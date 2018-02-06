ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на пост президента России

Владимир Путин официально зарегистрирован кандидатом на пост президента России. Решение об этом было принято во вторник на заседании Центризбиркома после проверки подлинности собранных подписей в поддержку действующего президента РФ, передает Интерфакс.

Отмечается, что за регистрацию Путина члены ЦИК проголосовали единогласно. Сам кандидат при этой процедуре не присутствовал. Удостоверение установленного образца было выдано его доверенному лицу Сергею Кабышеву.

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, все восемь кандидатов в президенты, сдавшие подписи в Центризбирком, будут допущены до выборов. "Это беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИКа, все прошли проверку", - отметила она.

Таким образом в бюллетене, таким образом, окажется восемь фамилий. По данным главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венидиктова, Путин в избирательном бюллетене будет значиться под номером "4".

По словам Венедиктова, порядок кандидатов в бюллетене будет следующим.

1. Сергей Бабурин (выдвинут «Российским общенародным союзом»)

2. Павел Грудинин (КПРФ)

3. Владимир Жириновский (ЛДПР)

4. Владимир Путин (самовыдвижение)

5. Ксения Собчак («Гражданская инициатива»)

6. Максим Сурайкин («Коммунисты России»)

7. Борис Титов («Партия Роста»)

8. Григорий Явлинский («Яблоко»)