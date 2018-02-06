Ромир: в 2017 году россиян больше всего беспокоили бедность и рост цен

В 2017 году россиян больше всего беспокоили бедность населения, снижение доходов, рост цен, коррупция и безработица, говорится в исследовании, подготовленном исследовательским холдингом "Ромир".

"Выяснилось, что главные причины беспокойства россиян остаются неизменными на протяжении последних лет, однако острота этих проблем немного снизилась за последний год", - цитирует РИА Новости результаты исследования.

По итогам минувшего года на первую строчку рейтинга народных проблем вышла бедность, низкие зарплаты, снижение доходов населения, о чем заявили 60% россиян. 56% опрошенных жаловались на рост цен и инфляцию. Третье место в рейтинге разделили безработица и коррупция, которые тревожат более трети населения — по 36%.

Авторы исследования отмечают, что в целом большую тревожность по социальным вопросам (рост цен, бедность, проблемы ЖКХ) демонстрируют наименее защищенные слои населения – граждане с низкими доходами, пенсионеры, жители малых городов страны. Обеспокоенность безработицей несколько чаще выражали молодые россияне до 24 лет.

Почти не изменился за время, прошедшее с последнего опроса в 2016 году, уровень обеспокоенности проблемами ЖКХ — 28%, ростом преступности — 25% и наркомании — 21%. За год незначительно выросла озабоченность россиян международными проблемами – до 10%.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.