Путин за шесть лет заработал более 38,5 млн рублей

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин за шесть лет с 2011 по 2016 год заработал 38,5 млн рублей, сообщает Центризбирком России. Согласно представленной Путиным в ЦИК декларации, в эту сумму входит зарплата, доход от вкладов и военная пенсия. Действующий президент имеет 13 счетов в банках на сумму около 14 млн рублей и владеет 230 акциями банка «Санкт-Петербург».

В собственности господина Путина находится квартира в Санкт-Петербурге площадью 77 кв. м и гараж на 18 кв.м., а также в его бессрочном пользовании имеется квартира в Москве на 153,7 кв. м. Кроме того, он владеет двумя автомобилями ГАЗ М21 — 1960 года выпуска и 1965 года выпуска, «Нивой» (2009) и прицепом «Скиф» (1987).

Напомним, ранее стало известно, что ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты.