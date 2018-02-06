Путин списал Киргизии долг в $240 млн

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией, который предусматривает списание остатка ее долга в 240 миллионов долларов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее соответствующий протокол ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

В документе отмечается, что списание задолженности проводится Россией в рамках "официальной помощи развитию Киргизской Республики".

Россия в первом полугодии 2016 года списала долги Киргизии на сумму $30 млн, общий долг республики перед РФ на конец июня 2016 года составлял $270 млн. В целом за последние 11 лет Россия списала Киргизии $703,2 млн внешнего долга. В частности, в 2005 году в рамках Парижского клуба были реструктурированы и списаны $184,3 млн, в период с 2005 по 2015 годы - $488,9 млн.

Отметим, что за постсоветский период щедрая Россия направо и налево списывала огромные суммы миллиардных кредитов для разных стран.

1996 год. Россия списала $3,5 млрд из $5 млрд долга Анголы.

Июнь 1999 года. В рамках Парижского клуба кредиторов подписано Кельнское соглашение, в соответствии с которым РФ в 2000–2003 годах списала 60–90% долгов целого ряда стран: Танзании, Бенина, Мали, Гвинеи-Бисау, Мадагаскара, Гвинеи, Чада, Йемена, Мозамбика, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне. На оставшиеся долги страны получили рассрочку до 30 лет.

Сентябрь 2000 года. Россией прощены $9,53 млрд из $11,03 млрд вьетнамского долга. Выплата оставшейся суммы отсрочена на 2016–2022 годы.

2001 год. Россия списала Эфиопии 80% долга в $4,8 млрд — $3,8 млрд. В 2005 году была списана почти вся оставшаяся часть с процентами — $1,1 млрд.

Конец 2003 года. $11,1 млрд из $11,4 млрд были прощены Монголии. Оставшиеся $300 млн страна вернула сразу после списания. В 2010 году Россия списала Монголии $180 млн.

В том же 2003 году Россия и Лаос заключили соглашение о списании 70% долга в $1,3 млрд — $960 млн.

Июль 2004 года. Полностью списан остаток задолженности Никарагуа размером $344 млн. До этого РФ дважды проводила списание никарагуанского долга: в 1992 году были прощены $2,55 млрд из $3,11 млрд, а в 1996 году — 90% из $3,4 млрд. Общий объем прощенных средств составил $5,95 млрд.

Ноябрь 2004 года. Списаны $9,5–9,8 млрд иракского долга при общем размере задолженности $10,5 млрд.

Май 2005 года. Россия списала Сирии $9,782 млрд из $13,4 млрд долга. В свою очередь, Дамаск обязался закупать российское вооружение и провести модернизацию поставленной в советские времена бронетехники.

Март 2005 года. Прощены $1,104 млрд из $1,268 млрд эфиопского долга. В 2001 году РФ списала $4,8 млрд — на тот момент объем задолженности Эфиопии составлял $6 млрд.

2006 год. Москва списала долг Алжира СССР в размере $4,7 млрд.

2007 год. Россией было списано $11,1 млрд Афганистану.

Февраль 2008 года. Россия списала Ираку $12 млрд — 93% долга, который составлял $12,9 млрд. В апреле того же года был списан долг Ливии в размере $4,5 млрд.

Сентябрь 2012 года. Россия списала долг КНДР на сумму $11 млрд.

Апрель 2013 года. Россия простила Киргизии $500 млн. $188,9 млн списали сразу, вторая задолженность в размере $300 млн будут списывать равными долями в течение десяти лет.

Июль 2014 года. Москва простила Кубе $31,7 млрд долга из $35,2 млрд задолженности перед Россией.

Ноябрь 2014 года. Россия простила Украине $800 миллионов задолженности за газ.