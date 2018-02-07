Россия начала высылку северокорейских рабочих

Власти российских регионов начали высылать северокорейских трудовых мигрантов в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой в декабре 2017 года. Об этом заявил во вторник российским журналистам в Нью-Йорке посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"Многие губернаторы, чтобы доложить о досрочном выполнении [резолюции], начали отправлять корейцев", - цитирует ТАСС дипломата. По его словам, депортация мигрантов подтверждает приверженность России неукоснительному выполнению решений Совбеза ООН.

По словам Мацегоры, высылка мигрантов нанесет серьезный удар по экономике РФ. "Это будет удар по российской экономике, серьезный удар, особенно по Дальнему Востоку. У нас стройка сейчас в Приморском крае в основном идет силами северокорейских рабочих, их, по-моему, около 12 тыс.", - подчеркнул он.

При этом дипломат отметил, трудовых мигрантов из КНДР не удастся заменить китайскими рабочими. "Средняя зарплата китайца сейчас выше, чем в России. Я с болью это говорю. Китайцу ехать работать в Россию сейчас не с руки, а с корейцами договариваться мы можем", - констатировал посол.

По его словам, ежегодно Россия выдает гражданам КНДР от 12 до 15 тыс. виз для временной работы, а максимальное число мигрантов из КНДР, находящихся на территории РФ, составляло до 37 тыс. человек.