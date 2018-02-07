"Анатолий Баранов: Если завтра война"

Дал комментарий "Свободной прессе" по поводу предстоящего обострения на линии разделения в донбасских республиках.

Украинские войска в промежутке между мартом и июнем могут начать широкомасштабное наступление в Донбассе. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он рассказал, что в последнее время местные жители подконтрольных Киеву территорий сообщают о массовых передвижениях техники и тяжелого вооружения силовиков к линии соприкосновения, кроме того, это подтверждается и разведкой республики.

«Указанные факты наращивания сил и средств группировки противника свидетельствует о том, что украинская сторона, вопреки минским соглашениям, активно готовится к наступательным действиям по всей линии соприкосновения», — сказал Басурин.

По его словам, целью наступления является блокировка ДНР и ЛНР и взятие под контроль границы с Россией, еще один удар будет нанесен на юге республики. Операция может начаться накануне выборов президента РФ или вовремя проведении на территории России чемпионата по футболу.

- Как бы вы оценили вероятность такого развития событий? Насколько она велика?

- Каждый год к весне украинская сторона демонстрирует оживление в большей или меньшей степени. И каждую весну они подготовлены все лучше и лучше, идет не только концентрация живой силы и техники, но и растет выучка, улучшается техническое оснащение. Если в противоположной стороны не будет идти такое же количественное и качественное усиление, то рано или поздно количество перерастет в качество, и они прорвут фронт. Надо понимать, что численный перевес украинской стороны предопределен. И вопрос в том, как долго смогут республики сохранять качественный перевес, если с ВСУ уже работают иностранные инструкторы на постоянной основе, идет переоснащение украинских войск. В том числе и с помощью НАТО. И потом еще древние говорили, что нельзя воевать с одни врагом больше пяти лет – дальше он начинает воевать как ты.

- По словам Басурина, наступательная операция силовиков будет направлена на блокировку ЛНР и ДНР и взятие под контроль границы с РФ. Удары ожидаются на южном направлении и в направлении ЛНР. Насколько вероятен такой сценарий? Они вроде уже пытались проделать то же самое в 2014-м…

- Некоторое стратегическое однообразие диктуется самой диспозицией. Нужно численно превосходящими силами прорвать фронт и завершить разгром отступающего противника. Направление в районе Алчевска и Дебальцево, на стыке двух республик, является естественным слабым местом. Удар на южном направлении – отвлекающий. Такая вот диспозиция из учебника. В 2014-м году это практически удалось, положение спас контрудар резерва, наличия которого украинская сторона не ожидала, и собственно низкая боеготовность украинских сил – в ситуации наступления были расстроены боевые порядки, потеряна управляемость войсками, плюс низкий морально-политический дух – все сложилось и привело к паническому бегству при первом же серьезном ударе. Думаю, этой ошибки украинская сторона больше не повторит, они сегодня подготовлены гораздо лучше.

- Как бы вы оценили указанные временные рамки (выборы президента РФ и проведение на территории России чемпионата по футболу). Насколько этот период удобен для наступления? Все-таки выборы или чемпионат? Разница в три месяца…

- Не думаю, что украинские война готовы наступать в условиях весенней распутицы, здесь все по-прежнему. Наоборот, обороняться в такой ситуации проще. С внутриполитической точки зрения выборы президента в России, конечно, могут закончиться непредвиденными результатами в случае катастрофического военного поражения. Но чтобы это сработало на выборах, наступление надо начинать буквально через месяц. А какие в начале марта у украинской стороны козыри? Да, в общем, никаких. Чемпионат по футболу предпочтительней – здесь будут прикованы взгляды всего мира, и серьезные бои в 100 километрах от игр чемпионата, когда орудийная канонада перекрывает вой трибун на левом берегу Дона… Это может быть значимо – толпы беженцев, которые видят гости чемпионата и пресса, случайные залеты снарядов на российскую сторону с гибелью людей, как в 2014-м… И колонны боевой техники по всем трассам. Я бы возможность такого шоу не списывал.

- Насколько реально у Москвы будут связаны руки в этот период? По-вашему, в Москве рассматривают подобный сценарий?

- Я полагаю, в Генеральном штабе должны рассматривать любые сценарии. Это их работа. А что там планируют в Администрации президента, мне не известно. Людей с опытом работы в чрезвычайных ситуациях там, мне кажется, сегодня уже не много – стабильность имеет и отрицательные последствия. Выросло сугубо кабинетное поколение. У Москвы будут связаны не руки, а мозги. И паралич воли.

- Басурин отметил, что планируется подготовка обращения к ОБСЕ и мировому сообществу на эту тему. Это что-то даст? Зачем воздух сотрясать?

- Наверно, Басурин все же знает, что говорит. Обращение, наверно, возымеет некоторые последствия. Даже наверняка. А вот какие последствия – я не знаю. Надеюсь, знают те, кто его готовит.