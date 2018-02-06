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Московский листок

Dow Jones продемонстрировал рекордное падение

Опубликовано 06.02.2018 в разделе комментариев 1

Dow Jones продемонстрировал рекордное падение

Американский промышленный индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение за одну торговую сессию. Так в понедельник индекс снизился сразу на внушительные 4,6 процента и остановился на отметке 24,346 тысяч пункта. 16 января Dow Jones находился на отметке в 26 тысяч пунктов. 

При этом эксперты телекомпании CNN отмечают, что резкая смена настроений на фондовой бирже противоречит заявлениям президента Дональда Трампа о том, что американская экономика имеет под собой прочный фундамент.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Где теперь хохлам харчеваться?
\\ъъ написал 06.02.2018 03:45
....
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