Американский промышленный индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение за одну торговую сессию. Так в понедельник индекс снизился сразу на внушительные 4,6 процента и остановился на отметке 24,346 тысяч пункта. 16 января Dow Jones находился на отметке в 26 тысяч пунктов.
При этом эксперты телекомпании CNN отмечают, что резкая смена настроений на фондовой бирже противоречит заявлениям президента Дональда Трампа о том, что американская экономика имеет под собой прочный фундамент.
\\ъъ написал 06.02.2018 03:45