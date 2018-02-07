Минтруд объяснил обнищание россиян сокращением теневого сектора

Падение реальных доходов россиян может быть связано с динамикой сокращения теневого сектора экономики, заявил глава Минтруда России Максим Топилин в ходе социального форума в рамках "Недели российского бизнеса" РСПП. "Мне кажется, что это связано с тем, что у нас как раз теневой сектор, который является поставщиком через расходы статистического учета динамики доходов, он как раз начинает сворачиваться", - цитирует министра РИА Новости.

По его словам, сложилась ненормальная ситуация, когда реальные доходы населения падают, при том, что зарплаты россиян растут уже второй год подряд. "В прошлом году реальная зарплата увеличилась больше чем на 3%, в позапрошлом на 0,8%. А реальные доходы и в прошлом году, и в позапрошлом году все равно снижаются. Такого никогда не было, обычно все-таки реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, она за собой тянула рост реальных доходов", - отметил чиновник.

По словам министра, показатели за 2017 год стали для него неожиданностью. "Я даже когда в конце года, в ноябре месяце, говорил, какой прогноз будет, я предполагал, что все-таки реальные доходы по итогам года в связи с понятным уже ростом реальной заработной платы… мы сможем их вытянуть, но этого не произошло", - отметил он.

Топилин считает, что тренд может быть связан с динамикой сокращения теневого сектора. "Здесь есть определенный ответ", - сказал министр, напомнив о мерах по сокращению нелегального сектора, в том числе мерах ЦБ по наведению порядка в банковской сфере.

Отметим, что по данным МВФ, доля теневого сектора экономики в России достигла отметки в 33,7% ВВП. Аналогичный уровень теневой экономики наблюдается в некоторых африканских странах. Среди европейских стран к такой цифре близки только показатели Румынии и Болгарии.

В развитых странах, таких как Сингапур, США, Швейцария или Япония доля теневой экономики не превышает 7-15%, подчеркивают эксперты.