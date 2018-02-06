Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Курс биткоина рухнул на 25%

Опубликовано 06.02.2018 в разделе комментариев 0

Курс биткоина рухнул на 25%

Курс биткоина утром во вторник продолжил снижение и рухнул ниже отметки $6000, свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

Так, по состоянию на 08:00 мск биткоин снижался до 5,996 тыс долларов, потеряв за сутки четверть своей стоимости. К 09:00 курс криптовалюты поднялся до 6,32 тыс долларов.

За биткоином потянулись и другие популярные криптовалюты, Ethereum и Ripple. По данным портала Coinmarketcap, они "просели" на 19% и на 14% соответственно.

По данным Reuters, котировки биткоина падают шестую торговую сессию подряд. Криптовалюта, которая за прошлый год подорожала на 1300% и достигла примерно $20 тыс. в декабре, в 2018 году к настоящему моменту потеряла уже более половины этой стоимости.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Дарья Митина: Мы-то зачем присоединяемся к этому валу обмана?
Дарья Митина: Мы-то зачем присоединяемся к этому в...
05.02.2018
Недалекие люди в опасном мире
Недалекие люди в опасном мире
06.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Врио главы правительства Дагестана предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (0)
Курс биткоина рухнул на 25% (0)
Путин списал Киргизии долг в $240 млн (1)
ГИБДД отказалась от переэкзаменовки водителей при замене прав (1)
Астана копирует монархические традиции Османской империи (2)
Обвиняемый в краже денег Минобороны РФ найден мертвым в СИЗО (2)
Dow Jones продемонстрировал рекордное падение (1)
Украинец, оскорбивший память российского пилота, недолго прожил (10)
ЦИК зарегистрирует Самовыдвиженца и остальных ближе к выборАм (8)
Трампу не нужна "голова Путина", а "раскулачивать" на Западе будут всех, вне зависимости от политической окраски (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Конфискация будет тотальной
Дарья Митина Дарья Митина: Прихoдите, будет жаркo!!!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Самовыдвиженца следует писать с заглавной буквы
Максим Калашников Максим Калашников: Недалекие люди в опасном мире
Дарья Митина Дарья Митина: Высунув нoс на улицу
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss