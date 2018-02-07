А где, собственно говоря, деньги? Откуда пришли и куда делись?

Совершенно неожиданно на моей странице в Фейсбуке возникла вот такая картинка - как в юзерпике, со ссылкой на текст.

ПРОВОКАЦИЯ ПРОТИВ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ ПАВЛА ГРУДИНИНА

Я грешным делом подумал, что опять я что-то такое сделал, но нет, это не про меня, а про ЦИК. Не, ну понятно: "С подачи заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева, заявившего в интервью ВГТРК, что якобы у Центризбиркома «есть непонимание» по поводу статуса четырех счетов Павла Грудинина, через ряд СМИ пошел вал уничижительных и негативных комментариев в отношении кандидата КПРФ".

Грудинингейт? Нет, что вы - деофшоризация на собственном примере!

Понятно, непонимание есть, и не только у ЦИК. Но может быть есть разъяснение от ЦК КПРФ или от штаба Грудинина, хотя вообще-то лучше от самого Грудинина - не очень пока что большой барин, можно и самому разъяснить народу, что там и как обстоит.

Причем совершенно не важно, что там требует буква закона или нормативный документ ЦИК. Ответы нужны по существу, тем, кто намерен голосовать - или не намерен. От этих ответов зависит.

Первое. Как деньги попали на счета в Liechtensteinische Landesbank?

Очень простой на самом деле вопрос, но абсолютно необходимый. Причем абсолютно неважно, сколько было этих денег 7 миллиардов рублей или в 10 раз меньше. Попасть на счета эти деньги могли двумя путями - в мешках "черным налом" (в чем сейчас подозревают во Франции олигарха Керимова), либо в результате каких-то сделок, каких-то проводок.

Про "черный нал" даже говорить не хочется, но вот про сделки. Просто так с лицевого счета в Сбербанке на счет в Liechtensteinische Landesbank - это вряд ли. Да и валютный контроль такой крупный перевод не прошел бы. Сейчас очень строгий валютный контроль.

Так очень кстати были бы опубликованные проводки - в абсолютно добровольном порядке - через какие фирмы, по каким договорам?

Потому что отказ это сделать (и разные не подкрепленные бумагами слова) значил бы, что проводки эти обнародовать категорически невозможно!

Второе. На счетах в Liechtensteinische Landesbank (а судя по словам чиновника ЦИК, и в других европейских банках) находились некие ценные бумаги. Которые чисто технически невозможно просто забрать и распихать по карманам лыжных штанов.

Какова судьба этих бумаг?

Если они были проданы, то куда потом девались вырученные деньги? Попали ли они в Россию и куда? Либо остались за границей?

Нужны бумаги, чтобы показать - вот, с деньгами все чисто, вот они на счетах гражданина Грудинина в таком-то российском банке. Либо остались в том же Liechtensteinische Landesbank, но на лицевых счетах какой-нибудь тети Дуси, которой нужно срочно поправить здоровье?

Третье. Налоги - они были уплачены в итоге реализации ценных бумаг? И в какой юрисдикции эти налоги уплачены?

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Очень простые, очевидные и главное - абсолютно необходимые вопросы. Иначе как же я, например, буду знать, что кандидат от всей российской оппозиции - честный человек?

Можно не отвечать. Можно сказать высокомерно, мол, "не вашего ума"... Или как в анекдоте - "нехай клевещуть".

Но тогда у меня, например, останутся очень обоснованные сомнения в честности кандидата.