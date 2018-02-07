К чисткам в Дагестане

В Дагестане начались чистки. Новый глава республики Васильев заявил: "Россия пришла в Дагестан".

Ну, во-первых, не Россия, а РФ. В России были и Новороссия, и Приднестровье, и еще много чего.

А с чем пришла РФ? Ну, пока начался очередной погром родо-племенной системы в Стране Гор (Дагестане). Правда, с помощью Басманного правосудия. Хорошо, кланы не рискнут сейчас воевать с Москвой. Дагестан на 75% живет на дотациях. Отделишься - умрешь с голода, потонешь в резне.



Но остается главный вопрос: а как сделать так, чтобы Дагестан не был на 75% дотационным? Как развернуть на его территории жизнеспособное производство, которое не разорится, давая работу местным жителям и доходы в бюджет?



А вот эту задачу власть не смогла решить на основной территории РФ. Ибо для этого нужны протекционизм (в том числе - и покровительственные для промышленности таможенные пошлины), и дешевые кредиты, и субсидии производителям, и налоговые льготы для предприятий, и мобилизация сырьевых доходов на дело строительства промышленности да инфраструктуры. Как, впрочем, и нормальное правосудие, а не россиянский кошмар в мантиях. И как ты будешь бороться с коррупцией в Дагестане, коли у тебя в Москве она процветает? Как ты добьешься процветания дагестанской экономики, коль у тебя - в заднице экономики большинства русских регионов? А Чечню с ее 90% дотаций вы как будете перестраивать?



Вывод: все сведется к очередному "разворошению осиного гнезда" на Кавказе. С неизбежным ростом влияния боевого исламизма и дезорганизацией жизни. С неизбежным ростом антирусских настроений. А Дагестан как был дотационным - так им и останется.

Все-таки не совсем Россия туда приходит...

Максим Калашников