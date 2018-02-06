Врио главы правительства Дагестана предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве

Следственный комитет предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве задержанному накануне врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
"Согласно поступившим в суд материалам, Гамидову предъявлено обвинение по двум эпизодам части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в крупном размере)", - уточнила она.
По ее словам, врио вице-премьера Шамилю Исаеву, врио вице-премьера Раюдину Юсуфову и экс-министр образования Шахабасу Шахову предъявлены обвинения по одному эпизоду мошенничества.
Царева также отметила, что Басманный суд Москвы получил от следствия ходатайства с требованием арестовать фигурантов дела.
В СКР отметили, что высокопоставленным дагестанским чиновниками вменяется мошенничество на более чем 100 млн рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму региона.
Накануне сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова.
У всех четырех чиновников прошли обыски. Так, у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова. Всех задержанных доставили в Москву для допроса в центральном аппарате ФСБ.
Свидетель Хачикян написал 06.02.2018 16:49
-------------------------------------------------------------------------
Ога. Посадят.
При путинизьме премьер-министров в тюрьму не сажают.
Только под домашний арест.
Во дворце.
В курортном климате.
У этого Камаза Помоева во дворце и бассейн есть.
С шезлонгами.
И холодильник со всем необходимым.
Я бы в таком дворце под домашним арестом посидел сколько угодно.
Обязуюсь лет 200 никуда не выходить!
utdvfrmi11pskgb5 написал 06.02.2018 15:41
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma
Пятрович написал 06.02.2018 14:06
Да и что там в Дагестане украсть то можно.
Это вам не Масква-бад.
Именно поэтому сидеть им однозначно.
Вот если бы их без помпы брали, и пытались раскрутить на бабки там же, в Дагестане.
Тогда просто поделились бы и все.
А здесь Басманный сразу, это кирдык.