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Московский листок

А где, собственно говоря, деньги? Откуда пришли и куда делись?

Опубликовано 07.02.2018 автором в разделе комментариев 12

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А где, собственно говоря, деньги? Откуда пришли и куда делись?

Совершенно неожиданно на моей странице в Фейсбуке возникла вот такая картинка - как в юзерпике, со ссылкой на текст.

ПРОВОКАЦИЯ ПРОТИВ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ ПАВЛА ГРУДИНИНА

Я грешным делом подумал, что опять я что-то такое сделал, но нет, это не про меня, а про ЦИК. Не, ну понятно: "С подачи заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева, заявившего в интервью ВГТРК, что якобы у Центризбиркома «есть непонимание» по поводу статуса четырех счетов Павла Грудинина, через ряд СМИ пошел вал уничижительных и негативных комментариев в отношении кандидата КПРФ".

Грудинингейт? Нет, что вы - деофшоризация на собственном примере!

Понятно, непонимание есть, и не только у ЦИК. Но может быть есть разъяснение от ЦК КПРФ или от штаба Грудинина, хотя вообще-то лучше от самого Грудинина - не очень пока что большой барин, можно и самому разъяснить народу, что там и как обстоит.

Причем совершенно не важно, что там требует буква закона или нормативный документ ЦИК. Ответы нужны по существу, тем, кто намерен голосовать - или не намерен. От этих ответов зависит.

Первое. Как деньги попали на счета в Liechtensteinische Landesbank?

Очень простой на самом деле вопрос, но абсолютно необходимый. Причем абсолютно неважно, сколько было этих денег 7 миллиардов рублей или в 10 раз меньше. Попасть на счета эти деньги могли двумя путями - в мешках "черным налом" (в чем сейчас подозревают во Франции олигарха Керимова), либо в результате каких-то сделок, каких-то проводок. 

Про "черный нал" даже говорить не хочется, но вот про сделки. Просто так с лицевого счета в Сбербанке на счет в Liechtensteinische Landesbank - это вряд ли. Да и валютный контроль такой крупный перевод не прошел бы. Сейчас очень строгий валютный контроль.

Так очень кстати были бы опубликованные проводки - в абсолютно добровольном порядке - через какие фирмы, по каким договорам? 

Потому что отказ это сделать (и разные не подкрепленные бумагами слова) значил бы, что проводки эти обнародовать категорически невозможно!

Второе. На счетах в Liechtensteinische Landesbank (а судя по словам чиновника ЦИК, и в других европейских банках) находились некие ценные бумаги. Которые чисто технически невозможно просто забрать и распихать по карманам лыжных штанов. 

Какова судьба этих бумаг? 

Если они были проданы, то куда потом девались вырученные деньги? Попали ли они в Россию и куда? Либо остались за границей?

Нужны бумаги, чтобы показать - вот, с деньгами все чисто, вот они на счетах гражданина Грудинина в таком-то российском банке. Либо остались в том же Liechtensteinische Landesbank, но на лицевых счетах какой-нибудь тети Дуси, которой нужно срочно поправить здоровье?

Третье. Налоги - они были уплачены в итоге реализации ценных бумаг? И в какой юрисдикции эти налоги уплачены? 

***

Очень простые, очевидные и главное - абсолютно необходимые вопросы. Иначе как же я, например, буду знать, что кандидат от всей российской оппозиции - честный человек?

Можно не отвечать. Можно сказать высокомерно, мол, "не вашего ума"... Или как в анекдоте - "нехай клевещуть".

Но тогда у меня, например, останутся очень обоснованные сомнения в честности кандидата.



