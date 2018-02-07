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Московский листок

Дмитрий Потапенко: средний чек бедности

Опубликовано 07.02.2018 в разделе комментариев 2

Специалист по торговле и торговым сетям Дмитрий Потапенко – о том, как розница чувствует обнищание граждан на себе. О среднем чеке и новом рационе питания…



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 07.02.2018 07:13
Что хотели (за кого голосовали) то и получите!!! Выбирайте и дальше путена, будите питаться из его мусорных баков!
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(без названия)
qx3apavkdqmk написал 07.02.2018 03:06
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://xx.org.ua/kachokdoma
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