На АвтоВАЗе вновь сменится руководитель

Глава АвтоВАЗа Николя Мор, управляющий российским автоконцерном с марта 2016 года, покинет свой пост. Как сообщает Интерфакс, об этом заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. По его словам, новая кандидатура пока подбирается компанией Renault.

"Решение есть - Мор уже назначен руководителем регионального подразделения Renault, поэтому пока совмещает. Сейчас подбирают они (Renault)", - сказал глава "Ростеха". При этом предполагаемых сроков смены главы "АвтоВАЗа" Чемезов не назвал: "Как дадут кандидатуру - мы уже будем знать. Они (Renault) с нами должны согласовать эту кандидатуру".

Ранее сообщалось, что Николя Мор с 1 января 2018 года назначен на должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента Renault с сохранением должности президента "АвтоВАЗа". В Renault поясняли, что Мор будет находиться в прямом подчинении у исполнительного вице-президента и директора по производительности группы Renault Штефана Мюллера и войдет в исполнительный комитет Renault.

По данным агентства, преемником Мора может стать нынешний исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок «АвтоВАЗа» Алеш Братож.