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Всего комментариев к статье: 12
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(без названия)
Бабло не пахнет написал 07.02.2018 23:55
Понятно теперь, почему на форуме появилось много "загрудининцев". В сети немало информации о том что кремлевская ОПГ платит за комментарии в поддержку Грудинина. Для того, чтобы на выборах была большая явка избирателей. Чтобы лохи признали выборы честными и справедливыми. Чтобы "галерный раб" мог утверждать, что победил в трудной борьбе достойного соперника. Чтобы убедить Вашингтон в том, что в РФ демократия процветает, что нет ему альтернативы, поскольку большинство народа довольно своим уровнем жизни, доверяет ему и любит своего президента.
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Re: видео со студентами возглавляемого им типа-вуза, демонстрирующими не знание даже школьной програ
пипец написал 07.02.2018 23:09
Не слишком богатый набор компромата, честно скажу.
Какие еще "натовские деньги"?
Никто не исследовал откуда взялись деньги - ну так исследуй!
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Re: Зачем он тогда судился несколько лет
пипец написал 07.02.2018 23:05
А он нигде не судился. Это все выдумки.
Он, кстати, поздравил Ельцина в 2 часа ночи, когда были лишь предварительные результаты.
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Re: ы написал 0
замечание написал 07.02.2018 20:28
"Нет сомнений в честности Бабурина и Сурайкина - просто в силу того, что они не бизнесмены и не чиновники.
Что касается Собчак, то что и где она могла украсть?"- еще в 04г у будущей бандерши дома два , воры обнесли хату в масквабаде..она написала заяву что,у нее украли рыжья и камней на несколько сотен штук баксов..следак, сообщил налоговым полицаям о потерпевшей с богатством неизвестного-не задекларированного происхождения. Получился казус, из потерпевшей она могла превратиться в подозреваемую с неуплатой налогов как минимум..после чего,говорят по возмущенному приказу крестного , неудобный орган был ликвидирован.В 11г тоже,под сми,на хазе нашли кучу конвертов с натовскими наличными.. потом правда сказали что, все в законе, и вернули многомиллионный вражеский нал , управляющей реалити - растлением потенциальных малолетних зрителей газпремтв . "Патриот"соучаствовавший в перезахоронении врага его страны-СССР капеля тоже, много чем отметился.. хранил деньги госунивера-средства налогоплательщиков в большей степени , который он возглавил(видимо получив это место , по связям с "общественностью" которое по сути есть чиновничье ,) в частном банке(мастер банк, хозяев по фамилии булочники)где, они и исчезли.. видео со студентами возглавляемого им типа-вуза, демонстрирующими не знание даже школьной программы , до сих пор можно найти . Про "товарища максима" в источниках, также есть информация о его многосторонней предпринимательский деятельности... До сих пор, никто не исследовал ,откуда взялись деньги на счетах странных региональных организаций , перечисливших их потом в фонд "перевыборного" штаба самого...
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Re: ипец написал 0
замечание написал 07.02.2018 19:53
"Так Зюганов же тогда победил! И что с того? Первым позвонил и поздравил ЕБН."-неужели.. что, официально было объявлено ЦИК о победе Зюганова а, он в соответствии с законодательством написал заявление , с обоснованием об отказе от победы на выборах?(Зачем он тогда судился несколько лет, пытаясь опротестовывать итоги выборов с целью назначить новые?) Но , тогда в соответствии с избирательным законодательством , должны были быть назначены новые выборы, с дргим набором кандидатов..или, просто так взял, позвонил и на словах отменил все законы? И на основании этих ,якобы сказанных одним из кандидатов по телефону другому каких слов в личной беседе ,ЦИК вынес решение а, не по закону- воле избирателей выраженной в их решении в голосовательных бюллетенях? Это что, обвинение сотрудникам ЦИК в совершении преступления по подрыву основ государственность власти -демократического выбора избирателей в соответствии с конституцией ?!!! Ну,ну..
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Re: Суета вокруг Грудинина напоминает арию из оперы ЕБНа "Не дай бог"
пипец написал 07.02.2018 18:53
Так Зюганов же тогда победил! И что с того? Первым позвонил и поздравил ЕБН.
С какой же стати теперь верить выдвинутому Зюгановым доверенному лицу Путина?
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Re: в кристальной честности иных кандидатов уже и сомнений не осталось?
гы написал 07.02.2018 18:51
В кристальной честности кандидата Лисицыной у меня сомнений нет. Но ее почему-то не допустили.
Нет сомнений в честности Бабурина и Сурайкина - просто в силу того, что они не бизнесмены и не чиновники.
Что касается Собчак, то что и где она могла украсть?
Титов настолько никому не интересен, что может делать все, что угодно.
Про Жириновского все давно известно, ничего нового.
Путин? Но именно т.Баранов пишет про него уже 18 лет нелицеприятные вещи. Тоже ничего нового. И все материалы коррупционного характера про Путина и его окружение не проходят мимо.
А вот теперь посмотрим, сколько этих материалов перепечатели КПРФ.ру, "Правда, "Советская Россия"? Ни одного? Как досадно...
Ну а Грудинин человек новый, к тому же выясняется, весь в дерьме.
Отчего ж не поинтересоваться?
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Но тогда у меня, например, останутся очень обоснованные сомнения в честности кандидата.
Александр ДВ написал 07.02.2018 17:56
Прошу прощения - а, например, в кристальной честности иных кандидатов уже и сомнений не осталось?
Суета вокруг Грудинина напоминает арию из оперы ЕБНа "Не дай бог", кто помнит. Там тоже тогда "независимые СМИ" кувыркались, и результаты ее на лице, правда иные - все больше "подайте, ради бога" - на лечение, обучение и пр.
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(без названия)
Гражданин написал 07.02.2018 16:05
Где Вы видели,чтобы в теперешней России большие деньги появились у кого бы то ни было
легитимным способом,точнее с соболюдением всех законных требований по всевозможным уплатам?Спросите любого директора предприятия к каким ухищрениям приходится прибегать,чтобы от "фискальных забот" государства не разориться?Поэтому когда возникает вопрос :"Откуда деньжата?" необходимо сразу его уточнять,появились они от махинаций с незаконной приватизацией или получения коррупционных бюджетных вливаний,либо в результате нормальной (по понятиям) деятельности ,но с уходом от беспощадного фискального грабежа.Поэтому к тому же Грудинину должен быть один вопрос: получали ли упрвляемые им предприятия какие либо бюджетные вливания по типу медведевского "Мираторга"? Если получал,то это сразу же добавит много вопросов: как получал и эффект использования.
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(без названия)
Колятуту написал 07.02.2018 15:22
Блядь, шило на мыло, один хрен, а в итоге наши дамочки с "низкой социальной ответственностью", учителя т.е. наши голодные, вову тебе на лбу нарисуют. БОЙКОТ.
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(без названия)
ЮрийНЕТ написал 07.02.2018 15:17
Да БОЙКОТ ЖЕ - там все гаврики из одной колоды!
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(без названия)
Дмитрий ОЦМ написал 07.02.2018 14:26
Анатолий, если есть чувство что тебя нае....ют, то скорее так и есть... А у меня и сомнений нет, что это спектакль.
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