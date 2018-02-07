В Дагестане началась "большая чистка"

Сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД проводят обыски и выемки документов практически во всех государственных структурах Дагестана, сообщает Интерфакс ос ссылкой на информированные источники.

По словам одного из собеседников агентства, следственные мероприятия проходят в региональном министерстве финансов, министерстве здравоохранения, органах образования, управлении службы судебных приставов и других правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделения.

По его словам, на постах дорожно-патрульной службы полностью заменен личный состав. Вместо них на дежурство выставлены сводные группы полиции и Росгвардии, командированные из других регионов РФ.

Другой источник агентства отметил, что мероприятия проводят представители прибывшей из Москвы межведомственной комиссии во главе с заместителем генерального прокурора Иваном Сыдоруком.

"В последние дни практически во всех министерствах и службах Дагестана проходят выемки документации в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств", - пояснил он.

Ранее Следственный комитет совместно с ФСБ задержал врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его замов – Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министр образования республики Шахабаса Шахова по делу о хищении денег, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию социальных программ. Позже они были доставлены в Москву, где им было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более 100 млн рублей.