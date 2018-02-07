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Московский листок

Шувалов об успехе Маска: Русские талантливее американцев

Опубликовано 07.02.2018 в разделе комментариев 22

Шувалов об успехе Маска: Русские талантливее американцев

Русский народ более талантливый, чем американский, заявил первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов, комментируя новость об успешном запуске сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy американской компании SpaceX, которую возглавляет Илон Маск.

"Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски, которые вчера показывали на весь свет показывали, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты. Пусть среди вас будут вот эти создатели Tesla и всего остального. И я уверен, что русский народ более талантливый, чем американский. Пусть мне простят американцы", - сказал чиновник, обращаясь к финалистам конкурса "Лидеры России".

Напомним, накануне тяжёлая ракета Falcon Heavy компании SpaceX успешно стартовала из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал. На борт ракеты поместили личный спорткар главы компании Илона Маска Tesla Roadster. Машина, как ожидается, будет вращаться на орбите, близкой к орбите Марса, а внутри нее будет играть песня Space Oddity Дэвида Боуи.

Falcon Heavy в настоящее время является самой мошной ракетой в мире, способной вывести в космос почти 64 тонны груза, что в три раза больше российского "Протона". На фоне очередного триумфа Маска особенно заметно, что российская космическая индустрия пребывает в состоянии тяжелейшего кризиса. За шесть лет кураторства вице-премьера Дмитрия Рогозина "Роскосмос" стал одной из самых убыточных российских госкорпораций. Так в 2017 году бюджет от компании поступило лишь 9,5 миллиардов рублей из запланированных 52 миллиардов. При этом прочие 65 из 68 бюджетных ведомств задачи на год выполнили, а многие и перевыполнили. Исполнение по доходам составило 18,2% - наихудший показатель из всех госкорпораций.

2017-й стал годом не удач для «Роскосмоса», и уже не первым. При запуске ракеты «Союз-2.1а» не сработали как минимум девять спутников, запуск «Союз-2.1б» с 19 спутниками кончился аварией. Из-за нештатной ситуации с разгонным блоком «Фрегат» все спутники нашли свой конец в Атлантическом океане. В 2016 году доходы России от коммерческих космических запусков оказались в девять раз меньше чем США - $130 млн против $1,2 млрд. По количеству орбитальных запусков наша страна опустилась на третье место, пропустив вперед США и Китай.

 



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Всего комментариев к статье: 22
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(без названия)
Нероссиянин написал 07.02.2018 21:21
Шувалов скоро будет тост поднимать - "за русский народ".
- "Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое не будет воровать и обеспечит нам достаток. Но лопоухий русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего Правительства и пошел на жертвы, и ценой своей жизни дал нам наше благосостояние"
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(без названия)
поддерживаю написал 07.02.2018 21:19
Маск - это фейк! Как фейками являются майкрософт, эппл, кока-кола, GM, Боинг, локхид-мартин, Дженерал Электрик, НР и т.д. Все на свете придумали русские!
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Re: не завидую путиноидам
замечание написал 07.02.2018 20:56
"Маск совершил гигантский прорыв!А знаете почему?.Все очень просто,человек ЗАРАБОТАЛ миллиарды,своими мозгами и трудом,и потратил их на свою детскую мечту о КОСМОСЕ"-платежная система, это да , верх науки..Только , он- маск, предприниматель , сам особо ничего не разрабатывает , нанимает на рынке ученых ,рабочих, управляющих итд считай что, обычных финансово-экономических рабов в свои организации , они все и делают( а, победы, величие , слава достаются хозяину! В глазах, недалеких обывателей..).Деньги на проекты берет в основном на бирже ,размещением акций- договариваясь с институциональными инвесторами, пенсионными итп фондами ,распоряжающимися чужими (длинными) деньгами и у ведущихся на рост котировок(непонятно с чего-прибылей-то почитай от его дел и нет, в основном рекламный хайп ) прочих участников фин рынка. Большая часть проектов маска , поддерживается финансово( а ,может и интеллектуально спецслужбами, ворующими чужие ноу хау) государством-сша , путем налоговых поблажек , прочих субсидий за счет бюджета-всех остальных налогоплательщиков.(авто -тесла , то еще изобретение, на инженерной платформе мерседеса.. прошлого поколения )Понтов больше ,чем реального прорыва в технологиях , тем более с пока неясными во многом целями ,по созданию этих по большому счету игрушек .
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(без названия)
вася опять 25 написал 07.02.2018 20:22
Так ***** шувалов накупил дворцов в Лондоне? Почему не хочет,чтоб его дети жили среди самого умного народа?
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(без названия)
Ионосфера написал 07.02.2018 19:10
КоролЁв как известно хохол, из украинского города ЖитоМир
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3.14здЁж Шуваловский
насрать! написал 07.02.2018 18:38
Господин Шувалов зачем вам русские кулибины и королЁвы? За вашими собачками ухаживать?
Бадминтон в космосе освоили, давайте осваивайте теперь батут...
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не завидую путиноидам
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 07.02.2018 17:53
Посидел я, почитал на разных сайтах комменты по этому поводу.Похоже что путиноидам крышу снесло окончательно.Это просто какая-то горючая смесь из злобы,зависти,испуга,полного недоумения и обиды.Реакция ребенка.у которого отобрали любимую игрушку и надежды,что все это неправда.от -"вывсеврети" и "все снято в голливуде",до "а мы Буран и Н-1 запускали" и "нам это не нужно".А сколько радости по поводу неудачного приземления на морскую платформу одной ступени!Путиноиды,да в Роскосмосе никто не то,что не может повторить подобного.но даже не ПОНИМАЕТ,как Маск умудряется возвращать ступень.развившую скорость около 5 км/сек,да еще сажать ее! О повторном использовании ракеты я даже и не заикаюсь. Маск совершил гигантский прорыв!А знаете почему?.Все очень просто,человек ЗАРАБОТАЛ миллиарды,своими мозгами и трудом,и потратил их на свою детскую мечту о КОСМОСЕ!Была у маленького мальчика Илона такая детская мечта.И он сделал детскую сказку былью!А вот у маленького мальчика Вовы из одной подворотни была мечта поиметь много денег и зажить красиво.И он тоже воплотил свою мечту в жизнь,правда добился этого он не своими мозгами и трудом.а волей случая и Бориса Абрамовича,но это же мелочи,правда?Вот и получается.что Маск запускает ракеты и готовится лететь на Марс,а Шувалов возит собак бизнес-джетами,Рогозин топит собак в банке.а Ротенберги строят очередные дворцы.Ну а Гарант всего этого ночами играет в хоккей...
Интересно.а что он делает днем?
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(без названия)
ф.а.н.т.о.мас написал 07.02.2018 17:45
Ничтожному Шувалову только и выступать среди "лидеров". Ничтожнейший человечешко, а как управленец вообще - ноль. Но что-то вякает про "талантливее". Смешно смотреть на этих важных павианов - типа как люди, но все же - обезьяны.
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(без названия)
Yura32 написал 07.02.2018 16:41
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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единственный
ШАНС - написал 07.02.2018 16:39
Советская Власть!
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(без названия)
Ампер-Вольт написал 07.02.2018 16:37
Показательная история с Донбассом. На момент оккупации его Россией Донбасс кормил вс. Украину. А без Украины - ничто. Россия теперь финансирует это новообразование и содержит за свой счет.Шахты закрыты, заводы уничтожены...
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(без названия)
Вадим написал 07.02.2018 15:56
Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски
===============================================
все российские илоны маски стараются слинать в штаты т.к в нонешней России им делать нечего.
...Почти в миллиард бюджетных рублей обошлась прокладка дороги к частной школе, где учатся дочери и внучка главы Сбербанка Германа Грефа. Трассу признали самой дорогой и самой секретной внутриквартальной дорогой в России...
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Re: Русские талантливее американцев?
ато написал 07.02.2018 15:54
вот токмо "совесть" у их ну никуда никак не пролазит.
пичалька...
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(без названия)
Красивые закаты. И неизбежные. написал 07.02.2018 15:19
Как только будут введены в эксплуатацию несколько новых ракет, в первую очередь запущенную сегодня SpaceX Falcon Heavy, смысл возиться с Московией и ее стареющем флотом регулярно падающих ракет исчезнет и можно будет сворачивать работу на МКС.
Думаю, что американцы оставят балалаечникам свои модули, чтобы те могли туда возить иконы, крестики, а может быть и целых попов, которые устроят из МКС орбитальную церковь РПЦ МП. Думаю, что это будет сделано хотя бы потому, что Путину надо веселить свой электорат.
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(без названия)
Рудолф написал 07.02.2018 15:14

