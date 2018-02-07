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Московский листок

Россия начала высылку северокорейских рабочих

Опубликовано 07.02.2018 в разделе комментариев 9

Россия начала высылку северокорейских рабочих

Власти российских регионов начали высылать северокорейских трудовых мигрантов в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой в декабре 2017 года. Об этом заявил во вторник российским журналистам в Нью-Йорке посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"Многие губернаторы, чтобы доложить о досрочном выполнении [резолюции], начали отправлять корейцев", - цитирует ТАСС дипломата. По его словам, депортация мигрантов подтверждает приверженность России неукоснительному выполнению решений Совбеза ООН.

По словам Мацегоры, высылка мигрантов нанесет серьезный удар по экономике РФ. "Это будет удар по российской экономике, серьезный удар, особенно по Дальнему Востоку. У нас стройка сейчас в Приморском крае в основном идет силами северокорейских рабочих, их, по-моему, около 12 тыс.", - подчеркнул он.

При этом дипломат отметил, трудовых мигрантов из КНДР не удастся заменить китайскими рабочими. "Средняя зарплата китайца сейчас выше, чем в России. Я с болью это говорю. Китайцу ехать работать в Россию сейчас не с руки, а с корейцами договариваться мы можем", - констатировал посол.

По его словам, ежегодно Россия выдает гражданам КНДР от 12 до 15 тыс. виз для временной работы, а максимальное число мигрантов из КНДР, находящихся на территории РФ, составляло до 37 тыс. человек.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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Re: Re: Re: Re: Re: Никодиму Замудонову.
Завидонов Нигодим написал 07.02.2018 10:30
Это тебя, Пиdарасик, в очко дерут - ты уже без ника (как пожизненно-опущенный) здеся между Ё6.нных шныряешь, окурки слюнявые подбираешь.
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Re: Re: Re: Re: Никодиму Замудонову.
В лад написал 07.02.2018 10:28
Так бы сразу и сказал, что тебя дрючат китаезы и поэтому тебе козлу вонючему они милей.
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Объясняю:
Завидонов Нигодим написал 07.02.2018 10:28
Северокорейцы рады вообще сюда не приезжать, ведь их подневольно сюда присылают на 5 лет, с возможность один раз съездить в отпуск домой.
Деньги лично себе они не зарабатывают, все идет в партийный общак. Они только и думаю : как-бы отселя свалить быстрее.
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Re: Re: Re: Никодиму Замудонову.
Завидонов Нигодим написал 07.02.2018 10:22
Пиdарасик, это твою жопу постоянно терзают, раз ты только ники меняешь или гавнишь без них.
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Объясняю:
Завидонов Нигодим написал 07.02.2018 10:21
От северокорейцев на стройках дальнего востока толка нема, они в основном частному сектору квартиры и коттеджи отделывают.
К тому-же, северокорейцы только отделкой занимаются, типа: штукатуры-маляры, а это не шибко важная для стройки профессия. Когда их подпускаешь к более сложной работе, типа :бетонщик, арматурщик и т.п. порой перекрытия рушатся.
Китайцы-да, не работают последние лет почти 10 на российских стройках. То цену большую набивали, то выйти на них не могли российские менеджеры.
Но китайцы работают грамотнее и быстрее северокорейцев.
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Re: Re: Никодиму Замудонову.
В лад написал 07.02.2018 10:20
Ты работал с корейцами и жопа твоя истерзанная ?
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Re:
Завидонов Нигодим написал 07.02.2018 10:11
Придурок отмороженный, если ты не работал с корейцами и не живешь рядом, то не воняй : кто российскому человеку друг, а кто враг.
Если бы не американские транши, то твоя жопа сейчас на панели истерзанная валялась.
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(без названия)
La Terrible написал 07.02.2018 09:32
Ага, типа корейцы "с голодухи" готовы на меньшую з/п, чем китайцы. Просто корейцы пока нас считают друзьями-братьями, помогают обнищавшим и ослабленным русским, как те, в свое время, помогали Корее воевать с Пиндостаном и мирно развиваться. Ким намного благодарней всех лживых китайских шовинистов, грабящих наши земли под сурдинку "дружбы и партнерства". Он-то понимает цену всем китайским "лендлизам" и "лобызаниям в десна".
Жаль, что наши идиоты в руководстве в очередной раз предают друзей в угоду мразотным мародерам-китайцам и прочим индюкам-амерам.
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(без названия)
Мимо проходил. написал 07.02.2018 09:30
Интересно, что будет, если госдеп продавит в Совбезе резолюцию закопать Байкал?
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