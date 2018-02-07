Голодец назвала бедность россиян главной помехой экономического роста

Низкие доходы россиян являются главным препятствием для экономического роста страны, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на "Неделе российского бизнеса" в Москве в среду.

"Сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста", - цитирует чиновницу Интерфакс.

По ее словам, если эту ситуацию не изменить, экономику ждут проблемы. "Не будет если изменен тот тренд, который у нас сегодня обозначился начиная с 2014 года (по падению доходов), будут серьезные сложности с развитием экономики", - сказала вице-премьер.

Отметим, что согласно данным Росстата реальные располагаемые доходы россиян продолжают падать четвертый год подряд. В 2017 году они сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. В декабре они снизились сразу на 1,8%, после падения в ноябре на 0,1% и в октябре - на 1,6%. В 2016 году население обеднело на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%.

Падение реальных доходов населения в 2017 году стало неожиданным для правительства, которое в базовом сценарии прогноза ожидало их рост в 1,3%.