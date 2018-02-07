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Московский листок

Минтруд объяснил обнищание россиян сокращением теневого сектора

Опубликовано 07.02.2018 в разделе комментариев 7

Минтруд объяснил обнищание россиян сокращением теневого сектора

Падение реальных доходов россиян может быть связано с динамикой сокращения теневого сектора экономики, заявил глава Минтруда России Максим Топилин в ходе социального форума в рамках "Недели российского бизнеса" РСПП. "Мне кажется, что это связано с тем, что у нас как раз теневой сектор, который является поставщиком через расходы статистического учета динамики доходов, он как раз начинает сворачиваться", - цитирует министра РИА Новости.

По его словам, сложилась ненормальная ситуация, когда реальные доходы населения падают, при том, что зарплаты россиян растут уже второй год подряд. "В прошлом году реальная зарплата увеличилась больше чем на 3%, в позапрошлом на 0,8%. А реальные доходы и в прошлом году, и в позапрошлом году все равно снижаются. Такого никогда не было, обычно все-таки реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, она за собой тянула рост реальных доходов", - отметил чиновник.

По словам министра, показатели за 2017 год стали для него неожиданностью. "Я даже когда в конце года, в ноябре месяце, говорил, какой прогноз будет, я предполагал, что все-таки реальные доходы по итогам года в связи с понятным уже ростом реальной заработной платы… мы сможем их вытянуть, но этого не произошло", - отметил он.

Топилин считает, что тренд может быть связан с динамикой сокращения теневого сектора. "Здесь есть определенный ответ", - сказал министр, напомнив о мерах по сокращению нелегального сектора, в том числе мерах ЦБ по наведению порядка в банковской сфере.

Отметим, что по данным МВФ, доля теневого сектора экономики в России достигла отметки в 33,7% ВВП. Аналогичный уровень теневой экономики наблюдается в некоторых африканских странах. Среди европейских стран к такой цифре близки только показатели Румынии и Болгарии.

В развитых странах, таких как Сингапур, США, Швейцария или Япония доля теневой экономики не превышает 7-15%, подчеркивают эксперты.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Полная инфляция в РФ по товарам и услугам 49 процентов за последний год
8086 написал 07.02.2018 20:38
Если министр, то в РФ это надолго.
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"реальные зп растут"
г жопинск написал 07.02.2018 18:29
с учетом внутренних органов зп растут.
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Ну наконец-та
Александр ДВ написал 07.02.2018 16:53
Так вот оне где, многомиллионые раб.места!
А нам со всех щелей - эти, мля, кормильцы наши, уж стоко мест, стоко мест прям понасоздавали. Что до доходов - то к концу года многие еще африканским странам завидовать будут (бананы на деревьях, тепло круглый год, спи прям на улице). Вы же кадастровую стоимость своих курятников еще не забыли?
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(без названия)
ь написал 07.02.2018 16:49

Правительство придурков, ничего не видит вокруг и ничего не соображает,
короче зажрались, поэтому и делаю такие заявления
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(без названия)
Yura32 написал 07.02.2018 16:39
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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А где новость про запуск Маском марсианской ракеты?
Вотнафига написал 07.02.2018 16:18
Голову в жеппу засунули?
Эпохальное событие - стоимость выведения 1 кг полезного груза на ОЗО - 1400 дол. И это только начало.
А вы тут все про какого-то старого хрыча с его запущенным ботоксом.
Тундра. Тайга. Священные ебеня. Жеппа мира...
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Деньги людям а не банкам!!!
Лис написал 07.02.2018 15:54
ОПГ"Путин"-это геноцид Русского народа.Деньги выпускаются на весь труд всего Русского народа и присваиваются расистской иудейской сектой РПЦ,ФСБ и ЦБ Рашка.
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