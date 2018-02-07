Осуществление правосудия как благовидный предлог

30 января 2018 года я получил текст Апелляционного определения на приговор по делу ИГПР ЗОВ (из-за его размера, я даю этот текст приложением). Одновременно я получил и протокол заседания судебной коллегии Мосгорсуда.

И что первое бросилось в глаза, так это то, что текст Апелляционного определения по результатам шести заседаний судебной коллегии Мосгорсуда не имеет никакого отношения к тому, что судебная коллегия из судей Колесниковой, Манеркиной и Тюркиной слушала эти 6 судебных дней.

Эти «судьи» начисто проигнорировали то, что (судя по открытым глазам) они как бы слышали. И после 6 дней слушания они просто переписали в своё определение приговор Тверского суда, ни словом не помянув ни одного нашего довода. И вопрос - а зачем они слушали-то? В чём был смысл их сидения? Зарплату высиживали?

Закон установил требования к содержанию Апелляционного определения - того, что изготовили Колесникова, Манеркина и Тюркина. Статья 389.28 УПК РФ:

«3. В апелляционных определении, постановлении указываются:

1) дата и место вынесения определения, постановления;

2) наименование и состав суда;

3) данные о лице, подавшем апелляционные жалобу или представление;

4) данные о лицах, участвовавших в судебном заседании суда апелляционной инстанции;

5) краткое изложение содержания решения суда первой инстанции;

6) краткое изложение доводов лица, подавшего апелляционные жалобу или представление, а также возражений других лиц, участвовавших в заседании суда апелляционной инстанции;

7) мотивы принятого решения;

8) решение суда апелляционной инстанции по апелляционным жалобе или представлению;

9) решение о мере пресечения».

Обратите внимание на то, что по закону после изложения апелляционных жалоб (пункт 6) в определении должны идти мотивы принятого решения. Но это по закону, а в определении Колесниковой, Манеркиной и Тюркиной после изложения жалоб вдруг идёт «совокупность доказательств» нашей вины, причём, эта «совокупность» выписана из приговора, но в судебных заседаниях эта «совокупность» вообще не рассматривалась! Мало этого, в заседании 13 декабря 2017 года Соколов и Барабаш просили судебную коллегию исследовать ряд доказательств из материалов дела, но суд им в этом отказал! И вот отказав Соколову и Барабашу исследовать доказательства, Колесникова, Манеркина и Тюркина переписали их из приговора и подытожили:«Представленные в судебное разбирательство доказательства всесторонне, полно и объективно исследованы судом, правильно оценены в соответствии с положениями УПК РФ».

А как и от когоj Колесникова, Манеркина и Тюркина о правильности оценки этих доказательств узнали, если они эти доказательства в заседаниях апелляционной коллегии не рассматривали?!

И это при том, что я зачитывал им часть 4 статьи 302 УПК РФ: «Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью ИССЛЕДОВАННЫХ судом доказательств».

А Колесникова, Манеркина и Тюркина, как видите, переписанные ими из приговора «доказательства» не исследовали, но построили на них своё обвинительное определение. И это без малейших угрызений совести.

Теперь вопрос принципиальный. Доказательствами являются сведения и только сведения. Вот статья 74 УПК РФ: «1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела».

Эти сведения могут находиться в показаниях свидетелей, разного рода документах и протоколах, могут быть получены из осмотра вещественных доказательств. Но это всегда сведения, а не названия источников сведений.

Вот и вопрос: как перечисленные в апелляционном определении названия различных источников сведений доказывают, что мы организовывали деятельность запрещённой судом организации, занимающейся экстремистской деятельностью? Ведь Колесникова, Манеркина и Тюркина ни слова об этом не сказали. Они перечислили источники сведений, но не дали из этих источников никаких сведений, которые бы установили обстоятельства:

- какой суд запретил деятельности ИГПР ЗОВ,

- вид экстремистской деятельности ИГПР ЗОВ,

то есть установил бы состав преступления, который вменяется осуждённым.

Колесникова, Манеркина и Тюркина подменили понятие «доказательство» понятием «источник доказательств». А этим Колесникова, Манеркина и Тюркина доказали, что в деле собраны материалы, доказывающие, что доказательств обвинения в приговоре Тверского суда просто нет!

Ещё продолжу об экстремизме.

Частью 1 статьи 1 федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» установлен исчерпывающий список экстремистской деятельности, за которую деятельность организаций может быть прекращена:

«- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг».

А теперь оцените, вот такой перл Колесниковой, Манеркиной и Тюркиной:

«Что касается доводов осужденных об отсутствии указания на конкретную экстремистскую деятельность, которая ими совершалась в рамках экстремистской организации, то судебная коллегия отмечает, что Мухин Ю.И., Соколов А.А., Парфенов В.Н. и Барабаш К.В. осуждены за организацию деятельности организации, в отношении которой принято решение суда о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а именно в совершении действий организационного характера, направленных на продолжение противоправной деятельности организации, которые выразились в созыве собраний, организации вербовки новых членов, шествий, использовании банковских счетов и иных действий, установленных судом первой инстанции».

Так какую «противоправную деятельность» инкриминируют той организации, в которой осуждённые «созывали собрания, организовывали вербовку новых членов, шествия, использовали банковские счета»? Как видите, Колесникова, Манеркина и Тюркина этого придумать не сумели! Не осилили!

Повторю, что Колесникова, Манеркина и Тюркина начисто проигнорировали всё, о чём шесть судебных дней говорилось в суде.

К примеру, три судебных дня в коридоре Московского городского суда ждали свидетели Лаврухин, Легоньков и Илюхин. Раз они явились в суд, то суд не имел права их не допрашивать. В заседании суда 13 декабря 2017 года я объяснял Колесниковой, Манеркинойа и Тюркиной:

«Судебная коллегия отказалась принять документы, касающиеся МОД «ЗОВ», хотя уголовное дело ведется по деятельности ИГПР «ЗОВ». Так вот, я прошу вызвать свидетеля Лаврухина В.В., - он один из организаторов МОД «ЗОВ». Он еще раз подтвердит наличие этой организации. Все делают вид, что не имеют претензий к этой организации, но именно она организовала ИГПР «ЗОВ». В приговоре говорится о том, что мы только имитировали деятельность по организации референдума, и по данному обстоятельству я прошу допросить свидетеля Легонькова В.М., который вел переписку с Центризбиркомом, а это именно та организация, которая определяет законность проведения референдума. Если действиями Центризбиркома не довольны, то обращаются сразу в Верховный суд РФ. А далее - в Конституционный суд РФ. Это не решается на уровне районной прокуратуры. Переписку с Центризбиркомом вел В.М. Легоньков. И, наконец, в приговоре суд делает какие-то намеки на то, что газета «Своими именами» принадлежит ИГПР «ЗОВ». По этому обстоятельству я прошу допросить свидетеля Илюхина К.В., учредителя этой газеты, с тем, чтобы выяснить, что он думает о том, чья это была газета, чем она занималась и почему ее деятельность была прекращена».

Колесникова, Манеркина и Тюркина отказались(!) выслушать свидетелей вопреки статье 271 УПК РФ: «4. Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон». Колесникова, Манеркина и Тюркина просто плюнули на закон, а в своём Определении и слова не написали о причине, по которой они втоптали в грязь статью 271 УПК РФ.

Или такой пример. Все осуждённые и защита говорили о том, что свидетель Власов не тот, кого они реально знали, и просили суд передопросить его, 13 декабря я просил провести опознание Власова: «Я предлагаю вызвать в суд апелляционной инстанции данного свидетеля, поместить данного свидетеля в тайную комнату, после чего я и Парфенов, пойдем и опознаем данного свидетеля, с нами пойдут суд и все участники».

В результате Колесникова, Манеркина и Тюркина вписывают в Определение: «Что касается показаний свидетелей обвинения под псевдонимами Пономарев Илья и Власов П.П., то показания данных свидетелей обоснованно признаны судом достоверными и допустимыми доказательствами, каких-либо нарушений закона при допросе указанных лиц в судебном заседании допущено не было…

И написали даже то, к чему не знаешь, как отнестись: «При этом судебная коллегия отмечает, что ошибочное указание один раз при изложении показаний свидетеля Пономарева И. на инициалы Мухина Ю.И. как Мухина Ю.Т., не свидетельствует о ложности данных показаний». Про ошибку в инициалах - это творческая находка Колесниковой, Манеркиной и Тюркиной, поскольку за все годы этого процесса вопрос об ошибках в инициалах никогда не вставал. Это они сами придумали. Это они осилили.

Или вот: «Также судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденных о том, что свидетели обвинения, в том числе свидетель Пыжьянова И.В. дали показания, подтверждающие версию осужденных об их невиновности, поскольку данные доводы опровергаются представленными материалами дела, в том числе протоколом судебного заседания». Где и когда Пыжьянова показала что-то, что опровергает версию осуждённых? Колесникова, Манеркина и Тюркина об этом молчат.

Вот ещё: «При этом деятельность ИГПР «ЗОВ» была также как и деятельность «АВН» завуалирована благовидным предлогом - проведением референдума».

И это утверждается, не смотря на то, что из протокола судебного заседания 21 декабря 2017 года следует:

«Далее, в прениях Фролова сказала: «Свидетели защиты, ну и в том числе свидетель обвинения Пыжьянова, допрошенные в судебном заседании, как мантру повторяли одно, что инициативная группа по проведению референдума, планировала провести референдум, отвечая на вопрос защиты. Вместе с тем, когда стороне обвинения было предоставлено право задавать соответствующие вопросы... конкретизировав, в чём заключалось проведение референдума. ...кем из участников были выдвинуты предложения для соответствующего голосования, никакого ответа не последовало. В том числе, свидетель Пыжьянова говорила лишь о том, что собирали подписи для обращения в генеральную прокуратуру, раздавать листовки, Парфёнов ходил с какими-то коробками, то есть, даже свидетели защиты не могли знать, чем занимаются подсудимые, будучи идейными вдохновителями проведения референдума». А теперь посмотрим в протоколе, что гособвинителю Тарасовой (коллеге Фроловой) сказала свидетель Пыжьянова:

«Государственный обвинитель Тарасова С.С: На митингах, в которых Вы принимали участие, раздавали какие-либо листовки?

Свидетель Пыжьянова И.В.: На митингах были печатные опросы на листах формата «А4», на которых были подготовленные тексты. Первый текст заявления был о референдуме, с какой целью и для чего проводится референдум, однако дословное его содержание в настоящий момент не помню. В ходе митинга участники ИГПР «ЗОВ» подходят к гражданам с вопросом, считают ли они, что нужно провести референдум, что они думают о жизни, в каком государстве хотят жить, в правовом поле либо в беспределе. Предположим, если людям нравилась идея о проведении референдума, участники ИГПР «ЗОВ» брали их контакты. Форма данного заявления уже была предусмотрена, потому что целью было собрать 2 000 000 голосов для проведения референдума. Соответственно, мы собирали контактные данные граждан, адрес проживания, адрес электронной почты, номера телефонов, после чего письменные заявления граждан оставляли у себя. Также не все граждане сразу подписывали заявления, некоторое говорили, что им надо подумать, посоветоваться с родными, поэтому мы отдавали им заявления, после они могли их подписать и каким- либо образом передать по почте в адрес ИГПР «ЗОВ». В бланке заявления были определенные графы, которые гражданин заполнял самостоятельно, после чего передавал нам.

Государственный обвинитель Тарасова С.С: Известно ли Вам, кто-либо из подсудимых обращался к гражданам с данными бланками заявлений?

Свидетель Пыжьянова И.В.: Я не обращала на это внимание, потому что мне было важно самой собрать как можно больше голосов.

Государственный обвинитель Тарасова С.С: Фиксировалось ли где-либо, кто и сколько собрал заявлений из участников ИГПР «ЗОВ»?

Свидетель Пыжьянова И.В.: Да. Мы обсуждали между собой, кто и сколько собрал заявлений. Например, я собрала более полутора тысяч заявлений, чем очень гордилась, а кто-то и трёх не собрал».

Повторю, это всё из протокола заседания судебной коллегии, это всё, что Колесникова, Манеркина и Тюркина как бы слушали. Так что показала свидетель Пыжьянова - занималась ИГПР ЗОВ организацией референдума или нет??

Интересна манера написания этими «судьями» приговоров и определений. Ни судью Тверского суда Криворучко, ни судей Мосгорсуда Колесникову, Манеркину и Тюркину в очередном абзаце уже не волнует то, что они написали в предыдущем. К примеру, вот кусочек текста из Апелляционного определения.

«То есть, вопреки доводам осужденных, им инкриминировалось и они осуждены за организацию деятельности одной организации».

И следующий абзац:

Также судом первой инстанции обоснованно отвергнуты доводы осужденных о создании ИГПР «ЗОВ» до вынесения судом решения о запрете деятельности «АВН», поскольку они опровергаются исследованными доказательствами, показаниями свидетелей, в том числе показаниями осужденного Мухина Ю.И., данными в ходе предварительного расследования о том, что в связи с решением суда о запрете деятельности «АВН» распустилась, после чего им была создана новая организация, названная Инициативной группой по проведению референдума «За ответственную власть»».

Так осуждённым инкриминируется организация деятельности одной организации или двух - старой и новой? И при чём тут предварительное следствие, если тут, в заседании Судебной коллегии Мосгорсуда я 6 декабря 2017 года сообщал суду со ссылкой на специалиста и это занесено в протокол:

«…в деле имеется заключение специалиста Я.С. Городецкого, согласно которому: «Не позже чем с 02.10.2008 и как минимум до 06.01.2014 в открытом доступе в сети Интернет действовал электронный ресурс https://zaotvet.ru, имеющий название «Официальный сайт Межрегионального общественного движения «За ответственную власть».

В материале данного сайта с заголовком «О подготовке к референдуму» по состоянию на 20.07.2009 содержались сведения об организации межрегиональным общественным движением «За ответственную власть» (МОД «ЗОВ») инициативной группы по подготовке и проведению референдума по вопросу принятия закона об оценке избирателями деятельности Президента и депутатов Федерального собрания РФ». Это прямое доказательство того, что ИГПР ЗОВ начала создаваться МОД ЗОВ за два года до прекращения деятельности АВН. А по состоянию на 30 ноября 2010 года на сайте газеты «Своими именами» объявлено об организации МОД «ЗОВ» ИГПР «ЗОВ». Но сайте ИГПР «ЗОВ» по состоянию на 15 февраля 2012 года, 08 ноября 2010 года, 19 декабря 2010 года, 21 декабря 2010 года имеются публикации, в которых ИГПР «ЗОВ» и МОД «АВН» упоминаются как две отдельные организации».

