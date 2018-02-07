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Московский листок

ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов на пост президента

Опубликовано 07.02.2018 в разделе комментариев 5

ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов на пост президента

Центральная избирательная комиссия РФ в среду на заседании зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты РФ: Григория Явлинского, БорисаТитова и Сергея Бабурина, передает Интерфакс.

Для регистрации выдвинутого от партии "Яблоко" кандидата Явлинского было представлено 105 тыс. подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 тыс. подписей, говорится в сообщении ЦИК.

"Недостоверными и недействительными признано 1,07% подписей. Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей, признанных недостоверными и недействительными, составляет 104357, что является достаточным для регистрации кандидата", - отмечается в постановлении.

Для регистрации выдвинутого от "Партии Роста" кандидата Титова было представлено 105 тыс. подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 тыс. подписей.

"Недостоверными и недействительными признано 2611, или 4,35%, подписей. Количество представленных подписей избирателей, за вычетом подписей, признанных недостоверными и недействительными, составляет 102 тыс. 389, что является достаточным для регистрации кандидата", - говорится в тексте постановления.

Для регистрации выдвинутого партией "Российский общенародный союз" Бабурина было представлено 105 тыс. подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 тыс. подписей. "Недостоверными и недействительными признано 1908, или 3,18%, подписей. Количество представленных подписей избирателей, за вычетом подписей, признанных недостоверными и недействительными, составляет 102994, что является достаточным для регистрации кандидата", - отмечается в тексте постановления.

Напомним, накануне ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Отмечается, что за регистрацию Путина члены ЦИК проголосовали единогласно. Сам кандидат при этой процедуре не присутствовал. Удостоверение установленного образца было выдано его доверенному лицу Сергею Кабышеву.

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, все восемь кандидатов в президенты, сдавшие подписи в Центризбирком, будут допущены до выборов. "Это беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИКа, все прошли проверку", - отметила она.

 

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
старый написал 07.02.2018 21:16
я старый и больной человек и приползу голосовать ЗА ПУТИНА и внуков приведу иначе прокляну ,а сыну не отпишу домик в деревне,если не проголосует зп Рутина!!!!
Путин поднял потаму что Россию с кален и присоединил нам на счастье Крым и сейчас строит мост в Крым!!!!!
Назло фашиской Америке и фашиской Украине!!!!
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(без названия)
стоик1114 написал 07.02.2018 19:34
Разве кто-то прийдет?
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Randatice
Randatice написал 07.02.2018 18:25
Say, you got a nice forum topic.Thanks Again. Keep writing. [url=http://08nr4tp5.tumblr.com/]Messana[/url]
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(без названия)
Yura32 написал 07.02.2018 16:44
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Я за Бабурина.
Аркадий Истомин написал 07.02.2018 15:02
Я за Бабурина. Знаю его 25 лет. Ничем себя не опозорил. Не продался. Был депутатом "расстрелянного ВС РсфсР". Один голосовал против беловежского сговора "банды трех".
100 лет не ходил голосовать, а тут наверно пойду. Школа через дорогу
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