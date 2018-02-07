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Московский листок

Российские олигархи столкнулись с проблемами из-за "кремлёвского доклада"

Опубликовано 07.02.2018 в разделе комментариев 1

Российские олигархи столкнулись с проблемами из-за "кремлёвского доклада"

Российские миллиардеры, включенные в так называемый "кремлевский доклад, начали сталкиваться с дополнительными финансовыми проверками, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Один из включенных в список миллиардеров на условиях анонимности рассказал агентству о своих опасениях относительно сделки с иностранными партнерами, которую он планировал закрыть в ближайшие месяцы. По словам другого собеседника агентства, попавшего в список, с момента публикации списка его репутация серьезно пострадала.

Кроме того, компания Financial Integrity Network, оказывающая консультации банкам и прочим компаниям по вопросу финансовых сделок, порекомендовала своим клиентам тщательно проверять транзакции с участием фигурантов списка. Россияне, названные Минфином США, "ассоциируются с повышенными рисками вовлеченности во взяточничество или коррупцию в связи с занимаемым ими положением и оказываемым влиянием", отмечает компания.

Напомним, 29 января Минфин США представил конгрессу так называемый «кремлевский доклад», в который вошли 210 российских чиновников, глав госкомпаний и бизнесменов, против которых могут в будущем вводиться санкции. При этом в министерстве подчеркнули, что попадание в этот список еще не означает автоматических санкций.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Лис написал 07.02.2018 11:28
А кто сделал Русский народ нищим? Не российские ли миллиардеры?
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