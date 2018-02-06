Астана копирует монархические традиции Османской империи

В Европе конституционными монархиями называют королевства, где короли уже многие столетия не правят. Но в Казахстане всё совершенно наоборот – существует монархическая «конституция», прикрывающая абсолютное самодержавие Нурсултана Назарбаева и процесс установления в стране династической системы преемственности власти.

Азиатская тирания в Казахстане лишь покрашена сверху в респектабельные краски и тона, а также старательно скрывается за пышными фасадами ханской Астаны и за невероятной роскошью дворцов правящей камарильи. Свои стремления увековечить собственное господство правящий класс также усиленно прикрывает очередными «конституционными реформами».

Новый орган по борьбе с революцией

Очередным новшеством стала инициатива о придании конституционного статуса Совету безопасности при президенте с правом пожизненного председательствования в нем первого президента Казахстана. «Первому Президенту Республики Казахстан — Елбасы принадлежит право пожизненно возглавлять Совет Безопасности», — говорится в пункте 2 статьи 4 законопроекта.

Этот орган, по мысли царедворцев из акорды, должен из консультативно-совещательного совещания представителей силовых ведомств, регулировавшегося указом президента от 1999 года, превратиться в полноценный самостоятельный конституционный орган, концентрирующий в себя законодательную, исполнительную и даже судебную власть.

Якобы новый Совбез необходим для «сохранности внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя и национальных интересов страны на международной арене». Более того, решения этого органа должны быть обязательны для парламента, правительства, местных властей и всех ведомств!

Некоторые уже поспешили назвать этот новый орган дополнительным «предохранителем» на период «транзита» по передаче трона преемнику в лице старшей дочери или ближайших приспешников. Это утверждение очень близко к истине, так как Совбез становится дополнительным орудием в руках узкой группы в деле концентрации и удержания власти, для быстрого введения чрезвычайной ситуации или введения войск в тот или иной регион страны.

Фактически это оперативный штаб, наделенный всеми полномочиями для управления страной, в случае начала массовых выступлений протеста или назревания кризиса в верхах в результате отпадения в «оппозицию» отдельных группировок в этот самый «транзитный период». Сейчас сохранение политической стабильности и является задачей номер один для правящей семьи и нукеров.

Кроме этого, пожизненный статус руководителя Совета безопасности дает возможность дряхлеющему Елбасы контролировать ситуацию в государственном аппарате и обществе даже в случае его длительной болезни и ухода с формального поста президента. Очевидно, что в это «политбюро» войдут самые преданные силовики и ближайшие родственники Назарбаева.

Астана копирует государственные монархические традиции султаната Османской империи

Однако невооруженным взглядом видно, что Совет безопасности подменяет собой и правительство, и парламент, и конституционный совет и верховный суд. Фактически этот орган после обретения конституционных полномочий превращается в коллективного суперарбитра. Однако он становится открытым проявлением военно-полицейской диктатуры пусть даже и в конституционной обертке.

Уже сейчас Совбез состоит из 12 членов. Постоянными членами являются: премьер-министр, глава администрации президента, помощник президента — он же секретарь Совбеза, глава КНБ, министр иностранных дел, министр обороны. Члены Совбеза «по должности»: председатель мажилиса парламента, председатель сената, глава службы внешней разведки «Сырбар», министр внутренних дел, первый замминистра обороны — председатель Комитета начальников штабов.

Однако это уже было в истории и сейчас Назарбаев перенимает турецкие традиции государственного строительства. Однако это вовсе не революционно-демократические шаги Ататюрка, создавшего Турецкую республику, а напротив самые реакционные и монархические идеи формирования непредставительных органов власти, подчиненных султану.

Такую роль долгие годы имел ДИВАН Высокой Порты в Османской империи, который состоял из Великого визиря, иных визирей и аги янычар, заменяя отсутствующего султана. В нашем случае «ага янычара» будет играть Карим Масимов, а роль великого визиря пока выполняет технический премьер Бакытжан Сагинтаев. Фактически это полная копия методов правления султаната.

Собственно придавать конституционный характер непредставительным учреждениям и марионеточным органам Назарбаеву не впервой. Он уже в свое время «узаконил» никем не избираемую «Ассамблею народов Казахстана», которая делегирует от себя депутатов в Парламент и является точной копией народных «кортесов» испанского фашистского диктатора Франко.

