Дмитрий Потапенко: средний чек бедности

Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?: Варианты ответов: Нет, интернет нельзя ограничивать, это общепланетарный ресурс Да, неплохо бы ограничить интернет границами РФ Да, неплохо бы ограничить интернет границами Таможенного союза Да, неплохо бы ограничить интернет странами БРИКС Интернет вообще не нужен Результаты