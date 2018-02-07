МВФ: Россия догнала Африку по размаху теневой экономики

33,7% ВВП России находится в теневом секторе, констатируют эксперты Международного валютного фонда в своем исследовании, посвященному оценке размеров теневой экономики в 158 странах мира. Это неожиданно высокий уровень, почти достигающий показателя стран Африки и превышающий значения государств Восточной Европы, сообщает газета Коммерсант.

Эксперты отмечают, что это чрезвычайно высокое значение - в более или менее развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП.

По оценке авторов исследования, рыночная экономика в РФ в динамике с 1991 года стартовала с показателя в 39,7% ВВП доли неформальной экономики. Уровень "тени" почти монотонно рос до 48,7% в 1997 году, после кризиса 1998 года сократился до 40% в течение двух лет и до 2003 года стабилизировался на этом уровне, после чего падал до отметки в 32% ВВП к 2008 году. Наименьший показатель «тени» был зафиксирован в 2014 году, когда он составил 31%.