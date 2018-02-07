Голодец назвала бедность россиян главной помехой экономического роста

Низкие доходы россиян являются главным препятствием для экономического роста страны, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на "Неделе российского бизнеса" в Москве в среду.
"Сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста", - цитирует чиновницу Интерфакс.
По ее словам, если эту ситуацию не изменить, экономику ждут проблемы. "Не будет если изменен тот тренд, который у нас сегодня обозначился начиная с 2014 года (по падению доходов), будут серьезные сложности с развитием экономики", - сказала вице-премьер.
Отметим, что согласно данным Росстата реальные располагаемые доходы россиян продолжают падать четвертый год подряд. В 2017 году они сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. В декабре они снизились сразу на 1,8%, после падения в ноябре на 0,1% и в октябре - на 1,6%. В 2016 году население обеднело на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%.
Падение реальных доходов населения в 2017 году стало неожиданным для правительства, которое в базовом сценарии прогноза ожидало их рост в 1,3%.
Альдебаран на горизонте написал 07.02.2018 21:20
замечание написал 07.02.2018 21:06
Ытак написал 07.02.2018 20:22
Просто человек написал 07.02.2018 20:07
неизвестный написал 07.02.2018 19:37
ОПГ и едросовская банда вместе с их поддерживающими быдло-холопами.
стоик1114 написал 07.02.2018 19:36
Главная помеха - сионизм?
Апостол написал 07.02.2018 19:27
мазай написал 07.02.2018 17:39
Александр ДВ написал 07.02.2018 17:32
Ну и кто же козел отпущения? Прально - телеголовыя росеянцы, развесившие уши речам козлячьим за акции, ставки, бизнеса и рейтинги - оно все это к ним каким боком?! Вы за ЭТО страну сдали, что роетесь по помойкам и вылетая со своих курятников? Вы еще и роста ждете?
Szanya написал 07.02.2018 16:55
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Да Товарищ, именно так, нас ждут веселые времена, взрывы домов это так, цветочки, с подобным сюжетом можно несколько сценариев разиграть.
Yura32 написал 07.02.2018 16:53
Реакция написал 07.02.2018 15:57
Лис написал 07.02.2018 15:21
корнхолио написал 07.02.2018 15:15