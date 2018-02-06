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Московский листок

Обвиняемый в краже денег Минобороны РФ найден мертвым в СИЗО

Опубликовано 06.02.2018 в разделе комментариев 2

Обвиняемый в краже денег Минобороны РФ найден мертвым в СИЗО

Директор компании "Новит Про" Валерий Пшеничный, обвиняемый в хищении 100 млн рублей при исполнении контракта Минобороны на подлодки проекта "Варшавянка", найден мертвым в СИЗО-4 в Санкт-Петербурге.

Как сообщает газета "Фонтанка", инцидент произошел днем 5 февраля. Пшеничный, определенный в четырехместную камеру следственного изолятора остался в одиночестве. Двух его соседей, тоже фигурантов дел о мошенничестве, отправили в суд и на следственные действия. Третьего, около 15.30, спустили в следственный кабинет на свидание к адвокату. После часовой встречи с защитником арестант поднялся в камеру. 56-летний Пшеничный уже не подавал признаков жизни.

Бизнесмен был помещен в СИЗО 18 января по ходатайству Главного следственного управления ГУ МВД Петербурга и области. По данным следствия, заместитель главного инженера «Адмиралтейских верфей» Глеб Емельченков вместе с Пшеничным и другими лицами необоснованно завысили стоимость госконтракта по разработке 3D-модели корпуса подводной лодки «Варшавянка» и похитили 100 млн рублей.

По данным издания, за две недели пребывания бизнесмена в камере соседи не замечали за ним желания расстаться с жизнью. Отмечается, что дело в отношении директора компании «Новит Про» Валерия Пшеничного может быть прекращено.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик1111 написал 06.02.2018 11:01
сортирный Карлик в тюрьме Гааги как умрет?
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(без названия)
Завидонов Нигодим написал 06.02.2018 09:54
Не хило бандюганы сработали. В лучших традициях сожителя Кабаевой.
Во Владике тоже подобное было несколько лет назад с начальником МЧС. Правда там он якобы из ружья застрелился и не 100 лимонов дерева пропало, а 100 лимонов самой настоящей, американской зеленой капусты.
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