Кто и когда определил, что АВН и ИГПР ЗОВ это одна и та же организация? Колесникова, Манеркина и Тюркина это выяснили и в своём Определении указали? Вы это увидели?

Вот очередной перл. Колесникова, Манеркина и Тюркина категорически отказались рассматривать доказательства из материалов дела, тем не менее, пишут: «Судебная коллегия отмечает, что суд первой инстанции обоснованно сослался в приговоре на заключения проведенных в ходе предварительного расследования лингвистических судебных экспертиз и комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, исследовав и оценив заключения экспертов в совокупности с другими доказательствами по делу. Каких-либо оснований сомневаться в правильности заключений экспертов не имеется, данные заключения научно обоснованы, а их выводы надлежащим образом мотивированны и убедительны, при этом каких-либо нарушений при назначении и производстве экспертиз, влекущих признание их недопустимыми доказательствами, не усматривается».

Какие экспертизы, когда проведены, кем, и что показали? Никаких сведений о заключениях экспертов. Просто бла-бла-бла про экспертизы. А я ведь зачитывал суду (протокол от 21 декабря 2017):

«Вот, к примеру, том 5, л.д. 47-48, заключения эксперта № 643э2, вывод эксперта: «...ИГПР «ЗОВ» и «АВН» преследуют цель внести решением референдума изменения российское законодательство, а именно: принять поправки к Конституции России и Федеральный закон, которые бы наделял россиян правом определять дальнейшую судьбу президента и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания после истечения срока их полномочий (см. выделения цветом фона в Таблице 3). Эти изменения, согласно текстам, позволят гражданам России обеспечить соблюдение своих прав и поддержание достойного уровня жизни»».

И только это утверждали все эксперты.

А Колесникова, Манеркина и Тюркина пишут в Определении: «Кроме того, судебная коллегия отмечает, что утверждения осужденных о привлечении их к уголовной ответственности в связи с осуществлением права на участие в референдуме, являются несостоятельными и противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела, согласно которым действия по подготовке референдума, на которые ссылаются осужденные, носили исключительно декларативный характер». Но ведь это наглая, циничная ложь Колесниковой, Манеркиной и Тюркиной!

Поскольку за выводом о том, что организация референдума носила декларативный характер, обязан был следовать ответ на вопрос - тогда чем занималась та организация, деятельность которой организовывали осуждённые? Колесникова, Манеркина и Тюркина это выяснили? В Определении об этом ни слова! И это понятно, поскольку ничем, кроме референдума, осуждённые не занимались.

В своём выступлении по апелляционной жалобе 6 декабря 2017 года я говорил, что ни в стадии предварительного следствия, ни в ходе рассмотрения дела по существу, осуждённым не разъяснялось существо обвинения. Я объяснял, что даже накануне вынесения приговора прокуратура Москвы уверяла, что мы обвиняемся в организации деятельности ИГПР ЗОВ, я цитировал судебной коллегии протокол заседания Тверского суда 23 ноября 2016 года, в котором судья Криворучко под протокол определил: «…необходимости в разъяснении государственным обвинителем существа обвинения не имеется». Вот просто так - не имеется и всё тут! Об этой наглости, попирающей УПК РФ и Европейскую Конвенцию по защите прав человека и основных свобод, говорили все осуждённые, говорила защита, а в Апелляционном определении на этот довод Колесникова, Манеркина и Тюркина пишут:

«Исходя из доводов и доказательств, приведенных осужденными в опровержение обвинения, судебная коллегия полагает несостоятельными доводы осужденных и защиты о нарушениях права на защиту, в том числе связанных с не надлежащим разъяснением предъявленного обвинения». Когда осуждённым было разъяснено существо обвинения? Об этом ни слова. Это они, «судьи», так полагают. А почему?

А потому, что могут совершать преступления вынесения заведомо неправосудных судебных актов полностью безнаказанно. Другого объяснения нет.

В своей апелляционной жалобе я сообщил, что сначала следствие на 10 месяцев беззаконно устранило от защиты обвиняемых их адвоката А.С. Чернышёва, лишив обвиняемых квалифицированной юридической помощи защитника, и допустило к оказанию им помощи адвоката Чернышёва только после вмешательства Уполномоченного по правам человека. Причём я на 10 месяцев был вообще лишен юридической помощи (даже помощи общественного защитника) по всем вопросам, включая рассмотрение дел по статье 125 УПК РФ.

Затем следователь возбудила уголовное дело за финансирование адвокатов, что привело к отказу части оставшихся без гонораров адвокатов, защищавших обвиняемых в ходе предварительного следствия, от защиты подсудимых в суде. А в ходе рассмотрения дела в Тверском суде его приставы безнаказанно избили адвоката подсудимого Барабаша А.А. Суханова, в результате Суханов покинул процесс и председательствующий вёл дело без него. Мало этого, председательствующий судья Криворучко отказал подсудимым Барабашу и Парфёнову в приглашении общественных защитников на том основании, что у подсудимых и так достаточно адвокатов.

В конечном итоге, в конце процесса защиту четверых подсудимых осуществляли всего два адвоката, что явилось безусловным нарушением права подсудимых пользоваться помощью защитника.

Об этом говорил не только я, но и все осуждённые, и все адвокаты, а Колесникова, Манеркина и Тюркина ничего этого не слышали, поскольку невозмутимо пишут: «Кроме того, как усматривается из материалов уголовного дела, осужденные, как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства были обеспечены квалифицированной юридической помощью в лице адвокатов, с которыми были заключены соответствующие соглашения на защиту осужденных, им была предоставлена возможность в полном объеме реализовать свои права, предусмотренные законом при осуществлении защиты по уголовному делу».

***

В итоге, только я жаловался коллегии Мосгорсуда на то, что судья Тверского суда Криворучко втоптал в грязь Конституцию РФ и УПК РФ тем, что:

- слушал дело без разъяснения подсудимым существа обвинения, не разъясняя, в организации деятельности какой организации они обвиняются, то есть не давал подсудимым защищаться;

- фактически не исследовал никаких доказательств обвинения из материалов дела, разрешив государственным обвинителям пролистать за общее время в 4 часа со средней скоростью 23 листа дела в минуту 5400 листов 19 томов уголовного дела, не представляя суду никаких сведений об обстоятельствах дела, подлежащих доказыванию;

- не рассматривал доводы подсудимых и не давал подсудимым оглашать заявления и ходатайства, а ходатайства, поданные через канцелярию, «рассматривал» без оглашения указанных в них оснований и доводов, и «пакетом» - сразу по несколько заявлений и ходатайств;

- не только не рассмотрел доводы адвокатов в прениях, но в приговоре вообще нет упоминания о том, какие доводы представили суду адвокаты;

- отказался допрашивать свидетелей и специалистов, явившихся в суд, а протокол сфальсифицировал дописками о том, что он свидетелей, якобы, вызывал на каждом заседании, чего на самом деле Криворучко не делал;

- Криворучко в приговоре лжёт о показаниях свидетелей - свидетеле не показывали то, что он им вменяет;

- перед прениями отказался знакомить обвиняемых с занесёнными в протокол показаниями свидетелей и решениями суда, тем самым лишив сторону защиты права полноценного участия в прениях.

- лишил подсудимых квалифицированной юридической помощи, отказавшись выносить частное постановление в связи с возбуждением уголовного дела за финансирование адвокатов, что привело к отказу части оставшихся без гонораров адвокатов от защиты подсудимых в суде;

- отказал подсудимым Барабашу и Парфёнову в приглашении общественных защитников;

- добился того, что в конце процесса защиту четверых подсудимых осуществляли всего два адвоката, что явилось безусловным нарушением права подсудимых пользоваться помощью защитника.

И что судьи Мосгорсуда Колесникова, Манеркина и Тюркина? Они просто плюнули на наши жалобы, не рассматривая их.

При этом они считаются судьями и получают очень большие деньги за свои заведомо неправосудные судебные акты. Они, повторю, совершенно лживо написали о нас: «При этом деятельность ИГПР «ЗОВ» была также как и деятельность «АВН» завуалирована благовидным предлогом - проведением референдума».

А если я напишу, что их преступная деятельность была завуалирована благовидным предлогом - осуществлением правосудия? Я сильно ошибусь?

Ю.И. МУХИН

Приложение:

«Судья Криворучко А.В., дело №10-19402

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва, 21декабря 2017года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего: судьи Колесниковой И.Ю.,

судей: Манеркиной Ю.Н., Тюркиной Г.М.,

с участием прокурора отдела прокуратуры г. Москвы Исаченкова И.В.,

старшего помощника прокурора ЦАО г. Москвы Фроловой Е.С.,

защитника адвоката Чернышева А.С., (в защиту Мухина Ю.И. и Соколова А.А.),

защитника адвоката Курьяновича Н.В. (в защиту Парфенова В.Н. и Барабаша К.В.),

осужденных Мухина Ю.И., Соколова А.А., Парфенова В.Н., Барабаша К.В.,

при секретаре Ивановой Н.Г.,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы осужденных Мухина Ю.И., Соколова А.А., Парфенова В.Н., Барабаша К.В. на приговор Тверского районного суда г. Москвы от 10 августа 2017 года, которым:

Мухин Юрий Игнатьевич, 22 марта 1949 года рождения, уроженец г. Днепропетровска, гражданин РФ, с высшим образованием, женат, пенсионер, зарегистрированный по адресу…, ранее не судимый,

осужден по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (в редакции ФЗ от 28.06.2014 № 179-ФЗ) к лишению свободы сроком на 4 года, с ограничением свободы сроком на 1 год с возложением ограничений не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа; не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования города Москвы; не посещать места проведения общественно-политических мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях. На основании ст. 73 УК РФ назначенное Мухину Ю.И. наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком в течение 4 лет, с возложением обязанностей: в период испытательного срока не нарушать общественный порядок, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно-осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной периодичностью не реже 1 раза в месяц;

Соколов Александр Александрович, 17 ноября 1987 года рождения, уроженец г. Москвы, гражданин РФ, с высшим образованием, женатый, работающий корреспондентом ЗЛО «РБК», зарегистрированный по адресу…, ранее не судимый,

осужден по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (в редакции ФЗ от 28.06.2014 № 179-ФЗ) к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год с возложением ограничений не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа; не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования города Москвы; не посещать места проведения общественно-политических мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях:

Парфенов Валерий Николаевич, 3 августа 1974 года рождения, уроженец г. Львова, гражданин РФ, с высшим образованием, разведенный, имеющий на иждивении ребенка 2002 года рождения, работающий системным администратором ОАО «Московская объединенная энергетическая компания», зарегистрированный по адресу…, ранее не судимый,

осужден по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (в редакции ФЗ от 28.06.2014 № 179-ФЗ) к лишению свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год с возложением ограничений не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа; не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования города Сергиев-Посад Московской области; не посещать места проведения общественно-политических мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях;

Барабаш Кирилл Владимирович, 21 января 1977 года рождения, уроженец г. Киева, гражданин РФ. с высшим образованием, женатый, имеющий на иждивении двоих детей 2005 и 2013 годов рождения, не работающий, зарегистрированный по адресу…, ранее не судимый,

осужден по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (в редакции ФЗ от 28.06.2014 № 179-ФЗ) к лишению свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год с возложением ограничений не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа; не выезжать за пределы

территории соответствующего муниципального ооразования города Жуковский Московской области; не посещать места проведения общественно-политических мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях. 11а основании ст. 48 УК РФ Барабаш К.В. лишен воинского звания «подполковник».

Приговором разрешен вопрос об исчислении срока наказания, мере пресечения в отношении осужденных и вещественных доказательствах по делу.

Заслушав доклад судьи Манеркиной Ю.Н., пояснения осужденных Мухина Ю.И., Соколова Д.Д.. Парфенова B.Н. и Барабаша К.В., защитников, адвокатов Чернышева А.С. и Курьяновича Н.В., поддержавших доводы апелляционных жалоб, мнение прокуроров Исаченкова И.В. и Фроловой Е.С. об оставлении приговора без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Мухин Ю.И., Соколов А.А., Парфенов В.Н. и Барабаш К.В. признаны виновными в организации деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Согласно приговора Мухин Ю.И., Соколов А.А., Парфенов В.Н. и Барабаш К.В., позиционируя себя в качестве оппозиционно настроенных лиц к органам государственной власти Российской Федерации, под благовидным предлогом организации и проведения референдума для принятия поправки к Конституции Российской Федерации (статьи 138) и закона «О суде народа России над Президентом и членами Федерального собрания Российской Федерации», не позднее 19.10.2010 года организовали и руководили межрегиональным общественным движением «Армия воли народа» (далее -«АВН», Движение).

Решением Московского городского суда от 19.10.2010, в связи с тем. что «АВН», под видом достижения своей уставной цели, осуществляло экстремистскую деятельность, которая была выражена в массовом распространении и изготовлении экстремистских материалов, признана экстремистской и ее деятельность запрещена в порядке ст. 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 1 14-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», указанное решение вступило в законную силу 22.02.2011.

До вступления в законную силу указанного решения суда, но не позднее конца октября 2010 года, в помещении по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3, Мухин Ю.И., совместно с Барабашом К.В., Соколовым А.А. и Парфеновым В.П., умышленно, не желая исполнять решение суда, имея умысел на продолжение деятельности «АВН», одной из целей которого являлось массовое распространение экстремистских материалов, содержащих идею, обосновывающую и призывающую к осуществлению экстремистской деятельности, направленной на насильственное изменение основ конституционного строя, публичное оправдание терроризма и иной террористической деятельности, а также возбуждение социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию, организовали собрание участников Движения, где Мухин Ю.И., сообщил о запрете деятельности указанной организации, а также о необходимости формального переименования «АВН» в «Инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть» (далее - ИГПР «ЗОВ»), цели и задачи которой совпадают с целями и задачами «АВН».

Кроме того, Мухин Ю.И., Парфенов В.Н., Соколов А.А., Барабаш К.В., в ходе вышеуказанного совещания, с целью избежать ответственности за свою экстремистскую деятельность и, уклоняясь от исполнения решения суда о запрете организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ», с целью продолжения массового распространения экстремистских материалов, приняли решение о создании печатного издания - газеты с названием «Своими именами», в которой продолжили публикации экстремистских материалов.

Так, используя печатное издание - газету «Своими именами» в № 41 (58) от 11.10.2011 была опубликована статья «Ничего не бояться», в №. 24 (143) от 11.06.2013 опубликована статья «Хунвэйбины» Кремля».

В соответствии с решением Басманного районного суда гор. Москвы от 20.08.2014, статья «Хунвэйбины» Кремля», опубликованная в газете «Своими именами» № 24 (143) от 11.06.2013, признана экстремистским материалом.

В соответствии с решением Басманного районного суда гор. Москвы от 20.08.2013, статья «Ничего не бояться», опубликованная в газете «Своими именами» № 41 (58) от 11.10.2011, признана экстремистским материалом.

В соответствии с решением Московского городского суда от 15.01.2014, заявление Федеральной службы связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о прекращении деятельности средства массовой информации - газета «Своими именами» удовлетворено.

Статьи «Хунвэйбины» Кремля» и «Ничего не бояться» включены в федеральный список экстремистских материалов (№ 2394, № 2537).

После прекращения в судебном порядке деятельности средства массовой информации - газеты «Своими именами», Мухиным Ю.И., Барабашом К.В., Соколовым А.А., Парфеновым В.Н.. в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 0i.07.2014, в продолжение преступного умысла, направленного на продолжение деятельности экстремистской организации, принято решение о создании печатного издания - газеты «Слова и Дела», в которой публиковались статьи, содержащие пропаганду идеологии и деятельности ИГПР «ЗОВ», а также в статье «Обиженное следствие» (выпуск № 17 от 2014 года) содержится упоминание о А.А. Соколове как организаторе референдума от лица ИГПР «ЗОВ».

Далее, Мухин Ю.И., Парфенов В.Н., Соколов А.А. и Барабаш К.В., воспользовавшись формальным изменением названия Движения, которое было проведено лишь с целью избежать ответственности за свою экстремистскую деятельность и, уклоняясь от исполнения решения суда о его запрете, не меняя программы, целей, задач, символики и атрибутики, ставя в качестве одной из целей массовое распространение экстремистских материалов, в период времени с конца октября 2010 года по июль 2015 года, используя в качестве офиса помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3, где располагаются технические средства распространения информации, осуществляли действия

организационного характера, направленные на продолжение деятельности «АВН», формально переименованной в официально незарегистрированную организацию ИГПР «ЗОВ», а именно: созывали и проводили еженедельно собрания участников; организовывали деятельность по привлечению (вербовке) новых членов Движения; осуществляли контроль за работой участников; организовывали и принимали участие в массовых мероприятиях с участием ИГПР «ЗОВ»; использовали для пропаганды своих экстремистских взглядов Интернет-сайты www.ymuhin.ru, www.avn.armiavn.com, www.duel.ru, на которых ранее размещались материалы запрещенного межрегионального общественного движения «Армия воли народа», а примерно с марта 2011 года, после запрета Движения, Интернет-сайты www.igpr.net, www.igpr.ru, www.igpr.info.

Проводимые Мухиным Ю.И., Барабашом К.В., Соколовым А.А., Парфеновым В.Н. мероприятия в рамках деятельности ИГПР «ЗОВ» имели абсолютно схожие атрибуты и внешние признаки с «АВН»:

* агитационные и пропагандистские материалы, пропагандирующие одни и те же политические взгляды;

* символика общественного движения «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть», изображенная на флагах, повязках, значках, идентична символике межрегионального общественного движения «Армия воли народа».

Мухин Ю.И., Соколов А.А., Парфенов В.Н., и Барабаш К.В., действуя совместно и согласованно, каждый выполнял конкретные действия организационного характера, направленные на обеспечение и продолжение деятельности организации, запрещенной в судебном порядке.

Так, Мухин Ю.И., с целью обеспечения и продолжения деятельности экстремистской организации, запрещенной в судебном порядке, являясь лидером и идейным вдохновителем, используя свой авторитет, совместно с Парфеновым В.Н. и Барабашом К.В. созывал и проводил еженедельно собрания участников запрещенной организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ», по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3, где обсуждались вопросы, связанные с ведением агитационной работы участниками ИГПР «ЗОВ», создания сайтов, организация митингов, пикетов. Также Мухин Ю.И. с целью организации вербовки новых членов, давал указание и проводил инструктаж свидетелю Власову П.П., анкетные данные которого, сохранены в тайне на основании постановления о сохранении в тайне данных о личности, о необходимости вербовки новых сторонников в Республике Крым для реализации целей экстремистской организации. С целью продолжения деятельности экстремистской организации, продолжал использовать Интернет-сайт www.ymuhin.ru, зарегистрированный на его имя 19.01.2009, на котором ранее размещались материалы запрещенного межрегионального общественного движения «Армия воли народа» и на котором, после запрета «АВН», велась пропаганда целей и задач «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ»; организована опция «В команду» проведения референдума «Я готов!», предназначенная для регистрации, то есть вербовки новых сторонников. Кроме того, на странице Интернет-сайта http://ymuhin.ru, по адресу: http://ymuhin.ru/booksvideo, обнаружен опубликованный видеоролик под названием «Шествие и митинг оппозиции на Болотной (5 мая)». Видеоролик содержит выступление участника ИГПР «ЗОВ» Барабаша К.В., в тексте выступления лица, обозначенного как Кирилл Барабаш, имеются высказывания, в которых речь идет о действиях, результатом которых является смена существующей власти, в тексте имеется обоснование необходимости, допустимости и желательности данных действий, а также обоснование необходимости применения оружия.

Соколов А.А., с целью обеспечения и продолжения деятельности экстремистской организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ», согласно отведенной ему преступной роли, зарегистрировал на свое имя 23.03.2011 года и администрировал Интернет-сайт www.igpr.ru, IP-адреса администрирования указанного домена присвоены абонентскому устройству на телефонной линии по месту фактического жительства Соколова А.А., на котором велась пропаганда целей и задач ИГПР «ЗОВ»; организована опция «Стать участником!», предназначенная для регистрации, то есть вербовки новых сторонников; организована опция «Помощь ИГПР «ЗОВ», с призывом перевода денежных средств в помощь газете и ИГПР «ЗОВ», с указанием банковских реквизитов, а именно расчетных счетов, зарегистрированных на имя Парфенова В.Н. и Барабаша К.В. Кроме того, на странице Интернет-сайта www.igpr.ru по адресу:

http://www.igpr.ru/video/miting_ekspertnogo__soveta_oppozicii_5_maja_na_bolot noj, обнаружен опубликованный 07.05.2013 пользователем Admin видеоролик под названием «Шествие и митинг оппозиции на Болотной (5 мая)». Видеоролик содержит выступление участника ИГПР «ЗОВ» Барабаша Кирилла, в тексте выступления лица, обозначенного как Кирилл Барабаш, имеются высказывания, в которых речь идет о действиях, результатам которых является смена существующей власти, в тексте имеется обоснование необходимости, допустимости и желательности данных действий, а также обоснование необходимости применения оружия.

Парфенов В.Н., с целью обеспечения и продолжения деятельности экстремистской организации, запрещенной в судебном порядке, в соответствии с отведенной ему ролью, совместно с Мухиным Ю.И. и Барабашом К.В. созывал еженедельно собрания участников запрещенной организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ», по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3, где обсуждались вопросы, связанные с ведением агитационной работы участниками ИГПР «ЗОВ», создания сайтов, организация митингов, пикетов. Также Парфенов В.Н. с целью организации вербовки новых членов, давал указание и проводил инструктаж свидетеля Власова П.П., анкетные данные которого, сохранены в тайне на основании постановления о сохранении в тайне данных о личности, о тактике и методах вербовки новых сторонников для реализации целей экстремистской организации. Кроме того, Парфенов В.Н. для обеспечения продолжения деятельности экстремистской организации завербовал в экстремистскую организацию ИГПР «ЗОВ» примерно в 2011 году Нечитайло А.Ю.

Барабаш К.В., с целью обеспечения и продолжения деятельности организации, запрещенной в судебном порядке, в соответствии с отведенной ему ролью, совместно с Мухиным Ю.И. и Парфеновым В.Н. созывал еженедельно собрания участников запрещенной организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ», по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3, где обсуждались вопросы, связанные с ведением агитационной работы участниками ИГПР «ЗОВ», создания сайтов, организация митингов, пикетов. Также Барабаш К.В. организовывал участие сторонников ИГПР «ЗОВ» в митингах, шествиях, а также принимал сам непосредственное участие в них, а именно:

- не позднее 05.05.2013 года, находясь на Болотной площади в г. Москве, принял участие и выступил, как представитель ИГПР «ЗОВ», на шествии и митинге оппозиции. Согласно выводам эксперта, в тексте выступления лица, обозначенного как Кирилл Барабаш, имеются высказывания, в которых речь идет о действиях, результатам которых является смена существующей власти, в тексте имеется обоснование необходимости, допустимости и желательности данных действий, а также обоснование необходимости применения оружия. В дальнейшем, видеоролик с указанным выступлением Барабаша К.В. был размещен на Интернет-сайтах http://ymuhin.ru и www.igpr.ru.

* не позднее 01.05.2013 года, находясь на площадке возле памятника «Солдату Отечества», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, вблизи д. 157, к. 3, принял участие, как представитель ИГПР «ЗОВ», в митинге, посвященному «Выражению общественного протеста против национального унижения и социальной несправедливости, противозаконных действий полиции и противоправных решений судов», а также «Празднованию «Дня 1 Мая» и выражение протеста против ареста полковника Квачкова», где произнес речь, которая содержит совокупность психологических и лингвистических признаков возбуждения вражды (ненависти) по отношению к представителям власти, в том числе к сотрудникам правоохранительных органов, которая представлена, как враждебная группа, К.В. Барабаш обосновывал необходимость борьбы с ней, в том числе насильственными способами, а также содержалась совокупность психологических и лингвистических признаков унижения представителей власти, в том числе сотрудников правоохранительных органов;

* в неустановленное следствием время, но не позднее 10.04.2013 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, принял участие, как представитель ИГПР «ЗОВ», в выступлении в одной из аудиторий для проведения пресс-конференций, где произнес речь, которая содержала совокупность психологических и лингвистических признаков возбуждения вражды (ненависти) по отношению к представителям власти (министрам, чиновникам, Президенту РФ), которые были представлены, как враждебная группа, К.В. Барабаш обосновывал необходимость борьбы с ней, в том числе насильственными способами, а также содержалась совокупность психологических и лингвистических признаков унижения представителей власти.

Финансирование деятельности экстремистской организации было организовано Парфеновым В.Н. и Барабашом К.В. путем добровольных взносов каждым членом экстремистской организации на банковские реквизиты, размещенные на Интернет-сайте www.igpr.ru, где указаны расчетные счета, зарегистрированные на имя Парфенова В.Н. и Барабаша К.В. С целью обеспечения деятельности экстремистской организации, Барабашом К.В., в неустановленное следствием время, но не позднее 2011 года, на одном из собраний Движения, проходившего еженедельно по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3, на повестку был поставлен вопрос о необходимости осуществления ежемесячных сборов с каждого члена движения по 100 рублей и выше, в зависимости от финансовых возможностей граждан. Предложение Барабаша К.В. участниками собрания было поддержано, сбор указанных средств был обусловлен необходимостью оплаты физическим и юридическим лицам услуг: по изготовлению агитационных материалов с информацией о целях и задачах ИГПР «ЗОВ», предназначенных для последующего распространения на митингах и шествия; для создания, администрирования и оплате, предоставленного доменного имени Интернет-сайта www.ymuhin.ru, а также оплаты работы адвокатов по защите интересов членов движения на судебных заседаниях.

За использование и предоставление АО «РСИЦ» доменного имени www.ymuhin.ru, Парфеновым В.Н. 12.01.2015 с электронного средства платежа valeriy.parfenov@gmail.com, принадлежащего ООО НКО «Пэйпал ру», осуществлена транзакция на сумму 450 рублей с расчетного счета, зарегистрированного на имя Парфенова В.Н.

В судебном заседании осужденные вину в совершенном преступлении не признали.

В апелляционных жалобах осужденный Мухин Ю.И. выражает свое несогласие с приговором суда, считая его подлежащим отмене с прекращением уголовного дела.

В обоснование своей позиции осужденный ссылается на отсутствие события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, отмечает, что организации МОД «Армия воли народа» и ИГПР «За ответственную власть», в деятельности которых он принимал участие, являются разными организациями, поскольку созданы по разным законам, несмотря на то, что имели одну цель - проведение референдума. Осужденный обращает внимание, что он является участником референдума в соответствии с законом «О референдуме РФ», при этом деятельность ИГПР «ЗОВ» никаким решением суда не запрещалась и не прекращалась, не признавалась незаконной, никакой вид экстремистской деятельности данной организации не инкриминируется. Осужденный указывает, что инкриминируемые ему действия не запрещены Уголовным законом, не запрещены Кодексом об административных правонарушениях, установлено отсутствие общественной опасности в его действиях, отсутствуют претензии со стороны следствия и суда к возможному субъекту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ.

Кроме того, осужденный обращает внимание на существенные нарушения уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовного дела. А именно: судом фактически не были исследованы доказательства обвинения, исходя из того, как представляемые обвинением доказательства были оглашены государственными обвинителями, судом в нарушение права на защиту подсудимых, не рассматривались надлежащим образом заявления и ходатайства подсудимых, суд необоснованно отказал в допросе свидетелей и специалистов, явившихся в суд, не ознакомил перед прениями сторон подсудимых с показаниями свидетелей и решениями суда, изложенными в протоколе судебного заседания, судом нарушено право подсудимых на защиту в связи с необоснованным устранением от защиты обвиняемых адвоката Чернышева А.С, а также в связи с отказом в приглашении общественных защитников по ходатайству подсудимых Барабаша и Парфенова.

В дополнении к апелляционной жалобе осужденный Мухин Ю.И. указывает, что в приговоре суда отсутствуют мотивы, по которым суд отверг доводы, представленные стороной защиты в прениях, при этом сами доводы защиты в приговоре также не приведены. Обращает внимание, что на момент оглашения приговора отсутствовал протокол судебного заседания, что является безусловным основанием для отмены приговора суда. Отмечает, что исходя из исследованных доказательств, показаний подсудимых, свидетелей, усматривается ложность вывода суда о том, что ИГПР «ЗОВ» это формально переименованная МОД «АВН».

В связи с изложенными обстоятельствами осужденный Мухин Ю.И. просит приговор суда отменить, а уголовное дело прекратить.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней осужденный Барабаш К.В. выражает свое несогласие с приговором суда, просит его отменить, уголовное дело прекратить.

В обоснование своей позиции осужденный указывает о несостоятельности выводов суда о том, что МОД «Армия воли народа» и ИГПР «За ответственную власть», в деятельности которых он принимал участие, являются одной и той же организацией, при этом суд не учел существенных обстоятельств, согласно которым данные организации имеют разный вид и отличия как по структуре, так и по своим целях и задачам. Обращает внимание, что в связи с тем, что целью указанных организаций являлось проведение референдума, он (Барабаш К.В.) является участником референдума, а воспрепятствование участию в референдуме является уголовно наказуемым в соответствии со ст. 141 УК РФ. Отмечает, что деятельность МОД «АВН» в части подготовки и проведения референдума не признавалась незаконной, материалами дела не доказано наличие действий со стороны подсудимых организационного характера, направленных на продолжение или возобновление противоправной деятельности запрещенной организации, при этом фактов распространения и изготовления экстремистских материалов со стороны ИГПР «ЗОВ» либо кого-либо из подсудимых, в том числе признанных судом экстремистскими на момент их распространения, не установлено. Обращает внимание, что обвинением и судом в приговоре не приведено доказательств наличия достоверной связи между ним (Барабашом К.В.) и теми информационными материалами, изложенные в которых высказывания и выступления приписываются ему. Не было проведено соответствующих исследований на тождественность выступающих и зафиксированных на видеороликах, а именно на видеоролике «Шествие и митинги оппозиции на Болотной (5 мая)», лиц и его личности. Отмечает, что видеоролики взяты из источников, где они подвергались произвольному монтажу и иным изменениям, а записи, сделанные в ходе оперативно-розыскных мероприятий, не снабжены достоверной информацией об установочных данных лиц, чьи переговоры записывались, при этом в них отсутствуют какие-либо экстремистские высказывания. Полагает, что обвинением не доказано авторство конкретных выступлений, материалов, и его участие в их конкретном распространении, в том числе посредством соответствующих фоноскопических экспертиз. Считает необоснованным отказ суда в исследовании данных материалов по данным обстоятельствам, а также отмечает, что отказ суда в своевременном предоставлении протоколов допросов свидетелей в суде затруднил надлежащую оценку данных доказательств.

Указывает, что данные обстоятельства в совокупности с отсутствием какого-либо ущерба или потерпевших от действий подсудимых, свидетельствуют об отсутствии состава инкриминируемого преступления. Обращает внимание на допущенные нарушения закона при исследовании доказательств, в том числе связанные с выборочным оглашением государственных обвинителей материалов дела, нарушения при рассмотрении заявлений и ходатайств подсудимых и защитников, заявленных отводов, нарушения права подсудимых на защиту, в том числе связанные с противоправными действиями в отношении адвоката Суханова А.А., отказом в допуске общественного защитника, незаконным отводом от защиты адвоката Чернышева А.С., возбуждением уголовного дела за финансирование деятельности адвокатов по факту сбора средств на оплату защитников, а также нарушения при рассмотрении ходатайств об ознакомлении с материалами уголовного дела и заявлений об отводе председательствующего судьи. Полагает, что допущенные судом нарушения свидетельствуют о заинтересованности судьи в исходе дела, что также подтверждается необоснованными отказами в назначении повторных и дополнительных экспертиз при наличии противоречий в выводах проведенных исследований, несостоятельностью выводов суда в приговоре о предварительном сговоре между осужденными в отношении инкриминируемых деяний, оставлением без внимания состояния здоровья Парфенова В.Н., которому, по мнению осужденного Барабаша К.В., можно было заменить назначенное наказание более мягким, либо обеспечить надлежащее обследование и лечение, а также возвратом приложенных к апелляционной жалобе дополнительных материалов.

Также осужденный ссылается на получение им приговора в ненадлежащем виде, на фальсификацию материалов уголовного дела и протокола судебного заседания, просит приговор суда отменить, уголовное дело прекратить.

В апелляционной жалобе осужденный Парфенов В.Н. выражает свое несогласие с приговором суда, полагая его подлежащим отмене, а уголовное дело прекращению на основании ч. 1.1. ст. 24 УПК РФ.

В обоснование свое позиции осужденный ссылается на отсутствие события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, указывает, что он осуществлял свою деятельность в организации ИГПР «ЗОВ», которая не была запрещена или признана незаконной, фактов экстремистской деятельности данной организации не установлено, отмечает, что подсудимые осуждены за организацию деятельности МОД «АВН», деятельность которой была прекращена. Обращает внимание, что данные организации созданы по разным законом, по разному вели свою деятельность, несмотря на то, что имели законную и не оспариваемую судом цель - проведение референдума, и в данной части деятельность МОД «АВН» не признавалась незаконной. Отмечает, что как участник референдума за воспрепятствование его деятельности предусмотрена уголовная ответственность. Указывает, что в соответствии с позицией Верховного Суда РФ в действиях подсудимых отсутствует умысел на распространение заведомо экстремистских материалов, то есть уже признанных таковыми на момент распространения.

Также осужденный Парфенов В.Н. обращает внимание на допущенные существенные нарушения уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовного дела, в том числе связанные с исследованием материалов дела государственными обвинителями, которыми не оглашались тексты исследуемых документов, как и содержание вещественных доказательств, то есть, по мнению осужденного, судом фактически доказательства исследованы не были.

Отмечает допущенные судом нарушения закона при рассмотрении заявлений и ходатайств подсудимых и защитников, в том числе заявления об отводах, полагает необоснованным отказ суда в допросе свидетелей и специалистов, явившихся в суд, а также отказ суда в ознакомлении подсудимых с протоколом судебного заседания, в том числе допросами свидетелей, перед прениями сторон, что лишило подсудимых права полноценного участия в прениях. Обращает внимание на нарушения права на защиту подсудимых, в том числе связанных с незаконным устранением от защиты адвоката Чернышева А.С., возбуждением уголовного дела в связи с финансированием адвокатов, отказом в допуске общественного защитника.

Также осужденный выражает несогласие с решениями суда по рассмотрению поданных замечаний на протокол судебного заседания.

В связи с изложенными обстоятельствами осужденный просит приговор отменить, уголовное дело прекратить.

В апелляционной жалобе (основной и дополнительных) осужденный Соколов А.А. выражает свое несогласие с приговором суда, полагая его подлежащим отмене, считая его противоречащим фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела, необоснованным, незаконным, нарушающим конституционные права на реализацию инициативы референдума, указывает о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ, а именно воспрепятствование праву на участие в подготовке референдума.

В обоснование своей позиции, ссылаясь на отсутствие события преступления и несоответствие выводов суда исследованным доказательствам и фактическим обстоятельствам дела, осужденный указывает, что собранные по делу доказательства неопровержимо свидетельствуют о том, что единственной целью ИГПР «ЗОВ», а значит и осужденных в рамках данного объединения, являлась реализация инициативы проведения референдума, что опровергает домыслы суда о якобы организации осужденными по видом ИГПР «ЗОВ» экстремистской организации и доказывает совершение против подсудимых тяжкого экстремистского преступления по воспрепятствованию участию в референдуме. Отмечает, что МОД «АВН» была запрещена не за инициативу референдума, а по совершенно другому основанию - за якобы распространение листовки «Ты избрал - тебе судить», то есть не за программную деятельность по подготовке референдума.

Обращает внимание, что вопреки требованиям ВС РФ, суд не указал, какая экстремистская деятельность в рамках экстремистской организации вменяется подсудимым, при этом в ходе судебного следствия не было установлено ни одного факта создания, размещения или распространения кем-либо из осужденных заведомо экстремистских материалов. Ссылка суда на подконтрольность осужденным печатных изданий «Своими именами» и «Слова и дела» является несостоятельной, при этом в газете «Слова и дела» никаких экстремистских материалов обнаружено не было, никаких предупреждений газете не выносилось. Судом не добыто объективных данных об администрировании кем-либо из осужденных ни сайтов АВН, ни других сайтов, которые упоминаются в обвинительном заключении, при этом на данных сайтах, согласно официальным ответам Минюста и Роскомнадзора отсутствуют какие-либо экстремистские материалы, ни одной страницы данных сайтов не внесено в Единый реестр заблокированных страниц, однако судом данным обстоятельствам оценки не дано. Видеоролик, на который также ссылается сторона обвинения, также не является запрещенным судом, а согласно заключению лингвиста Борисовой, в нем отсутствуют признаки экстремизма. Полагает, что упоминаемые в приговоре ролики якобы с выступлениями Барабаша, которые были запрещены судом, не относимы к данному уголовному делу, поскольку не приведено доказательств, что кто-либо из осужденных является их создателем или распространителем, тем более делал это после их признания экстремистскими. Отмечает, что ранее осужденные не привлекались к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП, однако данное обстоятельство также проигнорировано судом. По мнению осужденного, указание обвинения на не доведение умысла на распространение экстремистских материалов до конца свидетельствует об отсутствии фактического подтверждения распространения признанных судом экстремистских материалов.

Также осужденный обращает внимание, что суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на выводы суда относительно виновности подсудимых, а именно о том, что деятельность МОД «АВН» была прекращена в соответствии с требованиями закона по итогам всеобщего голосования, что подтверждается исследованными доказательствами, в том числе показаниями свидетеля Пономарева. Судом проигнорированы многочисленные доказательства того, что ИГПР «ЗОВ» и МОД «АВН» - это разные объединения, созданные в соответствии с различными законами, имели отличные учредительные документы, структуру, цели и задачи, состав участников, символику и атрибутику, а также различные вопросы референдума, причем ИГПР «ЗОВ» образована МОД «ЗОВ» задолго до запрета АВН. Что касается отсутствия государственной регистрации ИГПР «ЗОВ», то в соответствии с положениями закона это не лишало данную инициативную группу права действовать в соответствии со своими целями и задачами. Полагает, что объявление о формировании ИГПР «ЗОВ» является надлежащим доказательством невиновности осужденных, как и иные письменные доказательства, в том числе заключение специалиста, показания свидетелей. При этом деятельность являющейся самостоятельной организацией ИГПР «ЗОВ» не была запрещена и она не была включена в Список экстремистских организаций.

Указывает, что суд необоснованно отказался приобщать и исследовать вступившие в законную силу решения судом по уголовным делам об экстремизме в отношении Замураева и Юрковца, а также по гражданскому делу по книге «За державу обидно», а также иные доказательства невиновности, в том числе свидетельствующие об отсутствии на упоминаемых обвинением сайтах и в газете «Слова и дела» экстремистских материалов, фактах запрета материалов авторства Соколова А.А. или претензий к каким-либо СМИ в связи с публикацией его материалов.

Отмечает, что указанные судом мотивы действий осужденных противоречат фактическим материалам дела и здравому смыслу.

Также осужденный обращает внимание на допущенные судом существенные нарушения и неправильное применение норм уголовного и уголовно-процессуального закона.

Так, осужденный ссылается на нарушение права на защиту при поддержке выбранного защитника, отказ дать в приговоре оценку доводам адвоката Чернышева, не изложив их в приговоре, в том числе касающиеся формулировки предъявленного обвинения, времени совершения преступления, самой деятельности, в которой обвинялись осужденный, обстоятельств, связанных с якобы переименованием организаций. Указывает на нарушения со стороны обвинения и суда при исследовании доказательств, нарушения суда при рассмотрении ходатайств подсудимых и их защитников, необоснованный отказ в допросе свидетелей и специалистов, лишение осужденных возможности ознакомиться перед прениями сторон с занесенными в протокол судебного заседания показаниями свидетелей и решениями суда, в связи с чем осужденные были лишены права полноценного участия в прениях. Кроме того, осужденный ссылается на допущенные нарушения, касающиеся разъяснения существа предъявленного обвинения. Указывает, что приговор обоснован недопустимыми, недостоверными и неотносимыми доказательствами, а именно недостоверными показаниями свидетелей Пономарева и Нехорошева, свидетеля сотрудника полиции Власова, полученными с нарушениями права на защиту заключениями экспертов, выводы которых противоречат друг другу.

Также обращает внимание на нарушение следствием, прокуратурой и судом требований ст. 109, 221, 236 УПК РФ, выразившихся в незаконном продлении меры пресечения в виде содержания под стражей свыше предельного срока.

Осужденный считает, что приговором суда нарушено предусмотренное Конституцией РФ право на участие в подготовке референдума, доказывает факт совершения в отношении осужденных тяжкого экстремистского преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 141 УК РФ - воспрепятствование праву на выдвижение инициативы и подготовку референдума путем заведомо незаконного преследования и пытки тюрьмой.

В связи с изложенными обстоятельствами осужденный Соколов А.А. просит приговор отменить, осужденных оправдать и освободить из-под стражи.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, исследовав представленные документы, заслушав позиции сторон, судебная коллегия приходит к следующему.

Вывод суда первой инстанции о виновности Мухина Ю.И., Соколова А.А., Парфенова В.Н., Барабаша К.В. в совершении преступления, за которое они осуждены, соответствует фактическим обстоятельствам, установленным судом, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в необходимом объеме приведенных в приговоре, а именно:

-показаниями свидетеля под псевдонимом Илья Пономарев об обстоятельствах его знакомства с Парфеновым В.Н., Мухиным Ю.И., Соколовым А.А., Барабашом К.В., в дальнейшем его участия в деятельности организации «Армия воли народа» («АВН»), после признания судом которой экстремистской, примерно в октябре 2010 года была создана организация -инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ») с теми же целями и задачами, что и «АВН», для продолжения их реализации, при этом состоялась формально процедура принятия бывших участников «АВН» в ИГПР «ЗОВ». Деятельность ИГПР «ЗОВ» координировал Парфенов В.Н., он же создал и администрировал сайт igpr.info, на банковскую карточку Парфенова В.Н. осуществлялся сбор средств с участников организации и со сторонних граждан, денежные средства расходовались на организацию митингов, закупку оборудования, изготовление агитационных листовок. Барабаш К.В. отвечал за взаимодействие с другими организациями, выступал на митингах как оратор, Соколов А.А. занимался продвижением идей ИГПР «ЗОВ» в сети Интернет, создавал и администрировал сайт igpr.ru, Мухин Ю.И. являлся идейным вдохновителем организации и автором материалов, в том числе признанных экстремистскими. В дальнейшем он (Пономарев И.) прекратил свое участие в ИГПР «ЗОВ» в связи с его негативным отношением к насилию и вооруженным протестам, поскольку Барабаш К.В., выступая на митингах, регулярно стал призывать вооружаться в случае, если власть не даст мирным путем провести референдум.

- показаниями свидетеля под псевдонимом Власов П.П. об обстоятельствах проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении организации ИГПР «ЗОВ», в том числе и оперативного внедрения, в ходе которых было установлено, что ИГПР «ЗОВ» является преемником организации «АВН», деятельность которой в 2010 году была запрещена Московским городским судом. В рамках проведения ОРМ было установлено, что Парфенов В.Н., Барабаш К.В. и другие лица осуществляли координацию деятельности участников организации и контроль за их работой, рассылали информационные материалы по осуществлению действий направленных на реализацию задач ИГПР «ЗОВ», о проведении мероприятий оппозиционного толка, сведения о разработке проектов в социальных сетях Интернет, идеологическим лидером организации являлся Мухин Ю.И. Кроме того, в ходе разговоров с Парфеновым В.Н., последний пояснял, что деятельность по реализации целей и задач ИГПР «ЗОВ» необходимо осуществлять конспиративными методами, рассказал о событиях, связанных с преследованием «АВН» со стороны правоохранительных органов, обстоятельствах запрета ее деятельности Московским городским судом и последующей организации в связи с этим ИГПР «ЗОВ», сообщив, что ИГПР «ЗОВ» это не какая-то отдельная организация, а на самом деле есть «АВН»; - показаниями свидетеля Нехорошева Ю.Н. об обстоятельствах его знакомства в конце 90-х годов с Мухиным Ю.И., по предложению которого он вступил в организацию «Армия Воли Народа», лидером которой являлся Мухин Ю.И. В дальнейшем в «АВН» вступили Парфенов В.Н., Соколов А.А. и Барабаш К.В. В конце 2010 года после решения Московского городского суда о запрете деятельности «АВН» в связи с осуществлением экстремистской деятельности, на очередном собрании участников Мухин Ю.И. сообщил о запрете деятельности «АВН», было принято решение о продолжении деятельности по реализации идеи принятия Закона «Об оценке работы Президента РФ и членов Федерального Собрания РФ перед народом России» и внесения поправок в статьи Конституции РФ об ответственности высших органов власти перед народом в рамках организации - Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ»). В связи с запретом «АВН» на собрании также было принято решение о частичном изменении атрибутов, эмблемы, названия структурных подразделений, символики «АВН» с целью избавления от сходства с «АВН» и их дальнейшем использовании в ИГПР «ЗОВ». По существу данные изменения были внесены формально и были обусловлены желанием участников продолжить работу по пропаганде идеи ответственности власти перед народом, а также исключить преследование со стороны правоохранительных органов. После указанного собрания Парфеновым В.Н. формально было проведено посвящение каждого члена «АВН» в ряды участников ИГПР «ЗОВ». Состав участников ИГПР «ЗОВ» на тот момент времени оставался практически тем же, что и в «АВН». Некоторые члены не пожелали участвовать в дальнейшей деятельности ИГПР «ЗОВ», поскольку испугались возможного преследования со стороны правоохранительных органов, поскольку понимали, что ИГПР «ЗОВ» являлось запрещенной организацией «АВН». Также было проведено переформирование структуры организации. После переименования «АВН» в ИГПР «ЗОВ» вербовку и вовлечение в работу организации новых участников проводились в основном членами московской ячейки - Барабашом К.В. и Парфеновым В.Н. Для обеспечения безопасности обмена информации относительно деятельности ИГПР «ЗОВ», рассылки указаний участникам группы, а также обсуждения вопросов реализации задач ИГПР «ЗОВ», Парфеновым В.Н. организовано создание для членов организации почтовых ящиков в почтовом сервисе Google - gmail.com, поскольку, как пояснил Парфенов В.Н., данный почтовый сервис отвечал требованиям безопасности и гарантировал невозможность снятия с них информации правоохранительными органами. Участниками ИГПР «ЗОВ», в том числе Барабашом К.В., Парфеновым В.Н.,

Мухиным Ю.И., Соколовым А.А., с момента переименования «АВН» в ИГПР «ЗОВ» осуществлялись: распространение информационных материалов, содержащих в себе призывы к осуществлению действий направленных на реализацию задач ИГПР «ЗОВ», организация проведения мероприятий оппозиционного толка (митингов, пикетов), контроль за работой участников. Вовлечение граждан в ряды ИГПР «ЗОВ» осуществлялось путем проведения вербовочных бесед на митингах и пикетах, гражданам представлялся агитационный материал, а после согласия гражданина на вступление в ИГПР «ЗОВ», он направлялся к Парфенову В.Н., которым организовывался дальнейший процесс вовлечения гражданина в деятельность ИГПР «ЗОВ», в том числе, принятие у гражданина экзамена по знанию законодательства РФ. На одном из собраний в 2011 году решением Московской ячейки ИГПР «ЗОВ» было принято решение о сборе с каждого члена организации по 100 рублей ежемесячно в обязательном порядке, а по возможности большую сумму. Сбор взносов был обусловлен необходимостью оплаты изготовления агитационных материалов, оплаты работы адвокатов по защите интересов членов ИГПР «ЗОВ», оплату за администрирование и ведение Интернет-сайтов. Организацию сбора денежных средств в период 2011 -2015 годов осуществляли Барабаш К.В. и Парфенов В.Н. Собранные денежные средства передавались лично Барабашу К.В. и Парфенову В.Н. либо перечислялись на их банковские карты. Являясь участником «АВН», а затем и ИГПР «ЗОВ», он (Нехорошее) занимался организацией и выпуском печатных изданий: газеты «Дуэль» примерно с 1997 года по 2009 год (редактор Мухин Ю.И., учредитель Смирнов В.П.); газеты «К барьеру», «Своими именами», а с 01.07.2014 - газеты «Слова и Дела» (главный редактор Ивахин И.П, учредитель Шумаков В.П.). При этом, Ивахин И.П. формально являлся главным редактором. Как правило, статьи, публикуемые в газете, формировались из материалов, статей и писем, которые приходили на электронный адрес: e-mail: svoim.info@mail.ru, или почтовый адрес: 111020, Москва, а/я 13, либо написанные самими участниками ИГПР «ЗОВ», в основном Мухиным Ю.И. Ранее в газетах «Дуэль», «К барьеру», «Своими именами» часто публиковались материалы пропагандистского характера целей и задач «АВН», а затем ИГПР «ЗОВ». В связи с запретом данных печатных изданий, в июле 2014 году была организована новая газета «Слова и «Дела»;

-показаниями свидетеля Пыжьяновой И.В., согласно которым с января 2011 года по конец 2013 года она являлась членом движения ИГПР «ЗОВ», в том числе по обстоятельствам ее знакомства с Мухиным Ю.И., Барабашом К.В., которые позиционировали себя руководителями движения ИГПР «ЗОВ», Соколовым А.А., который занимался администрированием сайта ИГПР «ЗОВ» www.igpr.ru, а также Парфеновым В.Н., который осуществлял администрирование иных Интернет-ресурсов ИГПР «ЗОВ» и которым ей был предоставлен электронный почтовый ящик, на который приходили письма касаемо деятельности указанного движения и по иным различным вопросам. Основными отправителями указанных писем были Мухин Ю.И., Парфенов В.Н., Барабаш К.В., Соколов А.А. В 2011 и 2012 годах она принимала участие в проведении митингов, по поручению Барабаша К.В. распространяла листовки с информацией об ИГГ1Р «ЗОВ». В период ее участия в ИГПР «ЗОВ» ей высказывались претензии, что она недостаточно участвует в деятельности движения ИГПР «ЗОВ», а также не сдает своевременно ежемесячные взносы по 100 рублей в ИГПР «ЗОВ», после чего она перечислила на сообщенные ей реквизиты банковской карты около 500 рублей. Также о необходимости уплаты взносов на одном из собраний членов движения «ИГПР «ЗОВ», проходящем в редакции газеты «Своими делами», сообщал Барабаш К.В.;

-показаниями свидетеля Нечитайло А.Ю. по обстоятельствам его участия в деятельности организации ИГПР «ЗОВ», о принятии в члены которой по итогам собеседования ему сообщил Парфенов В.Н., из участников ИГПР «ЗОВ» по общению в Интернете ему знакомы Барабаш Кирилл, Парфенов Валерий, Мухин Юрий, Соколов Александр. Также Парфеновым ему были определены задачи и обязанности по распространению информации о деятельности сайта ИГПР «ЗОВ», расположенного по электронному адресу: http://igpr.ru, привлечения внимания общественности, друзей в социальных сетях. Доведение информации об общих действиях ИГПР «ЗОВ», осуществлялось через сеть Интернет Парфеновым Валерием, Мухиным Юрием, Барабашом Кириллом. По его мнению, символика ИГПР «ЗОВ» внешне схожа с символикой «АВН», а цели и задачи ИГПР «ЗОВ» сходны с целями и задачами «АВН», которая запрещена Московским городским судом в 2010 году;

-рапортом оперуполномоченного 5 отдела ГУПЭ МВД России Аванесяна О.С. от 02.06.2015 об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе проведенных ОРМ установлено, что лидеры МОД «АВН» Барабаш К.В., Парфенов В.Н., Мухин Ю.И., Соколов А.А. с момента вступления в законную силу решения Московского городского суда от 19.10.2010 года о запрете деятельности МОД «АВН», формально изменив название организации на ИГПР «ЗОВ», частично изменив цели, задачи и атрибутику, фактически продолжают противоправную деятельность, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ;

-материалами оперативно-розыскной деятельности от 04.07.2015 года, поступившими из УМВД России по Кировской области, согласно которым проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых получены сведения по электронному почтовому ящику с адресом sv1krotov@gmail.com, которым пользовался неустановленный участник ИГПР «ЗОВ»;

-материалами оперативно-розыскной деятельности от 15.07.2015 года, поступившими из ГУПЭ МВД России, согласно которым проведено «оперативное внедрение» подобранного сотрудника полиции в отношении одного из членов организации ИГПР «ЗОВ» Парфенова В.П.;

-протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрены скриншоты страниц с электронного ящика Davidenkolsm@gmail.com с комментариями участников ИГПР «ЗОВ» относительно вызова на допрос некоторых членов данной организации, в том числе с комментариями и консультациями от имени Мухина Ю.И., Парфенова В.Н., Барабаша К.В. и Соколова А.А. относительно содержания и объема дачи показаний в следственных органах, выданные в ходе допроса свидетелем с псевдонимом Власов П.;

-протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрены материалы уголовного дела № 791024, возбужденного 19.04.2013 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, по факту обнаружения в сети Интернет видеоматериала «Кирилл Барабаш - Мы будем уничтожать жуликов и воров», а именно: постановления о назначении лингвистической судебной экспертизы от 04.08.2014 года, заключения эксперта № 390э/2 от 26.09.2014 года, постановления о возбуждении уголовного дела № 791024, а также копиями указанных документов; -копией заключения лингвистической судебной экспертизы № 390э/2 от 26.09.2014 года, проведенной в рамках уголовного дела № 791024, согласно выводам которой:

1. Цели и задачи инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ»), указанные в «Соглашении «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ»)» частично совпадают с целями и задачами организации «Армия Воли Народа» в трактовке решения Московского городского суда…

2. В представленных текстах «А вы кто такие?», «Ух ты! Новая

движуха... И чьи же денежки отрабатываете?», «И за что же запретили

Армию Воли Народа?», от слов «А кто Вы такие?» до слов «решением

Мосгорсуда Армия Воли Народа была запрещена», «Опа! Экстремисты! А ну-ка сматываюсь я отсюда, пока кто-нибудь не узнал, что я здесь был...»

…обнаруживаются высказывания, в которых есть указание на то, что цели «инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» и цели «Армии Воли Народа», как минимум, пересекаются (частично совпадают) с задачами организации «Армия Воли Народа».

3. Общий объем фрагментов текста «Что такое АВН, или цель армии воли народа», частично или полностью совпадающих с соответствующими фрагментами текста «Наша цель», 258 словоупотреблений, что составляет 65% от текста «Что такое АВН, или цель армии воли народа». Общий объем фрагментов текста «Наша цель», частично или полностью совпадающих с соответствующими фрагментами текста «Что такое АВН, или цель армии воли народа», то же. Это 258 словоупотреблений, что составляет 18% от текста «Наша цель» ((100/1415)*258). В частично совпадающих фразах различия носят характер квазисинонимических преобразований: Приговор Суда Народа - Такая оценка избирателей; не может быть отменен - не может быть дана; депутаты ВС СССР - президенты, депутаты и т.д.

