просто парень написал 06.02.2018 09:22
Немцы украинцев придумали. Немцам виднее!
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вот это правильно!
просто парень написал 06.02.2018 09:20
Главная проблема хахлов: чо там у русских. В гейвропу вступили, бабло Гейвропа дает, кормит, одевает, в жопу целует. Одна проблема у Хохлов. Как там небратья.
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Re:
Завидонов Нигодим написал 06.02.2018 07:57
Он себя не взрывал (откуда у катапультировавшегося пилота гранаты?).
На видео - выстрел ракетницы; похоже, он сам себя застрелил как врага сирийского народа.
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(без названия)
perplexed написал 06.02.2018 07:21
Его оскорбили те, кто придумал ему красивую историю как он вызывал огонь на себя, в воздухе перестрелял 100 террористов, потом взорвал себя еще с тысячей. Помирать надо честно.
Хотя может они какой контракт перед вылетом подписывают.
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Не болит кастрюля у хохла.
\\ъъ написал 06.02.2018 07:17
....
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Re: Пора им помочь и освободить от хунты.
Завидонов Нигодим написал 06.02.2018 05:52
Пиdарасик, уся хунта в крямле. Всегда помни, що не украинцы напали на нас, а мы на украинцев.
И эти нападения стали уже традицией.
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(без названия)
Завидонов Нигодим написал 06.02.2018 04:55
А чЁ Филиппок делал в Сирии раз родился и служил в Приморье?
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(без названия)
Ласковлев написал 06.02.2018 03:53
Так на окраине, со сколькими общался, сплошь фашисты майдаунные. Пора им помочь и освободить от хунты. Вся их т.н "армия" перейдет на нашу сторону, как в Крыму.
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Швайнехунд!
**** написал 06.02.2018 02:35
"Свинособачий", Schweinehund - это немецкое ругательство...
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