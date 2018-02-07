Шувалов об успехе Маска: Русские талантливее американцев

Русский народ более талантливый, чем американский, заявил первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов, комментируя новость об успешном запуске сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy американской компании SpaceX, которую возглавляет Илон Маск.
"Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски, которые вчера показывали на весь свет показывали, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты. Пусть среди вас будут вот эти создатели Tesla и всего остального. И я уверен, что русский народ более талантливый, чем американский. Пусть мне простят американцы", - сказал чиновник, обращаясь к финалистам конкурса "Лидеры России".
Напомним, накануне тяжёлая ракета Falcon Heavy компании SpaceX успешно стартовала из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал. На борт ракеты поместили личный спорткар главы компании Илона Маска Tesla Roadster. Машина, как ожидается, будет вращаться на орбите, близкой к орбите Марса, а внутри нее будет играть песня Space Oddity Дэвида Боуи.
Falcon Heavy в настоящее время является самой мошной ракетой в мире, способной вывести в космос почти 64 тонны груза, что в три раза больше российского "Протона". На фоне очередного триумфа Маска особенно заметно, что российская космическая индустрия пребывает в состоянии тяжелейшего кризиса. За шесть лет кураторства вице-премьера Дмитрия Рогозина "Роскосмос" стал одной из самых убыточных российских госкорпораций. Так в 2017 году бюджет от компании поступило лишь 9,5 миллиардов рублей из запланированных 52 миллиардов. При этом прочие 65 из 68 бюджетных ведомств задачи на год выполнили, а многие и перевыполнили. Исполнение по доходам составило 18,2% - наихудший показатель из всех госкорпораций.
2017-й стал годом не удач для «Роскосмоса», и уже не первым. При запуске ракеты «Союз-2.1а» не сработали как минимум девять спутников, запуск «Союз-2.1б» с 19 спутниками кончился аварией. Из-за нештатной ситуации с разгонным блоком «Фрегат» все спутники нашли свой конец в Атлантическом океане. В 2016 году доходы России от коммерческих космических запусков оказались в девять раз меньше чем США - $130 млн против $1,2 млрд. По количеству орбитальных запусков наша страна опустилась на третье место, пропустив вперед США и Китай.
Нероссиянин написал 07.02.2018 21:21
- "Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое не будет воровать и обеспечит нам достаток. Но лопоухий русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего Правительства и пошел на жертвы, и ценой своей жизни дал нам наше благосостояние"
поддерживаю написал 07.02.2018 21:19
замечание написал 07.02.2018 20:56
вася опять 25 написал 07.02.2018 20:22
Ионосфера написал 07.02.2018 19:10
насрать! написал 07.02.2018 18:38
Бадминтон в космосе освоили, давайте осваивайте теперь батут...
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 07.02.2018 17:53
Интересно.а что он делает днем?
ф.а.н.т.о.мас написал 07.02.2018 17:45
Yura32 написал 07.02.2018 16:41
ШАНС - написал 07.02.2018 16:39
Ампер-Вольт написал 07.02.2018 16:37
Вадим написал 07.02.2018 15:56
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все российские илоны маски стараются слинать в штаты т.к в нонешней России им делать нечего.
...Почти в миллиард бюджетных рублей обошлась прокладка дороги к частной школе, где учатся дочери и внучка главы Сбербанка Германа Грефа. Трассу признали самой дорогой и самой секретной внутриквартальной дорогой в России...
ато написал 07.02.2018 15:54
пичалька...
Красивые закаты. И неизбежные. написал 07.02.2018 15:19
Думаю, что американцы оставят балалаечникам свои модули, чтобы те могли туда возить иконы, крестики, а может быть и целых попов, которые устроят из МКС орбитальную церковь РПЦ МП. Думаю, что это будет сделано хотя бы потому, что Путину надо веселить свой электорат.
Рудолф написал 07.02.2018 15:14
Это провозглашено специально, чтобы цену набить. Из страны. наряду с природн ресурсами, вытекают и мозги, за них кое-кто также получает неслабые деньги. Здесь их готовят "как особо одаренных", по специальным программам, в последующем они в полном составе оказываются за границей. /Уехай из Франции 300 интеллектуалов, и она превратится в пустыню Б. Паскаль, что и делается ныне с несчастной "этой страной".
........ . . написал 07.02.2018 14:39
.
на данный момент русские это всего лишь неструктурированная биомасса под управлением колониальной администрации а не народ.
Россия не СССР написал 07.02.2018 14:36
Русские талантливее американцев?
Были. Русские в широком смысле этого слова. Но не россияне. Кремль насильно отсекает от тела большой России не столько территории и народы , а возможности. И теперь россия не только малочисленнее , но и глупее , менее талантлевие . Обрубок. Кусок.
Показательная история с Украиной. На момент распада СССР 7-9 экономика Европы. Без Союза - ничто. Так и Россия.
И почкольку кремль делает все , чтобы содружество не возродилось никогда и на публику цивилизационные центростремительные процессы подменяет мелким хапом территорий. То на выходе так и будет рлупеющая закатная микро Россия с насыщенным ненавистью окружением.
Нужны перемены. В России. Глобальные. Иначе закат и крах.
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 07.02.2018 14:24
Зато вы посмотрите как воют кремлеботы!В дерьме по самые уши.а они все проклинают пиндосов и укробендеров,раскапывают скрепы и визжат-путинвединас.Довел уже.Никакому Сусанину такое не под силу.
А Шувалов бы лучше подумал на каком самолете будет собачек своих возить и что в Англии отвечать по поводу своей недвижимости в этой самой гейропе.
Лис написал 07.02.2018 14:20
Дмитрий г.Запорожье.-+ написал 07.02.2018 14:18