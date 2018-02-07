Миграционный поток в РФ увеличился на 50 тысяч человек за год

Миграционный поток в Россию в 2017 году увеличился на 50 тысяч человек, заявила Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе Недели российского бизнеса, организованной РСПП.
По ее словам, большинство прибывших в Россию мигрантов - украинского происхождения. "Мы вступили в конкурентную борьбу за ресурсы, если говорить о наших ресурсах. Находимся в открытой конкурентной среде с мировым рынком. И на сегодняшний день миграционный поток - в нашу пользу. По отношению к прошлому году он составляет плюс 50 тысяч человек. И это связано не только с экономическими, но и с целым рядом политических тем", - заявила Голодец.
Ранее Росстат сообщал, что за счет притока мигрантов население России к 2036 году может вырасти до 154 миллионов человек. По прогнозам ведомства, ежегодно в РФ будут переселяться от 285 до 450 тысяч человек. При этом количество трудоспособных граждан в любом случае сократится с 83 миллионов в 2018-м до 79 миллионов в 2036 году.
неизвестный написал 07.02.2018 19:31
Или в польше унитазы языком вылизываете. Вся ваша история сплошное предательство , холуйство, подлость и вас всегда
в европе презирали и считали полными гандн...ами.
Иван Лаптев написал 07.02.2018 18:51
на билет до Украины... а то бы 99% долбасовцев страны сбежали бы
от путлерогилеровских параноиков в Украину-матушку.
А те что сбежали на россию с долбаса - моют сортиры на московии
В лад написал 07.02.2018 17:19
Yura32 написал 07.02.2018 17:09
Завидонов Нигодим написал 07.02.2018 14:16
на билет до России... а то бы 99% украинцев страны сбежали бы от
жыдобандеровских параноиков в Россию-матушку.
Завидонов Нигодим написал 07.02.2018 13:20