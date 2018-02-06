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Московский листок

На АвтоВАЗе вновь сменится руководитель

Опубликовано 06.02.2018 в разделе комментариев 1

На АвтоВАЗе вновь сменится руководитель

Глава АвтоВАЗа Николя Мор, управляющий российским автоконцерном с марта 2016 года, покинет свой пост. Как сообщает Интерфакс, об этом заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. По его словам, новая кандидатура пока подбирается компанией Renault.

"Решение есть - Мор уже назначен руководителем регионального подразделения Renault, поэтому пока совмещает. Сейчас подбирают они (Renault)", - сказал глава "Ростеха". При этом предполагаемых сроков смены главы "АвтоВАЗа" Чемезов не назвал: "Как дадут кандидатуру - мы уже будем знать. Они (Renault) с нами должны согласовать эту кандидатуру".

Ранее сообщалось, что Николя Мор с 1 января 2018 года назначен на должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента Renault с сохранением должности президента "АвтоВАЗа". В Renault поясняли, что Мор будет находиться в прямом подчинении у исполнительного вице-президента и директора по производительности группы Renault Штефана Мюллера и войдет в исполнительный комитет Renault.

По данным агентства, преемником Мора может стать нынешний исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок «АвтоВАЗа» Алеш Братож.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Додик написал 06.02.2018 22:47
Ну кому интересна вся эта тухлая возня на сгнившей фабрике отверточной сборки.
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