Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ромир: в 2017 году россиян больше всего беспокоили бедность и рост цен

Опубликовано 06.02.2018 в разделе комментариев 7

Ромир: в 2017 году россиян больше всего беспокоили бедность и рост цен

В 2017 году россиян больше всего беспокоили бедность населения, снижение доходов, рост цен, коррупция и безработица, говорится в исследовании, подготовленном исследовательским холдингом "Ромир".

"Выяснилось, что главные причины беспокойства россиян остаются неизменными на протяжении последних лет, однако острота этих проблем немного снизилась за последний год", - цитирует РИА Новости результаты исследования.

По итогам минувшего года на первую строчку рейтинга народных проблем вышла бедность, низкие зарплаты, снижение доходов населения, о чем заявили 60% россиян. 56% опрошенных жаловались на рост цен и инфляцию. Третье место в рейтинге разделили безработица и коррупция, которые тревожат более трети населения — по 36%.

Авторы исследования отмечают, что в целом большую тревожность по социальным вопросам (рост цен, бедность, проблемы ЖКХ) демонстрируют наименее защищенные слои населения – граждане с низкими доходами, пенсионеры, жители малых городов страны. Обеспокоенность безработицей несколько чаще выражали молодые россияне до 24 лет.

Почти не изменился за время, прошедшее с последнего опроса в 2016 году, уровень обеспокоенности проблемами ЖКХ — 28%, ростом преступности — 25% и наркомании — 21%. За год незначительно выросла озабоченность россиян международными проблемами – до 10%.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.

 

 



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
оборзевший написал 06.02.2018 20:39
А как же хохлы, крым и ихние днр-лнр? А как же главный вопрос кацапа - "чо тама у хохлов?"
Ответить
Re: Re: ReЛису привет:
старшина вмф ссср написал 06.02.2018 19:15
Русаки!Неужто ваш неушкуренный член имеет статус НЕГАТИВА?Одумайтесь.Вашим женам и дочерям предназначено принять якобы радость ВО ВСЕ ДЫРКИ.Берегите свое наследие.Неужто Вы такт предались за Пизду.Оно и понятно.Наркотики алкоголь.Хочеться но не можеться.ТОГДА один выход ЖОПА,Народ Одумайся.
Ответить
Re: ReЛису привет:
Старшина вмф ссср написал 06.02.2018 17:52
Мужики РУСАКИ !Одумайтесь!Ваших детей дочерей и сынов готовят к сексуальному использованию.Передачи Пидеров Галкиных и прочих это первая ступень в проституцию.Чему Вы мамаши радуетесь?Чему?
Ответить
ReЛису привет:
Старшина вмф ссср написал 06.02.2018 16:45
Прожил более 70 лет.Всякое было.Но более счастливой жизни при СССР не было.Сегодня сродне лезть в петлю.Пидерасты которые прорвались к власти ОПУСТИЛИ мою РОДИНУ ниже плинтуса.Охреневающи открились зенки на наш НАРОДЕЦ.Который якобы был самый начитанный и ВУМНЫЙ.Оказалось что это не так.Гниды которые остались от вшей парализовали весь здоровы организм народца.Виновник распространения гнид ХРУЩЕВ.К сожалению Л.И.Брежнев не применил дуст.Ни сколько не жалею сегодняшних пенсионеров.Они пожирают плоды своего предательства.Хлебайте суповые кухни с гомном.Где вы награжденные орденами и медалями СССР.Почему вы так низко пали что воспитали таких наследников которые с Вас дерут три шкуры.Да вы же сами ОБОРОТНИ как и ваши дети в ПОЛИЦИИ.ССУЧИЛСЯ народко не зависимо от того русский ли он или украинец.Снимаю шляпу перед ЛУКАШЕНКО.Оно и понятно что тот народ понес тяжелые потери в ВОВ.Более умнее нас НЕДОДЕЛКОВ к сожалению.Перелистывая страницы жизни Я ужасаюсь моему доверию К ПОНЯТИЮ сегодняшнего стада.Как-то ДОВЕРИЕ братство и совместную радость жизни.С ужасом перекладываю сегодня на прошлое и прихожу к выводу сколько же врагов окружало каждого из нас.Которые якобы дремали.Сегодня эта рвань открыла свое лицо.Оказываеться вся эта шелупень как дети аборта вокруг окружали нас.И в день ИКС вам бы вставили пику в затылок.Вы понимаете трагедию нашего государства или нет?Твой якобы кум сват и вдруг оказался на поверку ПИДЕРОМ МОКРОЖОПЫМ?НОНСЕНС.Как же так случилось?За чем вы стадо погнались.Считаю что негативную роль сыграли наши сужденные которым всегда и всего не хватало.Никитка ввел совместиловку от которой мужчины начали выдыхаться.Зарплату бабе халтурку в пистон.Затем Портвейн 777 и прочая микстура которая намерть свалила нашего мужчину.Но надо отдать должное он строил и работал.Но при расстреле Верховного совета ЗАБЗДЕЛ в защиту его.Бабы тянули за полу с призывом Не лезь.Жрите сейчас в полный рот все последствия сейчас.И не скулите.Должен сказать что если в 1941 году был такой же народишко и его такую же гнилую массу как сейчас сумел сплотить Великий И.В.СТАЛИН ТО я перед ним СТАЛИНЫМ снимаю ШЛЯПУ.Спаситель народишка который этого не заслужил.
Ответить
Re:Лис привет
старшина флота ссср написал 06.02.2018 16:06
Прожил более 70 лет
Ответить
(без названия)
utdvfrmi11pskgb5 написал 06.02.2018 15:36

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma
Ответить
(без названия)
Лис написал 06.02.2018 13:43
В стране 80% населения-это Русский народ.Расистской иудейской секте под названием РПЦ мы нужны только как "рабы божьи" а для власовского и либерал -фашистского Кремля мы вообще не существуем.И какое будущее в православном Мордоре может быть у русской молодежи?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Выборы 2018, Павел Грудинин и кризис левого движения
Выборы 2018, Павел Грудинин и кризис левого движен...
07.02.2018
Дмитрий Потапенко: средний чек бедности
Дмитрий Потапенко: средний чек бедности
07.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дмитрий Потапенко: средний чек бедности (0)
Анатолий Баранов: Если завтра война (0)
На АвтоВАЗе вновь сменится руководитель (1)
Москва заняла второе место в мире и первое в Европе по пробкам (3)
Путин за шесть лет заработал более 38,5 млн рублей (4)
В Кремле отказались считать аресты дагестанских чиновников политическим кризисом (7)
В Госдуме предложили сажать в "Бутырку" желающих вернуться из Великобритании бизнесменов (11)
Ромир: в 2017 году россиян больше всего беспокоили бедность и рост цен (7)
Европейские банки ужесточили контроль за счетами состоятельных россиян (4)
ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на пост президента России (20)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Д.Потапенко: средний чек нищеты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Вот какие мы, оказывается!
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафурoв: "Главный итoг кoнгресса в Сoчи - противники Асада получили возможнoсть красивo уйти"
Максим Калашников Максим Калашников: Тайна глобального поворота 1 февраля
Максим Калашников Максим Калашников: От Игоря Стрелкова и АПН Северо-Запад: Дагестан и прочее
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss