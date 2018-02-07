ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов на пост президента

Центральная избирательная комиссия РФ в среду на заседании зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты РФ: Григория Явлинского, БорисаТитова и Сергея Бабурина, передает Интерфакс.

Для регистрации выдвинутого от партии "Яблоко" кандидата Явлинского было представлено 105 тыс. подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 тыс. подписей, говорится в сообщении ЦИК.

"Недостоверными и недействительными признано 1,07% подписей. Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей, признанных недостоверными и недействительными, составляет 104357, что является достаточным для регистрации кандидата", - отмечается в постановлении.

Для регистрации выдвинутого от "Партии Роста" кандидата Титова было представлено 105 тыс. подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 тыс. подписей.

"Недостоверными и недействительными признано 2611, или 4,35%, подписей. Количество представленных подписей избирателей, за вычетом подписей, признанных недостоверными и недействительными, составляет 102 тыс. 389, что является достаточным для регистрации кандидата", - говорится в тексте постановления.

Для регистрации выдвинутого партией "Российский общенародный союз" Бабурина было представлено 105 тыс. подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 тыс. подписей. "Недостоверными и недействительными признано 1908, или 3,18%, подписей. Количество представленных подписей избирателей, за вычетом подписей, признанных недостоверными и недействительными, составляет 102994, что является достаточным для регистрации кандидата", - отмечается в тексте постановления.

Напомним, накануне ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Отмечается, что за регистрацию Путина члены ЦИК проголосовали единогласно. Сам кандидат при этой процедуре не присутствовал. Удостоверение установленного образца было выдано его доверенному лицу Сергею Кабышеву.

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, все восемь кандидатов в президенты, сдавшие подписи в Центризбирком, будут допущены до выборов. "Это беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИКа, все прошли проверку", - отметила она.