Это провозглашено специально, чтобы цену набить. Из страны. наряду с природн ресурсами, вытекают и мозги, за них кое-кто также получает неслабые деньги. Здесь их готовят "как особо одаренных", по специальным программам, в последующем они в полном составе оказываются за границей. /Уехай из Франции 300 интеллектуалов, и она превратится в пустыню Б. Паскаль, что и делается ныне с несчастной "этой страной".
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(без названия)
........ . . написал 07.02.2018 14:39
Русский народ более талантливый, чем американский
.
на данный момент русские это всего лишь неструктурированная биомасса под управлением колониальной администрации а не народ.
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В чем сила
Россия не СССР написал 07.02.2018 14:36
С миру по нитке.
Русские талантливее американцев?
Были. Русские в широком смысле этого слова. Но не россияне. Кремль насильно отсекает от тела большой России не столько территории и народы , а возможности. И теперь россия не только малочисленнее , но и глупее , менее талантлевие . Обрубок. Кусок.
Показательная история с Украиной. На момент распада СССР 7-9 экономика Европы. Без Союза - ничто. Так и Россия.
И почкольку кремль делает все , чтобы содружество не возродилось никогда и на публику цивилизационные центростремительные процессы подменяет мелким хапом территорий. То на выходе так и будет рлупеющая закатная микро Россия с насыщенным ненавистью окружением.
Нужны перемены. В России. Глобальные. Иначе закат и крах.
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the Мusk is great
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 07.02.2018 14:24
То.что сделал Илон Маск,это просто Фантастика!!!!Это выюающееся достижение и грандиозный успех,Маск возвращает людям мечту о космосе.Нет,не мечту,он эту мечту делает реальностью,сказку-былью(как пелось в одной старой песне).А что делает путинская России и его прихлебатели.В СССР взяв музыку из песни в одной соседней стране(не будем ее вспоминать во избежание)и создали гимн Осоавиахима.Дмитрий Олегович взяв передовую космотавкику в мире.получил(под мудрым руководством самого Мудрейшего)...батут."Ангара" не перекрыта,"Клипер" затерялся в ревущих сороковых,гелий три реет над бескрайними просторами вселенной.а завод имени Хруничева сносят под программу реновации очень дорогого мерьСобянина.Да и правильно,зачем нам(им?) ракеты(все равно только дно мирового океана засоряют),у Рагозина есть батут,а мерьСобянин может и оленей подогнать.
Зато вы посмотрите как воют кремлеботы!В дерьме по самые уши.а они все проклинают пиндосов и укробендеров,раскапывают скрепы и визжат-путинвединас.Довел уже.Никакому Сусанину такое не под силу.
А Шувалов бы лучше подумал на каком самолете будет собачек своих возить и что в Англии отвечать по поводу своей недвижимости в этой самой гейропе.
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(без названия)
Лис написал 07.02.2018 14:20
Шувалов-социальный расист и миллиардер.Если бы Русские пенсионеры жили бы как его любимая собачка то никаких вопросов бы не было.А так "раб божий" Шувалов и Русский народ по разные стороны баррикад.
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(без названия)
Дмитрий г.Запорожье.-+ написал 07.02.2018 14:18
Так какие проблемы?Попросите попа Гундяева и он клич по кацапомойке кинет.После этого Маски и прочие им подобные валом повалят.А пока одни азиатокавказцы.
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