Курс биткоина рухнул на 25%

Курс биткоина утром во вторник продолжил снижение и рухнул ниже отметки $6000, свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

Так, по состоянию на 08:00 мск биткоин снижался до 5,996 тыс долларов, потеряв за сутки четверть своей стоимости. К 09:00 курс криптовалюты поднялся до 6,32 тыс долларов.

За биткоином потянулись и другие популярные криптовалюты, Ethereum и Ripple. По данным портала Coinmarketcap, они "просели" на 19% и на 14% соответственно.

По данным Reuters, котировки биткоина падают шестую торговую сессию подряд. Криптовалюта, которая за прошлый год подорожала на 1300% и достигла примерно $20 тыс. в декабре, в 2018 году к настоящему моменту потеряла уже более половины этой стоимости.