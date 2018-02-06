В Госдуме предложили сажать в "Бутырку" желающих вернуться из Великобритании бизнесменов

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев призвал сажать в "Бутырку" бизнесменов, изъявивших желание вернуться из Великобритании, против которых ведется уголовное преследование.

"Я бы навеки распрощался с эти жульём и не пустил бы их в Россию никогда. Раз эти люди, ограбившие Россию, уехали и увезли с собой капиталы, то зачем нам такое добро»? От них сегодня Запад избавляется и наказывает — и в Лондоне, и в Париже, и в Америке. А теперь мы их приглашаем сюда? Если уж брать их сюда, то в "Бутырку" - пусть отвечают за содеянное", - цитирует RT Арефьева.

Ранее сообщалось, что бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты от Партии роста Борис Титов после визита в Великобританию передал Владимиру Путину список бизнесменов, которые хотели бы вернуться в Россию. В частности, в список вошли те предприниматели, в отношении которых в России до сих пор ведутся уголовные дела. По словам Титова, список содержит десятки имен бизнесменов, покинувших Россию. "Это может длиться годами и десятилетиями, а некоторые люди по 20 лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает "висеть", — пояснил Титов.