ДИВАН, новая аристократия и «Qazaq Eli» вместо республики

Мы приходим к выводу, что этот ДИВАН не просто орган по недопущению в стране «нестабильности», а очередной этап в установлении династической системы власти. Фактически это еще один шаг по закреплению нынешнего статуса правящей семьи Назарбаева, члены которой и будут занимать ключевые посты, и возглавлять силовые ведомства.

Недавно в рамках очередных конституционных поправок Елбасы лишил права граждан выдвигать себя в качестве кандидатов в президенты страны. Теперь это могут делать только партии и из числа лиц, имеющих опыт государственного управления. Если это связать с юридическим термином и понятием «сословия», введенным в Конституцию и в Уголовный Кодекс, то очевидно, что прописывается неравенство граждан перед законом и фактически объявляется появление новой аристократии.

Это, конечно, рассчитано на перспективу, на ближайшие годы, но фундамент заложен уже сейчас. В этом ключе надо рассматривать и предложения Касым-Жомарта Токаева и других приближенных Елбасы о необходимости переименования Казахстана в «Қазақ елі» («Qazaq Eli») с целью убрать из названия страны слова «Республика» по примеру Саудовской Аравии.

Сейчас мы видим, что идет активизация процессов в деле установления династической системы преемственности власти и вовсе не случайно. Очевидно уже сейчас, что Назарбаев получил в Вашингтоне от президента США Трампа «добро» или современный «ярлык на княжение» в своей вотчине, то есть на установление монархического режима в Казахстане.

Именно эти гарантии ему предоставили в обмен на усиление военно-политического и экономического сотрудничества с США в деле установления новой системы противовесов в Центральной Азии планам России и Китая. Также спешит со своим «монархическим проектом» и Назарбаев, понимая, что Москва втягивает его в свою орбиту, что приведет к потере власти, части капиталов и влияния, а также видя рост мощи соседнего Ташкента, который претендует на роль регионального лидера в Центральной Азии.

Для простых обывателей Назарбаев, как обычно в своей манере, кидает фальшивую тему возможных очередных внеочередных выборов в Мажилис и необходимости строительства, вернее «взращивания» новых марионеточных партий. Об этом он заявил на заседании бюро политического совета правящей президентской партии «Нур-Отан», на котором он представил своего нового первого заместителя Маулена Ашимбаева.

Поэтому в Астане усиленно заговорили о создании новой искусственной националистической партии «Алаш», появляются как грибы очередные «народные» движения, призванные имитировать активную деятельность и даже усердно «критиковать» правительство и нерадивых бояр.

Тем временем, под шумок, принимаются скандальные поправки в Земельный Кодекс, дающие лазейки китайским, иностранным компаниям и олигархам скупать и арендовать земли, отдаются в аренду на 49 лет латифундистам земли национальных парков и заповедников.

Также быстро подрастают сыновья Назарбаева от третьего брака, его десять ненасытных внука, многочисленные племянники и внучатые племянники – все те, кто будет править вами в качестве новоявленных аристократов в монархической Qazaq Eli.

Вы этому рады?

Не желающий быть подданным его величества, Айнур Курманов

От редакции: Астана копирует Османскую империю, а Москва - Астану.

Вот сейчас наивная патриотическая общественность, глядя на "выборА" президента, надеется, что Путин хоть и "выиграет" неизбежно (попробуй не выиграть с такой-то избирательной машиной), но зато посмотрит на программу "оппозиционного" кандидата Грудинина, да и адаптирует самые важные его программные тезисы, а то и призовет руководить правительством.

Вот только не бывает так - в свое время реформы Ивана Грозного уже копировали аналогичные реформы, прошедшие чуть раньше в Османской империи. Не случайно в стране возводят уже второй памятник царственному палачу.

Ну так в Османской империи наследник, становившийся султаном, немедленно казнил всех остальных принцев, а вовсе не назначал их на высокие посты в государстве. Традиция!

Однако ж один программный тезис Грудинина будущий Путин может и позаимствовать - создание несменяемого, назначаемого лично президентом Государственного совета с явно неконституционными полномочиями. Чем не султанский диван?

А.Б.