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Московский листок

Под боком у России скоро появится "великий хан"?

Опубликовано 07.02.2018 в разделе комментариев 14

казахстан тюрьма
Под боком у России скоро появится "великий хан"?

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Акорда начала вбрасывать через различных «акынов» и других проходимцев и собственных агентов идеи установления монархии в стране, проверяя реакцию общественного мнения. Это совпало с учреждением Совета безопасности в качестве нового конституционного органа, который буден не представительным и не подотчетным никому. Если сейчас мы промолчим и проглотим, то завтра проснемся уже в другой стране подданными ханской династии Назарбаевых!

***

DALANEWS.KZ: «Қазақ ақыны: Назарбаевтар монархиясы Тәуелсіздікті мәңгілік етпек…» («Казахский акын: Монархия Назарбаевых сохранит Независимость на века») — Молодой поэт Балтабек НУРГАЛИЕВ посвятил стихи президенту, его родителям, старшей дочери Дариге и ратует за установление в Казахстане монархического строя. 

«Моя мечта — чтобы наша страна стала монархией. И вот почему. Перечислю все плюсы. 

Во-первых, монархия — гарантия того, что страна превратится в Мәңгілік Ел (Вечная страна). Во-вторых, увековечит благие дела Елбасы во имя Независимости. В-третьих, воспитание наследника с малых лет сохранит стабильность, общественный порядок и предотвратит политический переворот. В-четвертых, монархия контролирует быстрое и качественное исполнение все указов. В-пятых, дает возможность для реализации долгосрочных и системных инициатив. В-шестых, при монархии глава государства не может уклониться от государственных интересов, потому что государство — это он сам. В-седьмых, монархия ратует за целостность системы власти. В-восьмых, это спасет от прихода к власти тех, кто идет в нее лишь ради власти. В-девятых, мы займем свое место среди экономически развитых стран мира», — считает он.

***

Казахстан движется прямым путем от буржуазной диктатуры "с национальной спецификой" к средневековой монархии, а тем временем российская правоохранительная система под эгидой управления по защите конституционного строя ФСБ (интересно, о какой конституции речь?) с упорством, достойным лучшего применения, рассаживает по тюрьмам "экстремистов", заметим, граждан РФ, пытающихся что-то противопоставить этой дикой ситуации.

По делу об организации восстания в северных областях Казахстана получили срока Эдуард Лимонов и его товарищи по запрещенной НБП.

Сейчас отбывает длительный срок лидер ДПНИ Александр Белов (Поткин) - по обвинению в организации "экстремистского сообщества" с целью смены власти в Казахстане.

В настоящий момент (арестован 25 января с.г.) Петр Милосердов обвиняется в создании экстремистского сообщества с "неизвестными лицами" (по сути с самим собой) также с целью смены власти в Казахстане.

Значит ли это, что власти РФ одобряют и всячески содействуют установлению в Казахстане наследственной монархии?



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Всего комментариев к статье: 14
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Re: хазарский каганат
ирина сыресина написал 07.02.2018 22:27
вот те и евреи и ханы и их гибриды в форме караимов.
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десионизация
дима написал 07.02.2018 21:38
монархия мечты баранова
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...имперасты рассказывают про монархию.
Когда... написал 07.02.2018 21:35
Когда с монархией в своей стране справитесь, тогда и другим раздавайте советы...
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(без названия)
Киргиз. написал 07.02.2018 21:33
У евреев ханов не бывает.
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(без названия)
полярная звезда написал 07.02.2018 21:16
"еще во времена перестройки казахские нацисты изгнали из республики 3 000.000. млн. русских специалистов."
--
Из Сибири и Приморья еще со времен Перестройки сибирские и приморские нацисты изгнали 5 000. 000 русских. И продолжают изгонять! Города стоят мертвые. Природные ресурсы - уничтожаются оккупантами. Во всяких нерчинсках русские люди живут хуже чем таджики в Москве. Пора бы вернуть Сибирь и Приморье, и замочить тамошних нацистов!
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(без названия)
Знаете ли вы, что написал 07.02.2018 19:41
В последнем докладе ВОЗ указывается, что разносчики различных инфекций, поражающих мозг, - русские. Болезней много, в том числе: лазание по помойкам, злоупотребление средствами для обработки сортиров, использование подъездов в качестве сортиров, свиной грипп, птичий грипп и тд. и тп. В конце доклада так и написали: люди! да городитесь вы от этих свиней кто как может, за*бали со своим русским миром.
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(без названия)
неизвестный написал 07.02.2018 19:26
Еще во времена перестройки казахские нацисты изгнали из республики 3 000.000. млн. русских специалистов.
Русские там живут хуже узбеков в Москве. Так что дебилосеверныйбздох не гони пургу. Надо было этих нациков еще тогда
мочить.
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(без названия)
северное сияние написал 07.02.2018 18:46
Ждем-с зеленых человечков на Казахстане! Ждем рассказов о том как казахобиндеровцы убивают русских мальчиков, рассказов про поезда дружбы с казахами которые едут убивать русских, ждем призывов защитить исконно русские территории, на которых живет русскоязычное население. Казахстан - это сакральная руссская территория! Ждем обстрелов казахских городов с территории России, правдивых рассказов про пленных американских наемников и создание Казахской Народной Республики, стремящейся присосаться к волосатой российской кормушке
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монархия гарантия того, что страна превратится в Ел (Вечная страна)
Александр ДВ написал 07.02.2018 18:22
Дык поэт прямо таки предсказатель, правда без мозгов или памяти, ибо прошлого не знает вообще.
Некий Романов Вторый, при "славных" делах и наследнике,также считал себя за вечность, отстреливая ворон, что не помешало ему, как главковерху уклониться от государственных интересов, и не "спасло его от "прихода к власти тех, кто пришел ради власти". Не говоря уж про другие монархии.
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казахстан не признает за Назарбаевым право на трон Хана
Ерсерик Касымбеков написал 07.02.2018 17:16
Из грязи да в князья путем мошенничества Назарбаеву не удасться , под какими манипуляциями над законами он не изошрялся со своиии близкиии приближенными и под отчетными ему лицами в Ак орде будучи гос служащим в лице главы государства . Тогда как ТРЦ " Хан Шатыр " тоже действующий объект государства . Только последнее отнесена к частно публичным институтам судебной власти . Либо Хан это Верховный судья РК . Это ( KASE ) .
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(без названия)
Yura32 написал 07.02.2018 16:46
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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(без названия)
Союз умер написал 07.02.2018 15:26
А его труп хорошо удобрил почву. Теперь на отдохнувших землях буйно начинает рости все. От дынь и злаков до сорняков . И пустынь так же прибавится.
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(без названия)
Дмитрий г.Запорожье.-+ написал 07.02.2018 14:36
На фоне убогово плюгавого Х.У.Й.Л.А любой руководитель будет "великим".
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Долой диктатуру Елбасы!!!
Лис написал 07.02.2018 14:29
Вся власть Казахскому народу!!!
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