Под боком у России скоро появится "великий хан"?

Акорда начала вбрасывать через различных «акынов» и других проходимцев и собственных агентов идеи установления монархии в стране, проверяя реакцию общественного мнения. Это совпало с учреждением Совета безопасности в качестве нового конституционного органа, который буден не представительным и не подотчетным никому. Если сейчас мы промолчим и проглотим, то завтра проснемся уже в другой стране подданными ханской династии Назарбаевых!

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DALANEWS.KZ: «Қазақ ақыны: Назарбаевтар монархиясы Тәуелсіздікті мәңгілік етпек…» («Казахский акын: Монархия Назарбаевых сохранит Независимость на века») — Молодой поэт Балтабек НУРГАЛИЕВ посвятил стихи президенту, его родителям, старшей дочери Дариге и ратует за установление в Казахстане монархического строя.

«Моя мечта — чтобы наша страна стала монархией. И вот почему. Перечислю все плюсы.

Во-первых, монархия — гарантия того, что страна превратится в Мәңгілік Ел (Вечная страна). Во-вторых, увековечит благие дела Елбасы во имя Независимости. В-третьих, воспитание наследника с малых лет сохранит стабильность, общественный порядок и предотвратит политический переворот. В-четвертых, монархия контролирует быстрое и качественное исполнение все указов. В-пятых, дает возможность для реализации долгосрочных и системных инициатив. В-шестых, при монархии глава государства не может уклониться от государственных интересов, потому что государство — это он сам. В-седьмых, монархия ратует за целостность системы власти. В-восьмых, это спасет от прихода к власти тех, кто идет в нее лишь ради власти. В-девятых, мы займем свое место среди экономически развитых стран мира», — считает он.

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Казахстан движется прямым путем от буржуазной диктатуры "с национальной спецификой" к средневековой монархии, а тем временем российская правоохранительная система под эгидой управления по защите конституционного строя ФСБ (интересно, о какой конституции речь?) с упорством, достойным лучшего применения, рассаживает по тюрьмам "экстремистов", заметим, граждан РФ, пытающихся что-то противопоставить этой дикой ситуации.

По делу об организации восстания в северных областях Казахстана получили срока Эдуард Лимонов и его товарищи по запрещенной НБП.

Сейчас отбывает длительный срок лидер ДПНИ Александр Белов (Поткин) - по обвинению в организации "экстремистского сообщества" с целью смены власти в Казахстане.

В настоящий момент (арестован 25 января с.г.) Петр Милосердов обвиняется в создании экстремистского сообщества с "неизвестными лицами" (по сути с самим собой) также с целью смены власти в Казахстане.

Значит ли это, что власти РФ одобряют и всячески содействуют установлению в Казахстане наследственной монархии?