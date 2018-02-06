ГИБДД отказалась от переэкзаменовки водителей при замене прав

Госавтоинспекция не планирует переэкзаменовывать автомобилистов, срок водительских удостоверений которых истек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"В настоящее время внесение изменений в порядок допуска к управлению транспортными средствами, в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений, не предусматривается", - заявили в МВД на запрос агентства.

Ранее Союз автошкол предложил ГИБДД обязать водителей пересдавать экзамены на знание ПДД при каждой замене водительских удостоверений. В МВД сообщали, что ведомство получило и рассмотрит данный документ.