Глава Минздрава: половине российских детских больниц требуется ремонт или снос

Почти половина действующих детских медучредждений не отвечают современным требованиям, нуждаются в ремонте, реконструкции или подлежат сносу, а в 17 российских регионах детские региональные больницы вовсе отсутствуют, заявила в среду министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Наряду с этим из 2,246 тыс. зданий, принадлежащих 241 детской больнице, 17 находятся просто в аварийном состоянии и требуют сноса, 31 здание требует реконструкции, 425 - капитального ремонта, 602 - находятся в приспособленных помещениях", - цитирует ТАСС выступление министра на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.

"Более 1 тыс. зданий - это практически 48% от общего количества - не отвечают современным требованиям", - пояснила министр.

По ее словам, в 17 из 85 регионов отсутствуют региональные больницы, а в строительстве больниц для детей нуждаются 37 регионов.