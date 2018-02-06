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Московский листок

Европейские банки ужесточили контроль за счетами состоятельных россиян

Опубликовано 06.02.2018 в разделе комментариев 4

Европейские банки ужесточили контроль за счетами состоятельных россиян

Иностранные банки усилили контроль за счетами нерезидентов и стали запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета, сообщает РБК со ссылкой на зарубежных банкиров и юристов.

По словам одного из источников издания, в швейцарском банке из топ-5, у тысяч россиян могут быть заблокированы зарубежные счета "по причине создания видимости смены налогового резидентства".

По словам банкиров, иностранные банки обращают пристальное внимание на два ключевых момента. Первый - источник происхождения денежных средств. В связи с этим банки запрашивают справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные клиентом средства сопоставимы с суммами, хранящимися на счете в банке. Второй фактор - подтверждение налогового резидентства. Россия с 2018 года начнет получать информацию о зарубежных активах своих резидентов.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налогового контроля с 2018 года россиян, больше 183 дней в год живущих за рубежом. Раньше валютным резидентом считался гражданин России, приехавший в страну хотя бы на один день в год.

"Просто прийти в любой европейский банк с новым паспортом, который сейчас несложно приобрести во многих юрисдикциях, показать доход от сдачи недвижимости и надеяться на свою многолетнюю дружбу с банкиром уже недостаточно", - рассказал изданию финансовый директор компании Smartgen (оказывает консультационные услуги по обеспечению статуса налогового резидентства в Израиле) Дин Поллак.

По его словам, в последние два месяца в компанию поступило множество обращений от состоятельных клиентов с просьбой обосновать их статус налогового резидентства в Израиле. Как правило, эти просьбы связаны с новыми требованиями к клиентам со стороны банков Швейцарии, Великобритании, Израиля, Люксембурга и Кипра. В числе клиентов банков этих стран появились, в частности, израильские граждане с российскими источниками происхождения капитала, отмечают в Smartgen. У российских налоговых резидентов некоторые банки стали запрашивать копии уведомлений об участии в иностранных фирмах или о контролируемых иностранных компаниях с отметкой российского налогового органа.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
неизвестный написал 06.02.2018 19:21
В любой стране евжопейского западло эфективно применяется законодательство против неуплаты налогов и неизвестного
происхождения денег на счетах. Но педриотичные рассеяне очень хотят жить в этих странах, но сохранить привычку
воровать и предовать , и не хрена не платить налоги 35-45% от честно заработанного. За 26 лет воровского бандитского
либерализма все обнаглели совсем. Честно жить стало западло. Поэтому голосуем за вовку п.
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(без названия)
utdvfrmi11pskgb5 написал 06.02.2018 15:26
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma
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Хозяин решил,что
шерсть у его баранов отросла, написал 06.02.2018 13:19
и пора ее подстричь.
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(без названия)
Лис написал 06.02.2018 13:13
Вот и надо спросить у Медведева:" Он на чьей стороне? Русского народа или Израильских пенсионеров?".
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