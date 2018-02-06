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Московский листок

В Госдуме предложили сажать в "Бутырку" желающих вернуться из Великобритании бизнесменов

Опубликовано 06.02.2018 в разделе комментариев 11

В Госдуме предложили сажать в "Бутырку" желающих вернуться из Великобритании бизнесменов

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев призвал сажать в "Бутырку" бизнесменов, изъявивших желание вернуться из Великобритании, против которых ведется уголовное преследование.

"Я бы навеки распрощался с эти жульём и не пустил бы их в Россию никогда. Раз эти люди, ограбившие Россию, уехали и увезли с собой капиталы, то зачем нам такое добро»? От них сегодня Запад избавляется и наказывает — и в Лондоне, и в Париже, и в Америке. А теперь мы их приглашаем сюда? Если уж брать их сюда, то в "Бутырку" - пусть отвечают за содеянное", - цитирует RT Арефьева.

Ранее сообщалось, что бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты от Партии роста Борис Титов после визита в Великобританию передал Владимиру Путину список бизнесменов, которые хотели бы вернуться в Россию. В частности, в список вошли те предприниматели, в отношении которых в России до сих пор ведутся уголовные дела. По словам Титова, список содержит десятки имен бизнесменов, покинувших Россию. "Это может длиться годами и десятилетиями, а некоторые люди по 20 лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает "висеть", — пояснил Титов.

 



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Всего комментариев к статье: 11
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(без названия)
Все поделить! написал 06.02.2018 20:11
И дело с концом!
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ReШМАСЬ:
старшина вмф ссср написал 06.02.2018 20:01
Опосля якобы от результов выборов ввиду волеизлеяния быдломассы последует так называемое помилование ГАДЕНЫШЕЙ.Все эти якобы для БЫДЛОМАССЫ акты будут ПШИКОМ ввиду АМНИСТИИ ГНУСА.
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(без названия)
Юрий Скударнов написал 06.02.2018 19:55
Беглецов-богатеев раздеть до гола и пустить по миру. А деньги - народу. Ну хоть в чем-нибудь послабление устроить, плату за ЖКХ снизить, а долги - простить.
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(без названия)
oskotr написал 06.02.2018 17:26
Запад жуликов наказывает, но с добром ихним не расстается. И этот зампред, типа экономический политик, Западу подыгрывает, дебил госдуры. Этому предпринимателю инноватору самое то - это осуществлять контрольный выстрел после палача.
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Бредо написал 06.02.2018 16:30
Интересно,а что там в англиях делал кандидат на должность президента глава партии роста титова,короче- простатит.
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г жопинск написал 06.02.2018 16:26
Не надо сажать в бутырку,в забайкалье иха отправить,местнуюГРЭС ремонтировать,сдохли турбины,проржавели котлы и трубы в крае!
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utdvfrmi11pskgb5 написал 06.02.2018 15:34
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma
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Суды-туды написал 06.02.2018 14:10
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Арефьев прав.
В лад написал 06.02.2018 13:54
Только воров сажать надо всех сразу и в т.ч.местных.
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(без названия)
Лис написал 06.02.2018 13:48
Это у кого нет претензий? У обворованного Русского народа? А не много ли на себя берет "человек из ниоткуда" по фамилии Титов?
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вод если б они предложили сажать тех кто не хочет вернуться...
kerg написал 06.02.2018 13:45
было б дело.
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