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Московский листок

Анатолий Баранов: Если завтра война

Опубликовано 07.02.2018 в разделе комментариев 10

украина днр лнр новороссия
Анатолий Баранов: Если завтра война

Дал комментарий "Свободной прессе" по поводу предстоящего обострения на линии разделения в донбасских республиках.

Украинские войска в промежутке между мартом и июнем могут начать широкомасштабное наступление в Донбассе. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. 

Он рассказал, что в последнее время местные жители подконтрольных Киеву территорий сообщают о массовых передвижениях техники и тяжелого вооружения силовиков к линии соприкосновения, кроме того, это подтверждается и разведкой республики. 

«Указанные факты наращивания сил и средств группировки противника свидетельствует о том, что украинская сторона, вопреки минским соглашениям, активно готовится к наступательным действиям по всей линии соприкосновения», — сказал Басурин. 

По его словам, целью наступления является блокировка ДНР и ЛНР и взятие под контроль границы с Россией, еще один удар будет нанесен на юге республики. Операция может начаться накануне выборов президента РФ или вовремя проведении на территории России чемпионата по футболу.

- Как бы вы оценили вероятность такого развития событий? Насколько она велика?

- Каждый год к весне украинская сторона демонстрирует оживление в большей или меньшей степени. И каждую весну они подготовлены все лучше и лучше, идет не только концентрация живой силы и техники, но и растет выучка, улучшается техническое оснащение. Если в противоположной стороны не будет идти такое же количественное и качественное усиление, то рано или поздно количество перерастет в качество, и они прорвут фронт. Надо понимать, что численный перевес украинской стороны предопределен. И вопрос в том, как долго смогут республики сохранять качественный перевес, если с ВСУ уже работают иностранные инструкторы на постоянной основе, идет переоснащение украинских войск. В том числе и с помощью НАТО. И потом еще древние говорили, что нельзя воевать с одни врагом больше пяти лет – дальше он начинает воевать как ты.

- По словам Басурина, наступательная операция силовиков будет направлена на блокировку ЛНР и ДНР и взятие под контроль границы с РФ. Удары ожидаются на южном направлении и в направлении ЛНР.  Насколько вероятен такой сценарий? Они вроде уже пытались проделать то же самое в 2014-м…

- Некоторое стратегическое однообразие диктуется самой диспозицией. Нужно численно превосходящими силами прорвать фронт и завершить разгром отступающего противника. Направление в районе Алчевска и Дебальцево, на стыке двух республик, является естественным слабым местом. Удар на южном направлении – отвлекающий. Такая вот диспозиция из учебника. В 2014-м году это практически удалось, положение спас контрудар резерва, наличия которого украинская сторона не ожидала, и собственно низкая боеготовность украинских сил – в ситуации наступления были расстроены боевые порядки, потеряна управляемость войсками, плюс низкий морально-политический дух – все сложилось и привело к паническому бегству при первом же серьезном ударе. Думаю, этой ошибки украинская сторона больше не повторит, они сегодня подготовлены гораздо лучше.

- Как бы вы оценили указанные временные рамки (выборы президента РФ и проведение на территории России чемпионата по футболу). Насколько этот период удобен для наступления? Все-таки выборы или чемпионат? Разница в три месяца…

- Не думаю, что украинские война готовы наступать в условиях весенней распутицы, здесь все по-прежнему. Наоборот, обороняться в такой ситуации проще. С внутриполитической точки зрения выборы президента в России, конечно, могут закончиться непредвиденными результатами в случае катастрофического военного поражения. Но чтобы это сработало на выборах, наступление надо начинать буквально через месяц. А какие в начале марта у украинской стороны козыри? Да, в общем, никаких. Чемпионат по футболу предпочтительней – здесь будут прикованы взгляды всего мира, и серьезные бои в 100 километрах от игр чемпионата, когда орудийная канонада перекрывает вой  трибун на левом берегу Дона… Это может быть значимо – толпы беженцев, которые видят гости чемпионата и пресса, случайные залеты снарядов на российскую сторону с гибелью людей, как в 2014-м… И колонны боевой техники по всем трассам. Я бы возможность такого шоу не списывал.

