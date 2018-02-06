Москва заняла второе место в мире и первое в Европе по пробкам

Москва заняла второе место в мире и первое в Европе в рейтинге городов с наибольшими пробками по итогам 2017 года, сообщается в исследовании американской аналитической компании INRIX. По оценке аналитиков, москвичи провели за прошедший год в пробках в среднем 91 час, или 26% всего времени, которое они провели за рулем.

Хуже, чем в российской столице дела обстоят только в американском Лос-Анджелесе, жители которого проводят в год в пробках около 102 часов. На третьем месте рейтинга оказался Нью-Йорк. В десятку лидеров также вошли Сан-Паулу (Бразилия, 86 часов), Сан-Франциско (США, 79), Богота (Колумбия, 75), Лондон (Великобритания, 74), Магнитогорск (Россия, 73), Югра (Россия, 71), Атланта (США, 70).

При этом в общем рейтинге по странам Россия опустилась на одну строчку, разделив с США пятое место. По подсчетам экспертов, средний российский водитель в 2017 году провел в пробках 41 час. Самой загруженной страной мира признан Таиланд, на втором месте — Индонезия. За ними — Колумбия и Венесуэла.

Отмечается, что аналитики изучили данные о транспортной ситуации в 1360 городах 38 страна мира, за исключением Индии, Японии и Китая.