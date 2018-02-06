Врио главы правительства Дагестана предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве

Следственный комитет предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве задержанному накануне врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

"Согласно поступившим в суд материалам, Гамидову предъявлено обвинение по двум эпизодам части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в крупном размере)", - уточнила она.

По ее словам, врио вице-премьера Шамилю Исаеву, врио вице-премьера Раюдину Юсуфову и экс-министр образования Шахабасу Шахову предъявлены обвинения по одному эпизоду мошенничества.

Царева также отметила, что Басманный суд Москвы получил от следствия ходатайства с требованием арестовать фигурантов дела.

В СКР отметили, что высокопоставленным дагестанским чиновниками вменяется мошенничество на более чем 100 млн рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму региона.

Накануне сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова.

У всех четырех чиновников прошли обыски. Так, у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова. Всех задержанных доставили в Москву для допроса в центральном аппарате ФСБ.