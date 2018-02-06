Обвиняемый в краже денег Минобороны РФ найден мертвым в СИЗО

Директор компании "Новит Про" Валерий Пшеничный, обвиняемый в хищении 100 млн рублей при исполнении контракта Минобороны на подлодки проекта "Варшавянка", найден мертвым в СИЗО-4 в Санкт-Петербурге.

Как сообщает газета "Фонтанка", инцидент произошел днем 5 февраля. Пшеничный, определенный в четырехместную камеру следственного изолятора остался в одиночестве. Двух его соседей, тоже фигурантов дел о мошенничестве, отправили в суд и на следственные действия. Третьего, около 15.30, спустили в следственный кабинет на свидание к адвокату. После часовой встречи с защитником арестант поднялся в камеру. 56-летний Пшеничный уже не подавал признаков жизни.

Бизнесмен был помещен в СИЗО 18 января по ходатайству Главного следственного управления ГУ МВД Петербурга и области. По данным следствия, заместитель главного инженера «Адмиралтейских верфей» Глеб Емельченков вместе с Пшеничным и другими лицами необоснованно завысили стоимость госконтракта по разработке 3D-модели корпуса подводной лодки «Варшавянка» и похитили 100 млн рублей.

По данным издания, за две недели пребывания бизнесмена в камере соседи не замечали за ним желания расстаться с жизнью. Отмечается, что дело в отношении директора компании «Новит Про» Валерия Пшеничного может быть прекращено.