- Насколько реально у Москвы будут связаны руки в этот период? По-вашему, в Москве рассматривают подобный сценарий?

- Я полагаю, в Генеральном штабе должны рассматривать любые сценарии. Это их работа. А что там планируют в Администрации президента, мне не известно. Людей с опытом работы в чрезвычайных ситуациях там, мне кажется, сегодня уже не много – стабильность имеет и отрицательные последствия. Выросло сугубо кабинетное поколение. У Москвы будут связаны не руки, а мозги. И паралич воли.

- Басурин отметил, что планируется подготовка обращения к ОБСЕ и мировому сообществу на эту тему. Это что-то даст? Зачем воздух сотрясать?

- Наверно, Басурин все же знает, что говорит. Обращение, наверно, возымеет некоторые последствия. Даже наверняка. А вот какие последствия – я не знаю. Надеюсь, знают те, кто его готовит.



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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
весточка с полей написал 07.02.2018 10:56
"АРХИсрочно выдвинуть оперативно-тактические подразделения с дальнобойной артиллерией"
---
Дебилушка пропагандон делает вид, будто не знает, что такие подразделения стоят с 2014 года. Когда РФ со своей территории вела обстрелы Саур-Могилы, и других участков российско-украинского фронта. Вся ростовская область видит и знает как российских артиллеристов размещали вдоль границы, в интернете куча видео как работают по украинским городам и селам российские грады, а сами рашавояки постили фотки как ведут обстрелы Украины из гаубиц.
Путлеро-гитлеровская фашистская россия ответит за свои преступления!
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(без названия)
АПОСТОЛ написал 07.02.2018 09:09
России надо быть готовой к любым провокациям подлейших жидо-фашистских банд укрокарателей! К укро-российской границе необходимо АРХИсрочно выдвинуть оперативно-тактические подразделения с дальнобойной артиллерией, чтобы предотвратить всякие мысли укробандитов о каком-либо вторжении их на территорию ЛДНР!!!
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Давай, Украина!
хохложыд написал 07.02.2018 08:58
Давай, Украина! Мочи путинских боевиков и террористов, этих моральных мразей, шваль и уголовный сброд! Пусть не один российский оккупант не вернется в Рашку! Слава Украине! Героям слава!
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(без названия)
занозист написал 07.02.2018 08:30
Остается узнать, откуда взялась страна Украина, населенная русскими?
Ведь на карте России 1917 года ее не было.
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 07.02.2018 06:58
Даже если и "война", такая страна с ее нынешней властью, МНЕ НЕ НУЖНА!!!!
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(без названия)
qx3apavkdqmk написал 07.02.2018 03:19
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://xx.org.ua/kachokdoma
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(без названия)
опять 25 написал 07.02.2018 02:56
нафига Украине тот долбас? пусть РФ содержит этих халявщиков
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(без названия)
!!!Q- QQ-TOTOQQ!!!& написал 07.02.2018 02:43
"Анатолий Баранов: Если завтра война"
- То бесноватая гав-нолигенция сразу же перебежит "на ту сторону"! То таки да... Она, хоть и недоделанная, но перебегать умеет хорошо... ТО таки да...
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(без названия)
........ . . написал 07.02.2018 02:10
полагаю, в Генеральном штабе должны рассматривать любые сценарии.
.
неважно что они там рассматривают, важно что они всегда ошибаются.
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(без названия)
Если завтра в поход? написал 07.02.2018 01:05
Какая война? Не с российским счастьем . Россию до смены кремлевской верхушки или смены внешней политики будут воевать так , что Росия не увидит своего врага. Тем более войны. Умереть тихо в неведенье во сне это счастье.)))
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