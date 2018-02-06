В Кремле отказались считать аресты дагестанских чиновников политическим кризисом

Задержание высокопоставленных чиновников в Дагестане не свидетельствует о политическом кризисе в регионе, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов. Это проблема не одного региона", - цитирует Интерфакс Пескова.
По его словам, такая же работа ведется "по всем регионам, и где необходимо, такие действия проводятся". При этом он подчеркнул, что "это системная работа. "Президент неоднократно говорил, что это не компанейщина, а последовательная целенаправленная и системная работа", - заключил Песков.
Напомним, накануне Следственный комитет совместно с ФСБ задержал врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его замов – Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министр образования республики Шахабаса Шахова по делу о хищении денег, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию социальных программ. Позже они были доставлены в Москву, где им было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более 100 млн рублей.
В лад написал 06.02.2018 23:24
неизвестный написал 06.02.2018 19:11
неизвестный написал 06.02.2018 19:09
воры, предатели , дагестанские нацисты, ненавидящие русских, члены ОПГ абдулатипова. Эти обнаглевшие нацменшинства,
с легкой руки вовки заполонили Россию ,грабя,рэкетируя,убивая,запугивая русских. Это пыхота вовки и надежда.
ОМОН, расхвардия их ссыт , как и чеченских нацистов. Нет на них генерала Ермолова и И.В.Сталина.Это все многоходовочка сыкливого вовки.С колен никак не поднимется,млять.
А.Каммерер написал 06.02.2018 18:54
жо..па. написал 06.02.2018 15:46
utdvfrmi11pskgb5 написал 06.02.2018 15:23
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma
Лис написал 06.02.2018 14:27