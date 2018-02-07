Шувалов об успехе Маска: Русские талантливее американцев

Русский народ более талантливый, чем американский, заявил первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов, комментируя новость об успешном запуске сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy американской компании SpaceX, которую возглавляет Илон Маск.

"Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски, которые вчера показывали на весь свет показывали, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты. Пусть среди вас будут вот эти создатели Tesla и всего остального. И я уверен, что русский народ более талантливый, чем американский. Пусть мне простят американцы", - сказал чиновник, обращаясь к финалистам конкурса "Лидеры России".

Напомним, накануне тяжёлая ракета Falcon Heavy компании SpaceX успешно стартовала из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал. На борт ракеты поместили личный спорткар главы компании Илона Маска Tesla Roadster. Машина, как ожидается, будет вращаться на орбите, близкой к орбите Марса, а внутри нее будет играть песня Space Oddity Дэвида Боуи.

Falcon Heavy в настоящее время является самой мошной ракетой в мире, способной вывести в космос почти 64 тонны груза, что в три раза больше российского "Протона". На фоне очередного триумфа Маска особенно заметно, что российская космическая индустрия пребывает в состоянии тяжелейшего кризиса. За шесть лет кураторства вице-премьера Дмитрия Рогозина "Роскосмос" стал одной из самых убыточных российских госкорпораций. Так в 2017 году бюджет от компании поступило лишь 9,5 миллиардов рублей из запланированных 52 миллиардов. При этом прочие 65 из 68 бюджетных ведомств задачи на год выполнили, а многие и перевыполнили. Исполнение по доходам составило 18,2% - наихудший показатель из всех госкорпораций.

2017-й стал годом не удач для «Роскосмоса», и уже не первым. При запуске ракеты «Союз-2.1а» не сработали как минимум девять спутников, запуск «Союз-2.1б» с 19 спутниками кончился аварией. Из-за нештатной ситуации с разгонным блоком «Фрегат» все спутники нашли свой конец в Атлантическом океане. В 2016 году доходы России от коммерческих космических запусков оказались в девять раз меньше чем США - $130 млн против $1,2 млрд. По количеству орбитальных запусков наша страна опустилась на третье место, пропустив вперед США и Китай.