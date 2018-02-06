Американский промышленный индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение за одну торговую сессию. Так в понедельник индекс снизился сразу на внушительные 4,6 процента и остановился на отметке 24,346 тысяч пункта. 16 января Dow Jones находился на отметке в 26 тысяч пунктов.

При этом эксперты телекомпании CNN отмечают, что резкая смена настроений на фондовой бирже противоречит заявлениям президента Дональда Трампа о том, что американская экономика имеет под собой прочный фундамент.