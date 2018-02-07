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Московский листок

К чисткам в Дагестане

Опубликовано 07.02.2018 в разделе комментариев 3

калашников дагестан
К чисткам в Дагестане

В Дагестане начались чистки. Новый глава республики Васильев заявил: "Россия пришла в Дагестан". 

Ну, во-первых, не Россия, а РФ. В России были и Новороссия, и Приднестровье, и еще много чего. 

А с чем пришла РФ? Ну, пока начался очередной погром родо-племенной системы в Стране Гор (Дагестане). Правда, с помощью Басманного правосудия. Хорошо, кланы не рискнут сейчас воевать с Москвой. Дагестан на 75% живет на дотациях. Отделишься - умрешь с голода, потонешь в резне. 

Но остается главный вопрос: а как сделать так, чтобы Дагестан не был на 75% дотационным? Как развернуть на его территории жизнеспособное производство, которое не разорится, давая работу местным жителям и доходы в бюджет? 

А вот эту задачу власть не смогла решить на основной территории РФ. Ибо для этого нужны протекционизм (в том числе - и покровительственные для промышленности таможенные пошлины), и дешевые кредиты, и субсидии производителям, и налоговые льготы для предприятий, и мобилизация сырьевых доходов на дело строительства промышленности да инфраструктуры. Как, впрочем, и нормальное правосудие, а не россиянский кошмар в мантиях. И как ты будешь бороться с коррупцией в Дагестане, коли у тебя в Москве она процветает? Как ты добьешься процветания дагестанской экономики, коль у тебя - в заднице экономики большинства русских регионов? А Чечню с ее 90% дотаций вы как будете перестраивать? 

Вывод: все сведется к очередному "разворошению осиного гнезда" на Кавказе. С неизбежным ростом влияния боевого исламизма и дезорганизацией жизни. С неизбежным ростом антирусских настроений. А Дагестан как был дотационным - так им и останется. 

Все-таки не совсем Россия туда приходит... 

Максим Калашников



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Лис написал 07.02.2018 11:04
"Разделяй и стравливай!"-основная фишка иудейской расистской либерастии из Кремля.А то русские и дагестанцы перестанут смотреть "Пейсбук"-это же катастрофа.
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....чтобы Дагестан не был на 75 % дотационным ?
В зад написал 07.02.2018 10:48
Надо возродить работорговлю и разрешить выращивать наркоту, и Дагестан сразу станет локомотивом экономики РФ
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"....чтобы Дагестан не был на 75 % дотационным ?"
В лад написал 07.02.2018 10:17
Надо туда нагнать побольше московских баранов, желательно из правительства,думы,сената, пусть даги их пасут и стригут,какая никакая работа.
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