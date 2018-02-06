ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на пост президента России

Владимир Путин официально зарегистрирован кандидатом на пост президента России. Решение об этом было принято во вторник на заседании Центризбиркома после проверки подлинности собранных подписей в поддержку действующего президента РФ, передает Интерфакс.
Отмечается, что за регистрацию Путина члены ЦИК проголосовали единогласно. Сам кандидат при этой процедуре не присутствовал. Удостоверение установленного образца было выдано его доверенному лицу Сергею Кабышеву.
По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, все восемь кандидатов в президенты, сдавшие подписи в Центризбирком, будут допущены до выборов. "Это беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИКа, все прошли проверку", - отметила она.
Таким образом в бюллетене, таким образом, окажется восемь фамилий. По данным главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венидиктова, Путин в избирательном бюллетене будет значиться под номером "4".
По словам Венедиктова, порядок кандидатов в бюллетене будет следующим.
1. Сергей Бабурин (выдвинут «Российским общенародным союзом»)
2. Павел Грудинин (КПРФ)
3. Владимир Жириновский (ЛДПР)
4. Владимир Путин (самовыдвижение)
5. Ксения Собчак («Гражданская инициатива»)
6. Максим Сурайкин («Коммунисты России»)
7. Борис Титов («Партия Роста»)
8. Григорий Явлинский («Яблоко»)
nvszzeoftyg написал 06.02.2018 23:59
Какая же все-таки написал 06.02.2018 23:55
czkxvhqhocx написал 06.02.2018 23:45
dwxwygmqmur написал 06.02.2018 23:24
kwayzizxhgt написал 06.02.2018 23:10
exhyziofbhs написал 06.02.2018 22:46
неизвестный написал 06.02.2018 22:40
визжит и просит вовку на царство . Готовы отдать последнее все и взять как можно больше кредитов для выбора вовки.
Главное стабилизец , но только чтоб не было войны.Предавший раз, предаст еще много раз.Предали и разорили страну
терпилы чепушилые. Так их вовка, не дай им подняться с колен . Трахай по полной, они это любят.
lxivvekoehz написал 06.02.2018 22:32
hwbxwezjjub написал 06.02.2018 22:21
mvnxwdrvqdc написал 06.02.2018 22:07
Вер Дикт написал 06.02.2018 18:46
Уже в 2012 году Путин НЕ ИМЕЛ ПРАВА учавствовать в выборах президента РФ.
И все это ПРОСТО ТАК не закончится. Понятно, что Путину уже нечего терять.
НО! Это каснется КАЖДОГО обитателя территории Северной Азии.
Наслаждайтесь! Заслужили!
Коммунист ...1 написал 06.02.2018 15:04
"Теперь спасти Россию может только "оторвавшийся" Трамп!)))
Пахом написал 06.02.2018 14:50
https://youtu.be/ZnBt39w_yho
Не только написал 06.02.2018 14:17
В лад написал 06.02.2018 14:04
простой написал 06.02.2018 14:04
Или крепкий чай с полониевым вареньем
оторвавшийся тромб! написал 06.02.2018 13:33
испереживался - написал 06.02.2018 13:28
он создал Росгвардию написал 06.02.2018 13:24
нарушение написал 06.02.2018 13:12