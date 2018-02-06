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Московский листок

Москва заняла второе место в мире и первое в Европе по пробкам

Опубликовано 06.02.2018 в разделе комментариев 3

Москва заняла второе место в мире и первое в Европе по пробкам

Москва заняла второе место в мире и первое в Европе в рейтинге городов с наибольшими пробками по итогам 2017 года, сообщается в исследовании американской аналитической компании INRIX. По оценке аналитиков, москвичи провели за прошедший год в пробках в среднем 91 час, или 26% всего времени, которое они провели за рулем.

Хуже, чем в российской столице дела обстоят только в американском Лос-Анджелесе, жители которого проводят в год в пробках около 102 часов. На третьем месте рейтинга оказался Нью-Йорк. В десятку лидеров также вошли Сан-Паулу (Бразилия, 86 часов), Сан-Франциско (США, 79), Богота (Колумбия, 75), Лондон (Великобритания, 74), Магнитогорск (Россия, 73), Югра (Россия, 71), Атланта (США, 70).

При этом в общем рейтинге по странам Россия опустилась на одну строчку, разделив с США пятое место. По подсчетам экспертов, средний российский водитель в 2017 году провел в пробках 41 час. Самой загруженной страной мира признан Таиланд, на втором месте — Индонезия. За ними — Колумбия и Венесуэла.

Отмечается, что аналитики изучили данные о транспортной ситуации в 1360 городах 38 страна мира, за исключением Индии, Японии и Китая.

 

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Свидетель Хачикян написал 06.02.2018 23:57
Старания Собякина свезти всЁ население России и среднеазиатских независимых республик в один город с целью нажиться на жилплощиди для этих людей дают такой результат.
Ожидаем еще более великого результата - первого в мире города со СТОМИЛЛИОННЫМ населением!
Вот пробки-то будут на дорогах!
Рекордные!
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Вместе со снегом тает "асфальт".
В лад написал 06.02.2018 23:21
МосквАчи в пробках, остальные населюги РФ в ямах.
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есть чем гордиться!
Тень написал 06.02.2018 21:24
Спасибо старику С.Ракову (С.С.-меру Н.Когалыма) за грамотную, продуманную хозяйственную политику!
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