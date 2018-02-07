В Дагестане началась "большая чистка"

Сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД проводят обыски и выемки документов практически во всех государственных структурах Дагестана, сообщает Интерфакс ос ссылкой на информированные источники.
По словам одного из собеседников агентства, следственные мероприятия проходят в региональном министерстве финансов, министерстве здравоохранения, органах образования, управлении службы судебных приставов и других правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделения.
По его словам, на постах дорожно-патрульной службы полностью заменен личный состав. Вместо них на дежурство выставлены сводные группы полиции и Росгвардии, командированные из других регионов РФ.
Другой источник агентства отметил, что мероприятия проводят представители прибывшей из Москвы межведомственной комиссии во главе с заместителем генерального прокурора Иваном Сыдоруком.
"В последние дни практически во всех министерствах и службах Дагестана проходят выемки документации в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств", - пояснил он.
Ранее Следственный комитет совместно с ФСБ задержал врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его замов – Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министр образования республики Шахабаса Шахова по делу о хищении денег, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию социальных программ. Позже они были доставлены в Москву, где им было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более 100 млн рублей.
на благоустройстве пилят написал 07.02.2018 23:21
не оставляя там ни копейки.
классная идея! написал 07.02.2018 19:50
не себя же объявлять. Грузины были, хохлы были, жидов - страшно, чеченцев - еще страшнее, а вот дагестанцев - в самый раз! Будет мало эффекту - добавим еще туркменов, таджиков. Пусть быдлота резвится.
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед000ДальССкий написал 07.02.2018 19:21
по фамилии какойнить = Магомеддагесранов или Ахметханов.
вот что скажу, как только СыСыСыРа йопнулся, так эти горные архары сразу скатились в каменный век = рабы-зинданы и грабЁж!
почему?
а потому, что как их не тянули за уши в совке, но они так и не смогли перепрыгнуть очередную планку-ступень в цивилизационном порядке.
это, как и с неграми.
неграм никогда им не создать самолЁт, или ракету...
извилин заложено минимум...
неизвестный написал 07.02.2018 19:20
Которые грабят и жируют за счет русского народа.
горный козел написал 07.02.2018 18:49
Шаман-азатлык написал 07.02.2018 18:39
Скоро эта тенденция углубится везде, у вас мусоров и омона не хватит на всех, тем более что после войн, оккупанту еще придется и отвечать за все это и многое другое и отвечать не по европейским критериям "достижения стратегического/тактического результата".
Yura32 написал 07.02.2018 16:48
koi8 написал 07.02.2018 14:49
Лис написал 07.02.2018 14:42