Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин за шесть лет заработал более 38,5 млн рублей

Опубликовано 06.02.2018 в разделе комментариев 4

Путин за шесть лет заработал более 38,5 млн рублей

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин за шесть лет с 2011 по 2016 год заработал 38,5 млн рублей, сообщает Центризбирком России. Согласно представленной Путиным в ЦИК декларации, в эту сумму входит зарплата, доход от вкладов и военная пенсия. Действующий президент имеет 13 счетов в банках на сумму около 14 млн рублей и владеет 230 акциями банка «Санкт-Петербург».

В собственности господина Путина находится квартира в Санкт-Петербурге площадью 77 кв. м и гараж на 18 кв.м., а также в его бессрочном пользовании имеется квартира в Москве на 153,7 кв. м. Кроме того, он владеет двумя автомобилями ГАЗ М21 — 1960 года выпуска и 1965 года выпуска, «Нивой» (2009) и прицепом «Скиф» (1987).

Напомним, ранее стало известно, что ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Деньги берет в тумбочке.
В лад написал 06.02.2018 23:09
В собственности одна шестая часть суши и 140 млн.населюг.
Ответить
(без названия)
неизвестный написал 06.02.2018 22:32
Млять! А царь то голый! Нищеброд по сравнению со своими корешами. Не могу поверить , что доля пахана самая маленькая!
Это не по понятиям . Таки хто у нас царишка-то? Пора прицеп купить ему всем миром посолидней.Оху...вший лжец.
Ответить
(без названия)
Конь в пальто написал 06.02.2018 21:46
А сколько украл центризбирком не сообщает?
Ответить
(без названия)
Пахом написал 06.02.2018 20:32
И 21 дворец!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Выборы 2018, Павел Грудинин и кризис левого движения
Выборы 2018, Павел Грудинин и кризис левого движен...
07.02.2018
Дмитрий Потапенко: средний чек бедности
Дмитрий Потапенко: средний чек бедности
07.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дмитрий Потапенко: средний чек бедности (0)
Анатолий Баранов: Если завтра война (0)
На АвтоВАЗе вновь сменится руководитель (1)
Москва заняла второе место в мире и первое в Европе по пробкам (3)
Путин за шесть лет заработал более 38,5 млн рублей (4)
В Кремле отказались считать аресты дагестанских чиновников политическим кризисом (7)
В Госдуме предложили сажать в "Бутырку" желающих вернуться из Великобритании бизнесменов (11)
Ромир: в 2017 году россиян больше всего беспокоили бедность и рост цен (7)
Европейские банки ужесточили контроль за счетами состоятельных россиян (4)
ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на пост президента России (20)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Д.Потапенко: средний чек нищеты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Вот какие мы, оказывается!
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафурoв: "Главный итoг кoнгресса в Сoчи - противники Асада получили возможнoсть красивo уйти"
Максим Калашников Максим Калашников: Тайна глобального поворота 1 февраля
Максим Калашников Максим Калашников: От Игоря Стрелкова и АПН Северо-Запад: Дагестан и прочее
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss