Самовыдвиженец получил удостоверение "кандидата в обезьяны"

Владимир Путин, который баллотируется в президенты как Самовыдвиженец, получил удостоверение зарегистрированного кандидата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Конечно, удостоверение кандидата было передано президенту".
Самовыдвиженец стал третьим зарегистрированным кандидатом в президенты РФ. Ранее регистрацию прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин.
Как же это хорошо, как здорово!
Я так горд за Россию, что у нас вот так человек с улицы, можно сказать совсем простой человек, может выдвинуться сам, набрать 300 тысяч подписей и даже больше, и стать в один ряд с маститыми политиками, такими как Жириновский и Грудинин!
Нигде такого нет, только у нас.
И вот только какие-то завистливые люди могут сказать, что выборы ничего не значат, что нет даже никаких выборов, и что если нужно будет избрать обезьяну, то обезьяну и выберут.
Это как же так?
Это кого ж мы столько лет подряд избираем-то?..
А.Б.
головЕнке написал 07.02.2018 12:04
Исправь оЧеПяТкУ - не "пламенный", а племенной!
Лис написал 07.02.2018 10:13
Несогласный Сергей написал 07.02.2018 06:53
А. Головенко, пламенный публицист написал 07.02.2018 03:15
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Позвольте в порядке занудства несколько вопросов, раз уж я решил посмотреть 3-часовые новости на Первом. Илон Маск опять чего-то в космос запустил, подлец
а) в свое время я получил удостоверение депутата Красногорского горсовета. Для чего явился лично и расписался за него. Никакие дублеры не допускаются. По доверенности получить его нельзя. Нужна личная подпись.
б)а тут "ксива" целого кандидата в президенты. Почему Путин не пришел сам? И кто в данном случае расписался за него? И имел ли право?
Думаю, что Песков получить не имел права.
в( такое удостоверение со стороны ЦИКа подписывает его глава. То есть бабка Памфилова. Но ЦИКа нет в Конституции, и ее подпись нелегитимна
Как нелегитимны будут выборы 18 марта под эгидой неконституционного ЦИКа