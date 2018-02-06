В Кремле отказались считать аресты дагестанских чиновников политическим кризисом

Задержание высокопоставленных чиновников в Дагестане не свидетельствует о политическом кризисе в регионе, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов. Это проблема не одного региона", - цитирует Интерфакс Пескова.

По его словам, такая же работа ведется "по всем регионам, и где необходимо, такие действия проводятся". При этом он подчеркнул, что "это системная работа. "Президент неоднократно говорил, что это не компанейщина, а последовательная целенаправленная и системная работа", - заключил Песков.

Напомним, накануне Следственный комитет совместно с ФСБ задержал врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его замов – Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министр образования республики Шахабаса Шахова по делу о хищении денег, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию социальных программ. Позже они были доставлены в Москву, где им было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более 100 млн рублей.