4. В символике «инициативной группы по проведению референдума

«За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ») а также в символике,

имеющейся на представленных эксперту предметах: флаге, нарукавной повязке, шарфе с текстом: «Ты избрал - тебе судить», значках (10 штук), плакате формата A3, изъятых в ходе обыска в офисе по адресу: гор. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16 стр. 1, и общественного объединения «Армия Воли Народа» (АВН), указанной в решении Московского городского суда от 19.10.2010, и символике, имеющейся на представленном плакате с текстом: «Армия воли народа предупреждает: запрет референдума - это экстремизм!», обнаруживается сходство до степени смешения; -ответом ОАО «МГТС» от 21.07.2015 года, согласно которому IP-адреса 46.138.128.24 и 46.138.6.215, были присвоены абонентскому устройству по адресу: гор. Москва, ул. Чертановская, д. 50, кор. 1, кв. 33; -протоколами осмотра предметов (документов), в ходе которых осмотрены с участием свидетеля под псевдонимом Власов ПЛ., оптические диски, содержащие звукозапись встречи свидетеля под псевдонимом Власов П.П. с Парфеновым В.Н. 07.04.2015 года в г. Москве в районе Савеловского вокзала, в ходе которой последний разъяснял способы ведения пропаганды идей ИГПР «ЗОВ», проводил инструктаж о тактике и методах вербовки новых сторонников для реализации целей экстремистской организации ИГПР «ЗОВ», а также пригласил посетить собрание участников ИГПР «ЗОВ» по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная в помещении редакции газеты «Слова и Дела» в районе станции метро «Маяковская»; оптические диски, содержащие звукозапись и видеозапись встречи данного свидетеля с Парфеновым В.Н. 10.04.2015 года по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 67/69, кв. 57, в ходе которой Парфенов В.Н. разъясняет о том, что неправосудно признали «АВН» экстремисткой организацией, всего лишь на основании листовки «Ты избрал, тебе судить» и, что еще до вынесения окончательного судебного решения о признании «АВН» экстремисткой, понимая к чему идет дело, создали ИГПР «ЗОВ»; оптические диски, содержащие звукозапись и видеозапись встреч данного свидетеля с Мухиным Ю.И. и Парфеновым В.Н. 08.04.2015 года в офисе ИГПР «ЗОВ» по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3, где Мухин и Парфенов дали поручение организовать деятельность «АВН» (ИГПР «ЗОВ») в Республике Крым, в процессе которой привлечь к деятельности организации около 100 человек;

-протоколом осмотра предметов (документов) с приложением, из которых следует, что осмотрены три компакт диска, содержащие текстовую переписку с электронной почты, в том числе, электронных адресов: kv.barabash@gmail.com; valeriv.parfenov@gmail.com; v.i.mukhin@gmail.com, используемых Мухиным Ю.И., Барабашом К.В., Парфеновым В.Н., в которых содержится переписка, в которой Парфенов В.Н., в том числе, настаивает на внесении участниками ежемесячных денежных сборов, с указанием размера денежных средств от 100 до 400 рублей ежемесячно, а также способа - путем перевода на его банковскую карту; переписка, указывающая на то, что только Барабаш К.В. показал под протокол следователю, что ИГПР «ЗОВ» учреждено МОД «ЗОВ», при этом всем участникам известно, что ИГПР «ЗОВ» учреждал Парфенов В.Н.; обсуждаются вопросы сбора денежных средств для покупки подписей (голосов) населения якобы в поддержку идеи проведения референдума; -протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, обнаруженные и изъятые 16.12.2015 года в ходе обыска по месту жительства Барабаша К.В., расположенного по адресу: гор. Москва, Васильцовский стан, д. 9, кв. 5:

-материальный носитель информации с заголовком: «БЮЛЛЕТЕНЬ СУДА НАРОДА», и «Текст двух поправок в Конституцию и Федеральный конституционный закон «Об оценке Президента и членов Федерального Собрания Российской Федерации народом России», с указанием контактов Барабаша К.В., в количестве 9 экземпляров;

-материальный носитель информации с заголовком: «Защита народа - в организованности!» и текстом, содержащим призыв к восстанию против государственного режима, контактными данными ИГПР «ЗОВ» и Барабаша К.В., в количестве 22 экземпляров;

-материальный носитель информации с заголовком «РУССКАЯ коалиция действия ждет тебя!», и текстом, содержащим призыв к изменению государственного режима, контактными данными ИГПР «ЗОВ», в количестве 19 экземпляров;

-списки зарегистрированных граждан на igpr.ru, на 7 листах; -заключением лингвистической судебной экспертизы № 643э/2 от 09.12.2015 года, согласно выводам которой:

1. Цели и задачи инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть (ИГПР «ЗОВ»), указанные в тексте «Наша Цель», совпадают с целями и задачами общественного объединения «Армия Воли Народа», указанными в решении Московского городского суда от 19 октября 2010 года, в тексте «Цель Армии воли народа ...», а также в тексте «Что такое АВН, или Цель Армии Воли Народа» и в вербальной информации в файле «Защита Мухина режим давит точки национального роста -YouTube.mp4».

2. Коммуникативная цель текстов «А вы кто такие?», «Ух ты! Новая движуха... И чьи же денежки отрабатываете?», «И за что же запретили Армию Воли Народа?», «Опа! Экстремисты! Сматываюсь я отсюда, пока кто-нибудь не узнал, что я здесь был...» - информирование посетителей интернет-сайта http://igpr.ru/ о деятельности ИГПР «ЗОВ», обоснование законного характера деятельности ИГПР «ЗОВ» и «АВН», вопреки решению Московского городского суда от 19 октября 2010 года.

3. В тексте «Наша цель» имеются высказывания, совпадающие с высказываниями в тексте «Что такое АВН, или Цель Армии Воли народа». Выявленные расхождения касаются преимущественно плана выражения (выбора средств номинации, акцентуации отдельных положений текста) и не затрагивают план содержания, то есть смысл текстов;

-заключением лингвистической судебной экспертизы № Зэ/2 от 22.03.2016 года, согласно выводам которой: символика организации «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» сходна до степени смешения с символикой межрегионального общественного движения «Армия воли народа» - изображениями, размещенными на сайте http://avn.armiavn.com/ в разделе «Символика «АВН» (http://avn.armiavn.com/about/herald.html), изображением, размещенным в верхней части лицевой стороны обложки брошюры: Памятка добровольцу / Армия Воли Народа. Москва, 2006. - 24 с);

-заключением лингвистической судебной экспертизы № 1824э от 22.03.2016 года, согласно выводам которой:

1. В представленном тексте выступления лица, обозначенного как Кирилл Барабаш, содержится негативная оценка Президента Российской Федерации и его деятельности в качестве должностного лица. Высказываний, в которых эта деятельность оценивается как противоправная, в тексте не выявлено.

В представленном тексте выступления лица, обозначенного как Кирилл Барабаш, имеются высказывания, в которых речь идет о действиях, результатам которых является незаконная смена существующей власти. В тексте имеется

1. обоснование необходимости, допустимости и желательности данных действий, а также обоснование необходимости применения оружия; -заключением комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы № 679э/2 от 31.05.2016 года, согласно выводам которой:

-в вербальной и визуальной информации статьи «Ты хам, Обамка, тебя я презираю» (выпуск № 22 от 2014 г.), вербальной информации статьи, начинающейся со слов «В субботу, 24 января состоится встреча с читателями поэта и писателя Владимира Сергеевича Бушина...» и заканчивающейся словами «...Для возможности подписания возьмите с собой мобильные телефоны, а также логины\пароли к вашей электронной почте» (с. 7, выпуск № 4 (29) от 2015 г.), вербальной информации статьи «Сбор подписей» (выпуск № 5 (30) от 2015 г.), опубликованных в газете «Слова и Дела», содержится совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды идеологии и деятельности ИГПР «ЗОВ», что выражено в побуждении к принятию и подписанию инициативы, в которой представлены идеологические основы ИГПР «ЗОВ», отражающие основания ее деятельности, что направлено на формирование у адресата готовности следовать идеологии и деятельности ИГПР «ЗОВ», в том числе в форме призыва;

-в вербальной информации статьи «Обиженное следствие» (выпуск № 17 от 2014 г.), вербальной и визуальной информации статьи «Отзыв на бессовестную экспертизу» (выпуск № 22 (46) от 2015 г.), опубликованных в газете «Слова и Дела», содержатся следующие упоминания об «АВН» в связи с тем, что решение в отношении «АВН» было приобщено к уголовному делу, связанному с появлением в сети ролика с выступлением К.В. Барабаша на митинге 9 мая 2012 года, при этом данное решение было названо автором неправосудным; «АВН» упоминается как общественная организация, которая, как ИГПР «ЗОВ», пыталась организовать граждан на проведение референдума; об «АВН» в связи с экспертным заключением Д.Г. Балуева по уголовному делу № 26881: экспертиза должна была доказать тождественность/нетождественность документов «АВН» и ИГПР «ЗОВ», а также являются ли программа, цель и механизмы действия ИГПР «ЗОВ» основанными на идеологии «АВН». Также содержится упоминание о А.А. Соколове как организаторе референдума от лица ИГПР «ЗОВ»; - копиями материалов гражданского дела № 3-0283/2010, согласно которым Московским городским судом 19.10.2010 года межрегиональное общественное движение «Армия Воли Народа» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена в связи с тем, что под видом достижения своей уставной цели, МОД «АВН» осуществляло экстремистскую деятельность, которая была выражена в массовом распространении и изготовлении экстремистских материалов; -копией решения Басманного районного суда гор. Москвы от 20.08.2014 года, согласно которому статья «Хунвэйбины» Кремля», опубликованная в газете «Своими именами» « 24 (143) от 11 июня 2013 года признана экстремистским материалом;

-копией решения Басманного районного суда гор. Москвы от 20.08.2013 года, согласно которому статья «Ничего не бояться!», опубликованная в газете «Своими именами» № 41 (58) от 11 октября 2011 года признана экстремистским материалом;

-копией решения Московского городского суда от 15.01.2014 года, согласно которому удовлетворено заявление Федеральной службы связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о прекращении деятельности средства массовой информации - газеты «Своими именами», и копией определения Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2014 года, согласно которому решение Московского городского суда от 15.01.2014 года оставлено без изменения;

-протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрены: информационное письмо от 03.03.2016 № 692-С на 2л., копия паспорта на имя Соколова А.А. на 1л., копия доверенности № 447 на 1л., компакт-диск Verbatim CD-R, содержащие сведения о том, что Соколов А.А. является администратором igpr.ru, Мухин Ю.И. является администратором ymuhin.ru, изъятые 10.03.2016 в ходе выемки в АО «РСИЦ»; -протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрены интернет-страницы сайта http://igpr.ru/, использовавшегося с целью агитации и пропаганды идеологических убеждений ИГПР «ЗОВ», агитации, направленной на сбор денежных средств для обеспечения деятельности запрещенной экстремистской организации, а также размещения материалов экстремистской направленности, оптическим диском «LG», содержащим фотоизображения интернет-страниц сайта http://igpr.ru/; -протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены интернет-страницы сайта http://armiavn.com/, использовавшегося с целью агитации и пропаганды идеологических убеждений ИГПР «ЗОВ», агитации, направленной на сбор денежных средств для обеспечения деятельности запрещенной экстремистской организации, а также размещения материалов экстремистской направленности, оптическим диском «VS», содержащий фотоизображения интернет-страниц сайта http://armiavn.com/; -протоколами осмотра предметов (документов), из которых следует, что осмотрены страницы интернет-ресурсов http://ymuhin.ru, http://igpr.ru, где обнаружены видеоролик под названием «Шествие и митинг оппозиции на Болотной (5 мая)» с выступлением Барабаша К.В., обозначенного в видеоролике как участник ИГПР «За ответственную власть», а также оптическими дисками, на которых содержится фототаблица файла и сам видеофайл с выступлением Барабаша К.В., призывающего к незаконной смене существующей власти, обнаруженного на странице интернет-ресурса http://ymuhin.ru и интернет-ресурсе http://igpr.ru;

-протоколом осмотра предметов (документов), из которых следует, что осмотрены документы: печатное издание - газета «Слова и Дела», выпуски с 1 по 9, с 11 по 25 за 2014 год, выпуски с 1 по 34 за 2015 год, всего в количестве 54 экземпляров, в которых (№ 17 от 21.10.2014, № 22 от 25.11.2014, № 4 (29) от 20.01.2015, № 5 (30) от 27.01.2015, № 22 (46) от 25.05.2015) содержится: пропаганда идеологии и деятельности ИГПР «ЗОВ»; побуждения подписать Инициативу, опубликованную от лица ИГПР «ЗОВ»; упоминание об «АВН»; упоминание о Соколове А.А. как организаторе референдума от лица ИГПР «ЗОВ»; копия свидетельства ПИ № ФС77-48030 от 30.12.2011 о регистрации средства массовой информации - газеты «Слова и Дела», выданные в ходе допроса свидетелем Нехорошевым Ю.Н.; -протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрены: плакат с изображением стрелок и надписью: «ИГПР «ЗОВ» инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть»; нарукавные повязки в количестве 10 шт. с изображением стрелок; значки круглой формы в количестве 10 шт. с изображением стрелок; шарфы прямоугольной формы в количестве 4 шт. с надписью: «ТЫ ИЗБРАЛ ТЕБЕ СУДИТЬ» и «IGPR.RU», а также изображением стрелок; стикеры в виде самоклеющихся листов в количестве 6 шт. с изображением стрелок; баннеры с тематическими надписями о несоблюдении Президентом РФ Конституции РФ, Генеральным прокурором РФ и Председателем Следственного комитета РФ уголовного закона и не преследования преступников; также надпись «IGPR.RU», выполненная красителем красного цвета; флаг в виде полотна прямоугольной формы с изображением стрелок, выданные в ходе выемки свидетелем Нехорошевым Ю.Н.;

-протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что с участием свидетеля Нехорошева Ю.Н. осмотрены: оптические диски содержащие фонограмму телефонных переговоров абонентского номера -9037794083, который использовался обвиняемым Барабашом К.В. для координации действий с иными членами экстремистской организации «АВН» (ИГПР «ЗОВ»);

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены два оптических носителя компакт-диска, содержащие видеозапись собрания участников ИГПР «ЗОВ», в том числе Барабаша К.В. и Парфенова В.Н., где обсуждаются вопросы пропаганды и агитации целей и задач данной организации, а также вопрос администрирования Соколовым А.А. сайта экстремистской организации «АВН» (ИГПР «ЗОВ»), имевшего место не позднее 28.07.2015 года;

-протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрены выписки по расчетным счетам № 40817810740004614615 и 40817810540353202017, используемых Барабашом К.В. для сбора денежных средств, направленных на продолжение и обеспечение деятельности экстремисткой организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ»;

-протоколами осмотра предметов (документов), из которых следует, что осмотрены выписки по расчетным счетам № 40817810738052935358, 40817810138052932935, 40817810638093204559, 40817810138052935356, используемых Парфеновым В.Н. для сбора денежных средств, направленных на продолжение и обеспечение деятельности экстремисткой организации «АВН», формально переименованной в ИГПР «ЗОВ»;

-протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрены 3 (три) оптических носителя в виде компакт-дисков SmartTrack

DVD-R, поступившие из УМВД России по Кировской области с информацией по электронному почтовому ящику с адресом svlkrotov@gmail.com, содержащих информацию по сбору денежных средств для обеспечения деятельности ИГПР «ЗОВ»;

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен бейджик на имя корреспондента газеты «К барьеру» Соколова А.А., в которой размещались и распространялись экстремистские материалы, обнаруженный и изъятый 28.07.2015 года в ходе обыска по месту жительства Соколова А.А. по адресу: г. Москва, ул. Чертановская, д. 50, корп. 1, кв. 33; -протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, обнаруженные и изъятые в ходе выемки от 06.05.2016 года в ООО «Текстиль Колор» по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 37, стр. 4, в отношении клиента Соколова А.А., а именно распечатки заказа № 32519 от 02.02.2012 года и счета № 466 от 02.02.2012 года, по оплате услуг по изготовлению флагов;

-протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрены: брошюры с надписью «ЯПротив» в количестве 3 экз., брошюра с надписью «ПАМЯТКА ДОБРОВОЛЬЦУ» в количестве 3 экз., стикер с надписью «Газета «дуэль», агитационный материал с надписью «Власть - к ответу! Как это сделать?», на которых имеется символика запрещенной организации «АВН», обнаруженных и изъятых 28.07.2016 года в ходе обыска по месту работы Парфенова В.Н. в центре информационных технологий ОАО «МОЭК» по адресу: г. Москва, ул. Складочная, д. 1а, стр. 1; -протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: бейджик на имя корреспондента газеты «К барьеру» Парфенова В.Н.; бейджик на имя корреспондента общероссийской еженедельной газеты «Своими именами» Парфенова В.Н.; карта банковская 4276380094337008 СБЕРБАНКА VISA, на имя В. Парфенова (7811/0823 R), на которую перечислялись гражданами денежные средства, обнаруженные и изъятые 28.07.2015 года в ходе обыска по месту жительства Парфенова В.Н. по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 67/69, кв. 57;

-протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрена флеш-карта, выданная 17.03.2016 года в ходе допроса свидетелем Большаковым Д.С., на которой содержатся файлы с образцами растяжек с символикой ИГПР «ЗОВ», которые заказывал Парфенов В.Н. и Барабаш К.В. в ООО «Интерфлаг»;

-протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрены:

-выписки по электронным средствам платежей сервиса «Яндекс.деньги» № 41001686361259, 41001688691891, открытых на имя

Парфенова В.Н., подтверждающие перечисления денежных средств за оказанные ООО «Интерфлаг» услуги по изготовлению флагов и иных агитационных материалов для нужд ИГГТР «ЗОВ»;

-выписки по электронным средствам платежей сервиса «Яндекс.деньги» № 41001387215475, открытого на имя Большакова Д.С., подтверждающие перечисления денежных средств за оказанные ООО «Интерфлаг» услуги по изготовлению флагов и иных агитационных материалов для нужд ИГПР «ЗОВ»;

-распечатками электронной переписки между Парфеновым В.Н., Соколовым А.А. и сотрудниками ООО «Кул-Принт», содержащих сведения о произведенных заказах Парфеновым В.Н. и Соколовым А.А. печатной продукции в виде агитационных материалов «АВН», а также компакт-диск № HLD625 PL16130437 В02, содержащий в электронном виде указанную переписку;

-протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрены распечатка электронного письма Парфенова В.Н., содержащая сведения о количестве экземпляров и стоимости услуг по изготовлению печатной продукции - листовок; компакт-диск № R40813150105С1, содержащий два файла формата «pdf» с образцами листовок, заказанных Парфеновым В.Н., а также распечатки образцов листовок, обнаруженные и изъятые в ходе обыска в помещение ООО «Рада-реклама» по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 68, стр. 13;

-сведениями Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве от 19 августа 2016 года, из которого следует, что «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций не содержится;

-решением Мещанского районного суда гор. Москвы от 26 октября 2015 года, согласно которому видеоматериал Кирилла Барабаша, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.youtube.com/watch?v=c7bfZ8Cd-fs, в отношении Президента РФ -признан экстремистским материалом;

-и другими доказательствами, подробно приведенными в приговоре, в том числе вещественными доказательствами.

Представленные в судебное разбирательство доказательства всесторонне, полно и объективно исследованы судом, правильно оценены в соответствии с положениями УПК РФ, при этом суд обоснованно пришел к выводу о достоверности показаний свидетелей обвинения, которые давали логичные, последовательные показания, и которые согласовываются между собой и подтверждаются всей совокупностью собранных по делу доказательств. В ходе судебного разбирательства не было установлено каких-либо оснований у свидетелей обвинения для оговора Мухина Ю.И., Соколова А.А., Парфенова В.Н. и Барабаша К.В.

Каких-либо существенных противоречий в показаниях свидетелей обвинения, как усматривается из материалов уголовного дела, а также протокола судебного заседания, которые могли бы повлиять на правильность установления судом обстоятельств совершения Мухиным Ю.И., Соколовым А.А., Парфеновым В.Н. и Барабашом К.В. преступления, доказанность их вины, а также юридическую оценку их действий, не имеется.

Что касается показаний свидетелей обвинения под псевдонимами Пономарев Илья и Власов П.П., то показания данных свидетелей обоснованно признаны судом достоверными и допустимыми доказательствами, каких-либо нарушений закона при допросе указанных лиц в судебном заседании допущено не было. Кроме того, показания указанных свидетелей подтверждаются иными доказательствами по делу. Также судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденных о том, что свидетели обвинения, в том числе свидетель Пыжьянова И.В. дали показания, подтверждающие версию осужденных об их невиновности, поскольку данные доводы опровергаются представленными материалами дела, в том числе протоколом судебного заседания. Оснований не согласиться с оценкой суда первой инстанции, данной показаниям свидетелей обвинения, в том числе с учетом показаний указанных свидетелей, данными в ходе предварительного расследования и подтвержденными ими в судебном заседании, не имеется.

При этом судебная коллегия отмечает, что ошибочное указание один раз при изложении показаний свидетеля Пономарева И. на инициалы Мухина Ю.И. как Мухина Ю.Т., не свидетельствует о ложности данных показаний.

Показания осужденных, данные в судебном заседании, судом первой инстанции оценены в совокупности со всеми доказательствами по делу, при этом суд к показаниям об их невиновности обоснованно отнесся критически. Показания осужденных опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, признанных судом достоверными.

Также судом первой инстанции дана надлежащая оценка доказательствам, представленным стороной защиты, а также показаниям свидетелей защиты, в том числе специалистов, в совокупности с иными доказательствами по делу, каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при допросе приглашенных со стороны защиты для допроса лиц, в том числе связанных с необоснованным отказом в их допросе, вопреки доводам осужденных, судом первой инстанции не допущено. Суд первой инстанции обоснованно указал, что показания свидетелей защиты не опровергают доказательства, представленные стороной обвинения.

Исследованная в судебном заседании совокупность собранных по делу доказательств позволила суду сделать обоснованный вывод о совершении Мухиным Ю.И., Соколовым А.А., Парфеновым В.Н. и Барабашом К.В. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, при установленных судом обстоятельствах.

Судебная коллегия отмечает, что суд первой инстанции обоснованно сослался в приговоре на заключения проведенных в ходе предварительного расследования лингвистических судебных экспертиз и комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, исследовав и оценив заключения экспертов в совокупности с другими доказательствами по делу. Каких-либо оснований сомневаться в правильности заключений экспертов не имеется, данные заключения научно обоснованы, а их выводы надлежащим образом мотивированны и убедительны, при этом каких-либо нарушений при назначении и производстве экспертиз, влекущих признание их недопустимыми доказательствами, не усматривается.

Также судебная коллегия соглашается с оценкой, данной судом первой инстанции представленным в судебное заседание заключениям специалистов, полагая, что суд обоснованно не положил данные заключения в основу приговора, поскольку в них фактически содержится оценка доказательств по делу и субъективное мнение лиц, давших соответствующие заключения, что не предусмотрено действующим уголовно-процессуальным законодательством.

Положенные судом в основу приговора доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ и обоснованно признаны судом допустимыми. При этом судебная коллегия отмечает, что в материалах дела не имеется и в суд первой и апелляционной инстанции не представлено доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Данную судом первой инстанции оценку доказательств по делу судебная коллегия находит правильной, приведенные судом первой инстанции в приговоре мотивы оценки доказательств убедительными. Какие-либо не устраненные судом существенные противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу осужденных по делу отсутствуют.

Всесторонне, полно и объективно исследовав обстоятельства дела, проверив доказательства, представленные как стороной обвинения, так и стороной защиты, сопоставив их друг с другом, оценив собранные доказательства в их совокупности, оценив имеющиеся противоречия, проверив все версии в защиту осужденных и правильно отвергнув их, суд пришел к обоснованному выводу о достаточности доказательств для разрешения дела.

С учетом изложенного, принимая во внимание совокупность собранных по делу доказательств, судебная коллегия приходит к выводу, что суд первой инстанции, правильно установил фактические обстоятельства дела, дал им верную юридическую оценку, и на основе совокупности исследованных доказательств обоснованно пришел к выводу о виновности Мухина Ю.И., Соколова А.А., Парфенова В.Н. и Барабаша К.В. в совершении преступления, правильно квалифицировал их действия, надлежаще мотивировав в приговоре свои выводы в данной части. У судебной коллегии не имеется оснований не соглашаться с выводами суда 1-й инстанции, поскольку выводы о виновности Мухина Ю.И., Соколова А.А., Парфенова В.Н. и Барабаша К.В. в совершении преступления, за которое они осуждены, основаны на материалах дела и представленных по делу доказательствах, исследованных полно и объективно. Оснований для иной оценки доказательств, иной квалификации действий Мухина Ю.И., Соколова А.А., Парфенова В.Н. и Барабаша К.В. не имеется.

Также судебная коллегия принимает во внимание представленные в судебное заседание суда апелляционной инстанции дополнительные документы, подтверждающие, по мнению осужденных, их невиновность. Однако, судебная коллегия, исходя из представленных материалов уголовного дела, считает, что данные документы не опровергают выводов суда о виновности Мухина Ю.И., Соколова А.А., Парфенова В.Н. и Барабаша К.В. в совершении инкриминируемого им преступления при установленных судом обстоятельствах.

Выводы суда относительно квалификации действий осужденных носят непротиворечивый и достоверный характер, основаны на анализе и оценке совокупности достаточных доказательств, исследованных в судебном заседании, и соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Суд не допускал каких-либо предположительных суждений.

Судом правильно установлено, что Мухин Ю.И., Соколов А.А., Парфенов В.Н. и Барабаш К.В., действовали совместно и согласованно, каждый выполнял конкретные действия организационного характера, направленные на обеспечение и продолжение деятельности организации, запрещенной в судебном порядке в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Судом дана надлежащая оценка характеру действий осужденных, направленности их умысла и мотиву преступления, исходя из конкретных обстоятельств совершенного преступления, в том числе его совершению группой лиц по предварительному сговору. При этом судебная коллегия находит несостоятельными доводы Мухина Ю.И., Соколова А.А., Парфенова В.Н. и Барабаша К.В. и защиты о невиновности осужденных, связанных с отсутствием события преступления, и отмечает, что данные доводы являлись предметом исследования суда первой инстанции и признаны необоснованными, поскольку не нашли своего объективного подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Так, судом первой инстанции установлено, что осужденные совершили действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности Межрегионального общественного движения «Армия воли народа», деятельность которого признана экстремистской и запрещена решением суда, и которое было осужденными формально переименовано как организация «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть», с частичным изменением задекларированных целей и задач в программных документах, символики и атрибутики, что являлось способом завуалировать дальнейшую организацию деятельности «АВН». При этом деятельность ИГПР «ЗОВ» была также как и деятельность «АВН» завуалирована благовидным предлогом - проведением референдума. То есть, вопреки доводам осужденных, им инкриминировалось и они осуждены за организацию деятельности одной организации.

Также судом первой инстанции обоснованно отвергнуты доводы осужденных о создании ИГПР «ЗОВ» до вынесения судом решения о запрете деятельности «АВН», поскольку они опровергаются исследованными доказательствами, показаниями свидетелей, в том числе показаниями осужденного Мухина Ю.И., данными в ходе предварительного расследования о том, что в связи с решением суда о запрете деятельности «АВН» распустилась, после чего им была создана новая организация, названная Инициативной группой по проведению референдума «За ответственную власть». При этом вопреки утверждениям осужденных о создании ИГПР «ЗОВ» в соответствии с ФКЗ «О референдуме РФ», ИГПР не была зарегистрирована в ЦИК РФ в установленном порядке.

Судом первой инстанции показания свидетеля Нечитайло А.Ю., на которые ссылаются осужденные в обоснование своей позиции о создании ИГПР «ЗОВ» организацией МОД «За ответственную власть», судом оценены и обоснованно отвергнуты в данной части, в том числе с учетом показаний указанного свидетеля, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденные им в судебном заседании.

Вопреки доводам осужденных и защиты, судом установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с требования ст. 73 УПК РФ, в том числе и время совершения инкриминируемого преступления. При этом судом, исходя из фактических обстоятельств дела, правильно установлено совершение преступления в период с октября 2010 года, то есть после вынесения решения Московским городским судом решения 19 октября 2010 года о признании «АВН» экстремистской организацией и запрете ее деятельности, поскольку до вступления решения суда в законную силу, осужденные не желая исполнять решение суда и имея умысел на продолжение деятельности «АВН», организовав собрание участников движения, где сообщили о запрете деятельности «АВН» и необходимости формального переименования «АВН» в ИГПР «ЗОВ», и в дальнейшем предприняли действия, направленные на обеспечение и продолжение деятельности организации, запрещенной судом. Указанные обстоятельства подтверждаются как показаниями свидетелей, так и иными доказательствами по делу.

