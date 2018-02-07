Курс биткоина вырос более чем на 25% после обвала

Курс биткоина к доллару вырос более чем на 25% в течение последних суток после резкого обвала. По данным портала CoinMarketCap, на 14.25 мск стоимость криптовалюты составила $8 158. При этом накануне в ходе торгов курс биткоина опускался почти до $6 тыс.
Как передает RNS, вместе с биткоином дорожают и другие криптовалюты, или альткоины. Ethereum (эфир) подорожал за 24 часа на 30,63% — до $824, стоимость Ripple прибавила 20,38% и составила $0,7781, а Bitcoin Cash вырос в цене на 20,79% — до $998.
Yura32 написал 07.02.2018 16:51
Сергей Петров написал 07.02.2018 16:29
Послезавтра - зарплата. Буду битком закупаться. Молюсь только об одном - чтобы эта с*ка не начала расти до послезавтра. После можно, но не до)
Писал это позавчера, но зарплату задержали как всегда. Вот почему так не везет, мог бы закупиться на дне. Теперь, когда дно пройдено, получу завтра в лучшем случае, но к завтра курс может еще повысится(((
Лис написал 07.02.2018 14:55