Москва заняла второе место в мире и первое в Европе по пробкам

Москва заняла второе место в мире и первое в Европе в рейтинге городов с наибольшими пробками по итогам 2017 года, сообщается в исследовании американской аналитической компании INRIX. По оценке аналитиков, москвичи провели за прошедший год в пробках в среднем 91 час, или 26% всего времени, которое они провели за рулем.
Хуже, чем в российской столице дела обстоят только в американском Лос-Анджелесе, жители которого проводят в год в пробках около 102 часов. На третьем месте рейтинга оказался Нью-Йорк. В десятку лидеров также вошли Сан-Паулу (Бразилия, 86 часов), Сан-Франциско (США, 79), Богота (Колумбия, 75), Лондон (Великобритания, 74), Магнитогорск (Россия, 73), Югра (Россия, 71), Атланта (США, 70).
При этом в общем рейтинге по странам Россия опустилась на одну строчку, разделив с США пятое место. По подсчетам экспертов, средний российский водитель в 2017 году провел в пробках 41 час. Самой загруженной страной мира признан Таиланд, на втором месте — Индонезия. За ними — Колумбия и Венесуэла.
Отмечается, что аналитики изучили данные о транспортной ситуации в 1360 городах 38 страна мира, за исключением Индии, Японии и Китая.
Свидетель Хачикян написал 06.02.2018 23:57
Ожидаем еще более великого результата - первого в мире города со СТОМИЛЛИОННЫМ населением!
Вот пробки-то будут на дорогах!
Рекордные!
В лад написал 06.02.2018 23:21
Тень написал 06.02.2018 21:24