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Московский листок

Курс биткоина вырос более чем на 25% после обвала

Опубликовано 07.02.2018 в разделе комментариев 3

Курс биткоина вырос более чем на 25% после обвала

Курс биткоина к доллару вырос более чем на 25% в течение последних суток после резкого обвала. По данным портала CoinMarketCap, на 14.25 мск стоимость криптовалюты составила $8 158. При этом накануне в ходе торгов курс биткоина опускался почти до $6 тыс.

Как передает RNS, вместе с биткоином дорожают и другие криптовалюты, или альткоины. Ethereum (эфир) подорожал за 24 часа на 30,63% — до $824, стоимость Ripple прибавила 20,38% и составила $0,7781, а Bitcoin Cash вырос в цене на 20,79% — до $998.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Yura32 написал 07.02.2018 16:51
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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(без названия)
Сергей Петров написал 07.02.2018 16:29
Сергей Петров написал 05.02.2018 09:57
Послезавтра - зарплата. Буду битком закупаться. Молюсь только об одном - чтобы эта с*ка не начала расти до послезавтра. После можно, но не до)
Писал это позавчера, но зарплату задержали как всегда. Вот почему так не везет, мог бы закупиться на дне. Теперь, когда дно пройдено, получу завтра в лучшем случае, но к завтра курс может еще повысится(((
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(без названия)
Лис написал 07.02.2018 14:55
Все это фигня.Нужен Русский Государственный Казначейский банк а не либерастная прачечная известная как ЦБ Рашка.
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