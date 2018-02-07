Самовыдвиженец получил удостоверение "кандидата в обезьяны"

Владимир Путин, который баллотируется в президенты как Самовыдвиженец, получил удостоверение зарегистрированного кандидата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Конечно, удостоверение кандидата было передано президенту".

Самовыдвиженец стал третьим зарегистрированным кандидатом в президенты РФ. Ранее регистрацию прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Как же это хорошо, как здорово!

Я так горд за Россию, что у нас вот так человек с улицы, можно сказать совсем простой человек, может выдвинуться сам, набрать 300 тысяч подписей и даже больше, и стать в один ряд с маститыми политиками, такими как Жириновский и Грудинин!

Нигде такого нет, только у нас.

И вот только какие-то завистливые люди могут сказать, что выборы ничего не значат, что нет даже никаких выборов, и что если нужно будет избрать обезьяну, то обезьяну и выберут.

Это как же так?

Это кого ж мы столько лет подряд избираем-то?..

А.Б.