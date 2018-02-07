Дмитрий Потапенко: средний чек бедности

Специалист по торговле и торговым сетям Дмитрий Потапенко – о том, как розница чувствует обнищание граждан на себе. О среднем чеке и новом рационе питания…
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Несогласный Сергей написал 07.02.2018 07:13
qx3apavkdqmk написал 07.02.2018 03:06