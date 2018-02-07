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Московский листок

МВФ: Россия догнала Африку по размаху теневой экономики

Опубликовано 07.02.2018 в разделе комментариев 6

МВФ: Россия догнала Африку по размаху теневой экономики

33,7% ВВП России находится в теневом секторе, констатируют эксперты Международного валютного фонда в своем исследовании, посвященному оценке размеров теневой экономики в 158 странах мира. Это неожиданно высокий уровень, почти достигающий показателя стран Африки и превышающий значения государств Восточной Европы, сообщает газета Коммерсант.

Эксперты отмечают, что это чрезвычайно высокое значение - в более или менее развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП.

По оценке авторов исследования, рыночная экономика в РФ в динамике с 1991 года стартовала с показателя в 39,7% ВВП доли неформальной экономики. Уровень "тени" почти монотонно рос до 48,7% в 1997 году, после кризиса 1998 года сократился до 40% в течение двух лет и до 2003 года стабилизировался на этом уровне, после чего падал до отметки в 32% ВВП к 2008 году. Наименьший показатель «тени» был зафиксирован в 2014 году, когда он составил 31%.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Ego написал 07.02.2018 11:56
А по зарплатам, даже отсталые страны африки имеют опережение! К примеру безработный бомж-рыбак в египте делает порядка 700 баксов в месяц (50тыс руб) что более чем в 2 раза больше, чем получает инженер в рашке-парашке. При этом в египте всегда тепло.
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(без названия)
брэд написал 07.02.2018 11:46
Просто у этих экспертов цифры не бьют, а в таких случаях у всех есть палочка-выручалочка: словеса о теневой экономике. Это из-за нее цифры не бьют.
Так можно сказать, что и несколько миллионов граждан РФ находятся в тени: был заявления, что правители РФ не могут найти несколько миллионов человек.
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Re: Замудонову Нигодяю.
В лад написал 07.02.2018 11:31
Хорек зловонный, СТАЛИНА не трогай, а то китаезы тебе анус окончательно разорвут.
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(без названия)
Завидонов Нигодим написал 07.02.2018 10:59
Замечу один веский нюанс. Вот как при Сралине к теневой власти пришли грузинские воры в законе, ведь так они и правят до сих пор, и ни одна падла со времен Сралина не смогла побороть грузинских воров в России.
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забавно что МВФ вообще обнаружил
корнхолио написал 07.02.2018 09:59
в России экономику. ИХМО кроме трубы ничего нет.
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Брехня.
В лад написал 07.02.2018 09:51
70 процентов разворовывание природных ресурсов, остальное в тени.
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