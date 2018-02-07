Курс биткоина вырос более чем на 25% после обвала

Курс биткоина к доллару вырос более чем на 25% в течение последних суток после резкого обвала. По данным портала CoinMarketCap, на 14.25 мск стоимость криптовалюты составила $8 158. При этом накануне в ходе торгов курс биткоина опускался почти до $6 тыс.

Как передает RNS, вместе с биткоином дорожают и другие криптовалюты, или альткоины. Ethereum (эфир) подорожал за 24 часа на 30,63% — до $824, стоимость Ripple прибавила 20,38% и составила $0,7781, а Bitcoin Cash вырос в цене на 20,79% — до $998.