Миграционный поток в РФ увеличился на 50 тысяч человек за год

Миграционный поток в Россию в 2017 году увеличился на 50 тысяч человек, заявила Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе Недели российского бизнеса, организованной РСПП.

По ее словам, большинство прибывших в Россию мигрантов - украинского происхождения. "Мы вступили в конкурентную борьбу за ресурсы, если говорить о наших ресурсах. Находимся в открытой конкурентной среде с мировым рынком. И на сегодняшний день миграционный поток - в нашу пользу. По отношению к прошлому году он составляет плюс 50 тысяч человек. И это связано не только с экономическими, но и с целым рядом политических тем", - заявила Голодец.

Ранее Росстат сообщал, что за счет притока мигрантов население России к 2036 году может вырасти до 154 миллионов человек. По прогнозам ведомства, ежегодно в РФ будут переселяться от 285 до 450 тысяч человек. При этом количество трудоспособных граждан в любом случае сократится с 83 миллионов в 2018-м до 79 миллионов в 2036 году.