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Московский листок

Голодец назвала бедность россиян главной помехой экономического роста

Опубликовано 07.02.2018 в разделе комментариев 14

Голодец назвала бедность россиян главной помехой экономического роста

Низкие доходы россиян являются главным препятствием для экономического роста страны, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на "Неделе российского бизнеса" в Москве в среду.

"Сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста", - цитирует чиновницу Интерфакс.

По ее словам, если эту ситуацию не изменить, экономику ждут проблемы. "Не будет если изменен тот тренд, который у нас сегодня обозначился начиная с 2014 года (по падению доходов), будут серьезные сложности с развитием экономики", - сказала вице-премьер.

Отметим, что согласно данным Росстата реальные располагаемые доходы россиян продолжают падать четвертый год подряд. В 2017 году они сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. В декабре они снизились сразу на 1,8%, после падения в ноябре на 0,1% и в октябре - на 1,6%. В 2016 году население обеднело на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%.

Падение реальных доходов населения в 2017 году стало неожиданным для правительства, которое в базовом сценарии прогноза ожидало их рост в 1,3%.

 



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Всего комментариев к статье: 14
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(без названия)
Альдебаран на горизонте написал 07.02.2018 21:20
Верная мысль. Россияне - помеха экономическому росту москвичей!
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(без названия)
замечание написал 07.02.2018 21:06
Главная удавка рыночной экономики , это она сама.Маркс ,Энгельс давным давно описали действие закона прибавочной стоимости. Инвесторы присваивая ее себе ,тем самым вычитают платежеспособный спрос на выпускаемую принадлежащим их -же предприятиями продукцию, создавая перманентный кризис жанр...преодолевая его, многолетним надуванием кредитного пузыря, и рядом других, порой не приличных методов...
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(без названия)
Ытак написал 07.02.2018 20:22
Вспоминается, как во времена горбатого дерьмократы язвили: партия - дай порулить. Порулили? Не страшно дальше жить?
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О главной помехе эконом.роста
Просто человек написал 07.02.2018 20:07
Опять мы виноваты. Много ходим- плитку вытаптываем, много едим- молока и хлебца не хватает, много читаем- мысли обнаруживаются о том , о сем. Опять же из-за нас дороги от снега не очистить. Из-за нас весна всегда запаздывает, а снег выпадает раньше времени. Получается мы никому не нужны, от нас одни проблемки. И какое же решение?
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(без названия)
неизвестный написал 07.02.2018 19:37
Главная помеха для России это ельцинско-путинская , проституто-педрило-бандитская, гитлеровско-власовско-поповская
ОПГ и едросовская банда вместе с их поддерживающими быдло-холопами.
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(без названия)
стоик1114 написал 07.02.2018 19:36
сортирный Карлик важная помеха экономического роста?
Главная помеха - сионизм?
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(без названия)
Апостол написал 07.02.2018 19:27
То ли еще будет, если вновь будет Путин! Пенсионерам настанет полный кирдык, т.к. ВСЯ гайдаровская сволота и мерзота в виде чубайсов, кудриных спят и видят пенсионеров без пенсий, потому что просто они физически не доживут до повышенного возраста.
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Re: ..ему проще
мазай написал 07.02.2018 17:39
да нет уже "проще"-неет, от слова совсем; на кону страна, вся целиком
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Реакция признать это, значит найти козла отпущения.
Александр ДВ написал 07.02.2018 17:32
Вот не надо за козлов... Они и так чего только не делали - и оптимизировали, и банкротили и сокращали, и не платили. Нет тренду с доходами, хоть трынди, хоть тресни, и, что совсем неожиданно, даже Росстат, мля, экономику не подымает.
Ну и кто же козел отпущения? Прально - телеголовыя росеянцы, развесившие уши речам козлячьим за акции, ставки, бизнеса и рейтинги - оно все это к ним каким боком?! Вы за ЭТО страну сдали, что роетесь по помойкам и вылетая со своих курятников? Вы еще и роста ждете?
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Re:
Szanya написал 07.02.2018 16:55
Помню, помню... взрывы домов ознаменовали начало путинизма. Конец путинизма будет кровавым! А то, что, он добровольно отдаст власть через выборы - забудьте!
===================
Да Товарищ, именно так, нас ждут веселые времена, взрывы домов это так, цветочки, с подобным сюжетом можно несколько сценариев разиграть.
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(без названия)
Yura32 написал 07.02.2018 16:53
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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(без названия)
Реакция написал 07.02.2018 15:57
Просто экономика рассчитанная на потреблядство вместе с архиспекуляцией ожидаемо оказалась мыльным пузырем, но признать это, значит найти козла отпущения. Путин плахи до ужаса боится, а все его подельнички лыжи ужи давно смазали и держат их в полной боевой готовности. Им проще устраивать войнушки для разряда обстановки, в надежде заставить финансовую кровь бегать по венам страны быстрее. А она скопилась в заднице и там закупорилась. Теперь нужно применять только скальпель. Причем придется резать без наркоза. А Путин с упырями на это не пойдет (его же яйца рядом болтаются), ему проще самому "устроить революцию" в стране и выбить половину ненужного населения. Мы им мешаем, кушать просим! Миллионы штыков направлены в глубь страны и ждут только отмашки. Помню, помню... взрывы домов ознаменовали начало путинизма. Конец путинизма будет кровавым! А то, что, он добровольно отдаст власть через выборы - забудьте!
Ответить
Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 07.02.2018 15:21
Вся власть Русскому рабочему классу!!!Долой власть зажравшихся богатых вурдалаков и изменников Родины!!!
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может надо завести уголовную статью "за бедность"?! и лепить таковым путинскую двушечку
корнхолио написал 07.02.2018 15:15
тогда их сразу сильно поубавится и наша экономика наконец-то поднимется с колен? И как чиновники до этого еще не додумались?
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