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Московский листок

ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на пост президента России

Опубликовано 06.02.2018 в разделе комментариев 20

ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на пост президента России

Владимир Путин официально зарегистрирован кандидатом на пост президента России. Решение об этом было принято во вторник на заседании Центризбиркома после проверки подлинности собранных подписей в поддержку действующего президента РФ, передает Интерфакс.

Отмечается, что за регистрацию Путина члены ЦИК проголосовали единогласно. Сам кандидат при этой процедуре не присутствовал. Удостоверение установленного образца было выдано его доверенному лицу Сергею Кабышеву.

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, все восемь кандидатов в президенты, сдавшие подписи в Центризбирком, будут допущены до выборов. "Это беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИКа, все прошли проверку", - отметила она.

Таким образом в бюллетене, таким образом, окажется восемь фамилий. По данным главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венидиктова, Путин в избирательном бюллетене будет значиться под номером "4".

По словам Венедиктова, порядок кандидатов в бюллетене будет следующим.

1. Сергей Бабурин (выдвинут «Российским общенародным союзом»)

2. Павел Грудинин (КПРФ)

3. Владимир Жириновский (ЛДПР)

4. Владимир Путин (самовыдвижение)

5. Ксения Собчак («Гражданская инициатива»)

6. Максим Сурайкин («Коммунисты России»)

7. Борис Титов («Партия Роста»)

8. Григорий Явлинский («Яблоко»)

 



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Всего комментариев к статье: 20
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nvszzeoftyg
nvszzeoftyg написал 06.02.2018 23:59
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Какая же гадость!
Какая же все-таки написал 06.02.2018 23:55
гадость эти ваши российские президентские выборы!
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czkxvhqhocx
czkxvhqhocx написал 06.02.2018 23:45
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dwxwygmqmur
dwxwygmqmur написал 06.02.2018 23:24
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kwayzizxhgt
kwayzizxhgt написал 06.02.2018 23:10
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exhyziofbhs
exhyziofbhs написал 06.02.2018 22:46
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(без названия)
неизвестный написал 06.02.2018 22:40
Сыкливо-вороватая, эгэшно-малограмотная, христануто-лживая, подло-предательская, 86% -я холопо-быдлота радостно
визжит и просит вовку на царство . Готовы отдать последнее все и взять как можно больше кредитов для выбора вовки.
Главное стабилизец , но только чтоб не было войны.Предавший раз, предаст еще много раз.Предали и разорили страну
терпилы чепушилые. Так их вовка, не дай им подняться с колен . Трахай по полной, они это любят.
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lxivvekoehz
lxivvekoehz написал 06.02.2018 22:32
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hwbxwezjjub
hwbxwezjjub написал 06.02.2018 22:21
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mvnxwdrvqdc
mvnxwdrvqdc написал 06.02.2018 22:07
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Конституционный суд : 2 срока подряд - конституционный предел
Вер Дикт написал 06.02.2018 18:46
Это не просто так было принято. Это - чтобы никакой съехавший с катушек от безграничной власти субъект не привел вас в ад.
Уже в 2012 году Путин НЕ ИМЕЛ ПРАВА учавствовать в выборах президента РФ.
И все это ПРОСТО ТАК не закончится. Понятно, что Путину уже нечего терять.
НО! Это каснется КАЖДОГО обитателя территории Северной Азии.
Наслаждайтесь! Заслужили!
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Теперь спасти Россию может только оторвавшийся тромб!
Коммунист ...1 написал 06.02.2018 15:04
Я бы переиначил:
"Теперь спасти Россию может только "оторвавшийся" Трамп!)))
Ответить
(без названия)
Пахом написал 06.02.2018 14:50
Вечная музыка!
https://youtu.be/ZnBt39w_yho
Ответить
Re: Теперь спасти Россию может только
Не только написал 06.02.2018 14:17
Спасительницей может быть и уборщица. Вариант - поскользнуться в туалете на мокром кафеле и удариться маленькой головой о край унитаза тоже очень неплох.
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Непонятно, кто же выиграет эти "выборы" ?
В лад написал 06.02.2018 14:04
Был застой, теперь болото.Иди голосуй, коли охота. Результат давно известный, посчитает Элла "честно".
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Re: Теперь спасти Россию может только
простой написал 06.02.2018 14:04
кирпич.
Или крепкий чай с полониевым вареньем
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Теперь спасти Россию может только
оторвавшийся тромб! написал 06.02.2018 13:33
.
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Я всю ночь не спал,изворочался,
испереживался - написал 06.02.2018 13:28
а,вдруг,бусурманы из цика откажут в регистрации "лидеру нации"!
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Иначе зачем
он создал Росгвардию написал 06.02.2018 13:24
Верховный Совет они расстреляли - что им стоит расстрелять какой-то ЦИК!
Ответить
это
нарушение написал 06.02.2018 13:12
Конституции!
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