Что касается доводов осужденных об отсутствии указания на конкретную экстремистскую деятельность, которая ими совершалась в рамках экстремистской организации, то судебная коллегия отмечает, что Мухин Ю.И., Соколов А.А., Парфенов В.Н. и Барабаш К.В. осуждены за организацию деятельности организации, в отношении которой принято решение суда о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а именно в совершении действий организационного характера, направленных на продолжение противоправной деятельности организации, которые выразились в созыве собраний, организации вербовки новых членов, шествий, использовании банковских счетов и иных действий, установленных судом первой инстанции.

Таким образом, изложенные в приговоре суда факты публикации в печатных изданиях материалов, впоследствии признанных экстремистскими, а также факты участия в общественно-политических мероприятиях, на которых высказывались различные призывы экстремистского характера, размещения на администрированных осужденными Интернет-ресурсах, в том числе видеороликов с указанными выступлениями, в данном случае являются подтверждением конкретных действий осужденных по продолжению противоправной деятельности организации, запрещенной судом. При таким обстоятельствах доводы осужденных о том, что на момент публикации и размещения материалов как в печатных изданиях, так и на Интернет-ресурсах, они не были признаны экстремистскими, а также о том, что на Интернет-ресурсах, упоминаемых в приговоре, не имеется каких-либо экстремистских материалов, в связи с чем в их действиях отсутствует состав инкриминируемого преступного деяния, являются несостоятельными, и основаны на неправильном толковании закона, как и доводы о неотносимости к уголовному делу видеоролика с выступлением лица, обозначенного как Кирилл Барабаш.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, всем доводам осужденных об их невиновности в приговоре суда дана надлежащая оценка, они обоснованно отвергнуты с приведением мотивов принятого решения, оснований не соглашаться с выводами суда у судебной коллегии не имеется. Кроме того, судебная коллегия отмечает, что утверждения осужденных о привлечении их к уголовной ответственности в связи с осуществлением права на участие в референдуме, являются несостоятельными и противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела, согласно которым действия по подготовке референдума, на которые ссылаются осужденные, носили исключительно декларативный характер. При этом судом первой инстанции обоснованно разграничены как самостоятельные действия - действия по подготовке референдума и само участие в референдуме, который назначен в установленном законом порядке.

Судом первой инстанции дело рассмотрено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ, в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон, все ходатайства сторон были рассмотрены судом в установленном законом порядке, в том числе ходатайства о назначении экспертиз, допросе свидетелей, исследовании доказательств, а также заявлений об отводе прокуроров и председательствующего судьи, о допуске в качестве защитников наряду с адвокатами иных лиц, при этом нарушений уголовного или уголовно-процессуального законодательства, влекущих отмену приговора, по делу допущено не было.

Исходя из доводов и доказательств, приведенных осужденными в опровержение обвинения, судебная коллегия полагает несостоятельными доводы осужденных и защиты о нарушениях права на защиту, в том числе связанных с не надлежащим разъяснением предъявленного обвинения. Кроме того, как усматривается из материалов уголовного дела, осужденные, как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства были обеспечены квалифицированной юридической помощью в лице адвокатов, с которыми были заключены соответствующие соглашения на защиту осужденных, им была предоставлена возможность в полном объеме реализовать свои права, предусмотренные законом при осуществлении защиты по уголовному делу.

Судебная коллегия не усматривает нарушений прав осужденных, допущенных при ознакомлении с материалами уголовного дела как при выполнении требований ст. 217 УПК РФ, так и при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Мухину Ю.И., Соколову А.А., Парфенову В.Н. и Барабашу К.В. предоставлялось достаточное время для ознакомления с материалами уголовного дела, также им были вручены копии протокола судебного заседания и копии выступлений сторон в ходе судебных прений.

Что касается доводов осужденных и защиты о несвоевременности изготовления протокола судебного заседания, то данные обстоятельства не являются основанием для признания обжалуемого приговора незаконным и необоснованным и не влекут его отмену. При этом судебная коллегия отмечает, что стороны, в том числе осужденные и их защитники, непосредственно участвовали в исследовании доказательств в ходе судебного разбирательства, в допросе свидетелей, задавали вопросы в ходе их допроса, то есть знали содержание показаний свидетелей, утверждали, что вели их запись в судебном заседании, имели возможность анализировать доказательства, исследованные в судебном заседании суда первой инстанции, что и сделали в судебных прениях. Кроме того, в соответствии с ч. 7 ст. 259 УПК РФ, в случае, если в силу объективных обстоятельств изготовлен по истечении 3 суток со дня окончания судебного заседания, то участники судебного разбирательства, подавшие ходатайства об ознакомлении с протоколом судебного заседания, извещаются возможности ознакомления с ним по окончании его изготовления и подписании. Как усматривается из материалов уголовного дела, протокол судебного заседания был изготовлен не по частям, а в целом, после окончания последнего судебного заседания по уголовному делу, по истечении 3 суток со дня окончания судебного заседания в силу объективных обстоятельств, исходя из его объема. После изготовления протокола судебного заседания, его копия была направлена осужденным, защитники также были уведомлены о возможности ознакомления с протоколом судебного заседания. Согласно материалам дела, все участники судебного разбирательства, подававшие ходатайства об ознакомлении с протоколом судебного заседания, были с ним ознакомлены, поданные замечания на протокол судебного заседания рассмотрены судом первой инстанции в установленном законом порядке.

Что касается врученных осужденным копий приговора суда первой инстанции, а также протокола судебного заседания, то данные копии соответствуют имеющимся в материалах дела тексту приговора и протокола судебного заседания, что также подтверждается справкой Тверского районного суда г. Москвы, согласно которой при изготовлении копий приговора суда, а также протокола судебного заседания, подлежащих вручению участникам процесса, изменялся размер шрифта и расположение страниц текста на листе, при этом содержание текста не изменялось и соответствует подлинному. Также судебная коллегия отмечает, что вопреки доводам осужденных о фальсификации материалов дела, в том числе в связи с наличием в томе 23 листа, обозначенного под номером 83 «а», имеющиеся в представленных судебной коллегии томах уголовного дела материалы соответствуют описи имеющихся в каждом томе материалов.

Судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденных о нарушении процедуры исследования доказательств стороной обвинения, поскольку по смыслу закона, доказательства по уголовному делу, в том числе протоколы следственных действий, заключения экспертов и иные документы, оглашаются в судебном заседании стороной, представляющей данные доказательства, и могут быть оглашены частично, а именно в части обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Вместе с тем, судебная коллегия приходит к выводу о том, что приговор подлежит изменению по следующим основаниям.

Так, при назначении наказания осужденным Мухину Ю.И., Соколову А.А., Парфенову В.Н. и Барабашу К.В. суд первой инстанции, исходя из требований ст. 60 УК РФ, учел характер и степень общественной опасности

совершенного преступления, роль и степень фактического участия каждого из осужденных в совершении преступления. Судом первой инстанции учтены возраст осужденных, их семейное положение, отсутствие судимостей, наличие положительных характеристик, иные данные о личности осужденных, признанные судом обстоятельствами, смягчающими наказание, в том числе наличие хронических заболеваний и инвалидности у осужденного Мухина Ю.И., наличие на иждивении у осужденного Парфенова В.Н. несовершеннолетнего ребенка, у осужденного Барабаша К.В. - двоих малолетних детей.

Также судом обоснованно признано в качестве обстоятельствам отягчающего наказание каждого из осужденных совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Выводы суда первой инстанции о наличии оснований для назначения осужденным наказания в виде лишения свободы, отсутствии оснований для применения положений ст. 73 УК РФ в отношении осужденных Соколова А.А., Парфенова В.Н. и Барабаша К.В., а также положений ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении каждого из осужденных исходя из данных об их личности и фактических обстоятельств дела, надлежаще мотивированы в приговоре, оснований не согласиться с данными выводами у судебной коллегии не имеется.

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о возможности назначения осужденному Мухину Ю.И. наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.

Судебная коллегия с учетом изложенного приходит к выводу, что назначенное Мухину Ю.И., Соколову А.А., Парфенову В.Н. и Барабашу К.В. наказание является справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенного ими преступления и личности виновных, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости и полностью отвечающим задачам исправления осужденных и предупреждения совершения им новых преступлений.

Однако с учетом представленных суду апелляционной инстанции данных о состоянии здоровья осужденного Парфенова В.Н., а также данных о том, что Барабаш К.В. признан участником боевых действий, судебная коллегия считает необходимым учесть эти сведения, признав обстоятельством смягчающим наказание осужденному Парфенову В.Н. его состояние здоровья, осужденному Барабашу К.В. - признание его участником боевых действий, и снизить назначенное Парфенову В.Н. и Барабашу К.В. основное наказание в виде лишения свободы.

Также суд обоснованно назначил каждому из осужденных дополнительное наказание в виде ограничения свободы, исходя из характера и фактических обстоятельств совершенного деяния и данных о личности

осужденных, установив ограничения в соответствии с положениями ст. 53 УК РФ, в том числе запрет на посещение мест проведения общественно-политических мероприятий и на участие в указанных мероприятиях. При этом, вопреки доводам осужденных, данное ограничение не нарушает конституционные права осужденных на участие в выборах, поскольку, по смыслу закона, под общественно-политическими понимаются такие мероприятия как собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации и другие.

Вместе с тем, при назначении ограничения свободы в качестве дополнительного наказания к лишению свободы при установлении ограничений на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования, суд первой инстанции указал на конкретное муниципальное образование в отношении каждого из осужденных. Между тем, по смыслу закона, такое указание на конкретное муниципальное образование в отношении осужденных к лишению свободы не требуется, поскольку в таком случае судом должно быть указано, что соответствующее ограничение действует в пределах того муниципального образования, где осужденные будут проживать после отбывания наказания. Исходя из положений ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ наименование муниципального образования будет определяться той уголовно-исполнительной инспекцией, в которой каждый из осужденных должен будет встать на учет в соответствии с предписанием, полученных при освобождении из учреждения, где они отбывали лишение свободы.

Что касается осужденного Мухина Ю.И., то конкретное муниципальное образование, на выезд за пределы которого установлено ограничение при назначении дополнительного наказания, в данном случае определяется уголовно-исполнительной инспекцией, в которой осужденный будет поставлен на учет в соответствии с положениями ст. 187 УИК РФ.

Кроме того, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 53 УК РФ при назначении наказания в виде ограничения свободы помимо обязательного установления ограничений, предусмотренных данной нормой закона, на осужденного должна быть возложена обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию с указанием конкретного числа явок в течение месяца, однако судом первой инстанции данная обязанность в приговоре не указана.

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает необходимым внести соответствующие изменения в приговор суда первой инстанции, а именно исключить из резолютивной части приговора указание при назначении осужденным Мухину Ю.И., Соколову А.А., Парфенову В.Н. и Барабашу К.В. дополнительного наказания в виде ограничения свободы на конкретное муниципальное образование, установить, что назначенные приговором суда Соколову А.А., Парфенову В.Н. и Барабашу К.В. на основании ст. 53 УК РФ ограничения действуют в пределах того муниципального образования, где Соколов А.А., Парфенов В.Н. и Барабаш К.В. будут проживать после отбывания лишения свободы, возложить на осужденных Мухина Ю.И., Соколова А.А., Парфенова В.Н., Барабаша К.В. в соответствии со ст. 53 УК РФ обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, для регистрации, с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности каждого из осужденных: Мухину Ю.И. - 1 раз в месяц, Соколову А.А., Парфенову В.Н., Барабашу К.В. - 2 раза в месяц.

Что касается назначения осужденному Барабашу К.В. дополнительного наказания в соответствии со ст. 48 УК РФ в виде лишения воинского звания подполковник, то судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции о необходимости применения данного дополнительного наказания, исходя из того обстоятельства, что Барабаш К.В. осужден за совершение тяжкого преступления, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также данных о его личности.

Кроме того, вопреки доводам осужденного Парфенова В.Н., судом первой инстанции правильно разрешена судьба вещественных доказательств в соответствии со ст. 81 УПК РФ. Что касается иных предметов, изъятых в ходе предварительного расследования и не признанных вещественными доказательствами по делу, то судебная коллегия отмечает, что осужденный не лишен возможности обратиться с соответствующим заявлением в орган предварительного расследования о возврате данных предметов.

Также судебная коллегия отмечает, что в соответствии с ч. 4 ст. 29 УПК РФ, вынесение частного определения является правом, а не обязанностью суда, и не усматривает оснований для его вынесения, в том числе по обстоятельствам, указанным осужденными и стороной защиты.

При таких обстоятельствах, оснований для отмены приговора суда, в том числе по доводам апелляционных жалоб, судебная коллегия не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389-13, 389-20, 389-28 УПК РФ судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Тверского районного суда г. Москвы от 10 августа 2017 года в отношении Мухина Юрия Игнатьевича, Соколова Александра Александровича, Парфенова Валерия Николаевича и Барабаша Кирилла Владимировича изменить.

Признать на основании ч.2 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание Барабаша К.В. обстоятельством то, что он признан участником боевых действий, снизить назначенное Барабашу К.В. основное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.2 УК РФ до 3-х лет 10 месяцев лишения свободы.

Признать на основании ч.2 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание Парфенова В.Н. обстоятельством - его состояние здоровья, снизить назначенное Парфенову В.Н. основное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.2 УК РФ до 3-х лет 10 месяцев лишения свободы.

Исключить из резолютивной части приговора указание при назначении дополнительного наказания в виде ограничения свободы на конкретное муниципальное образование, а именно: у Мухина Ю.И. и Соколова А.А. - г. Москвы, у Парфенова В.Н. - г. Сергиев-Посад Московской области, у Барабаша К.В. - г. Жуковский Московской области.

Установить, что назначенные приговором суда Соколову А.А., Парфенову В.Н. и Барабашу К.В. на основании ст. 53 УК РФ ограничения действуют в пределах того муниципального образования, где Соколов А.А., Парфенов В.Н. и Барабаш К.В. будут проживать после отбывания лишения свободы.

Возложить на осужденных Мухина Ю.И., Соколова А.А., Парфенова В.Н., Барабаша К.В. в соответствии со ст. 53 УК РФ обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, для регистрации: Мухину Ю.И. - 1 раз в месяц, Соколову А.А., Парфенову В.Н., Барабашу К.В. - 2 раза в месяц.

В остальной части этот же приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы осуждённых Мухина Ю.И., Соколова А.А., Парфёнова В.Н. и Барабаша К.В. - без удовлетворения.

Председательствующий, судьи.