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Московский листок

Глава Минздрава: половине российских детских больниц требуется ремонт или снос

Опубликовано 07.02.2018 в разделе комментариев 2

Глава Минздрава: половине российских детских больниц требуется ремонт или снос

Почти половина действующих детских медучредждений не отвечают современным требованиям, нуждаются в ремонте, реконструкции или подлежат сносу, а в 17 российских регионах детские региональные больницы вовсе отсутствуют, заявила в среду министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Наряду с этим из 2,246 тыс. зданий, принадлежащих 241 детской больнице, 17 находятся просто в аварийном состоянии и требуют сноса, 31 здание требует реконструкции, 425 - капитального ремонта, 602 - находятся в приспособленных помещениях", - цитирует ТАСС выступление министра на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.

"Более 1 тыс. зданий - это практически 48% от общего количества - не отвечают современным требованиям", - пояснила министр.

По ее словам, в 17 из 85 регионов отсутствуют региональные больницы, а в строительстве больниц для детей нуждаются 37 регионов.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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какие детские больницы-начинается новый грандиозный проект-
МОСТ НА САХАЛИН! написал 07.02.2018 23:26
Несколько триллионов намечается ухнуть туда.
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(без названия)
А.Каммерер написал 07.02.2018 20:08
Так-так. Значит в Донбассе "рюски мир" насаждаем, Сирию бомбим, а деточек лечим в прогнивших сараях? Ну ничего, главное- что Россия встает с колен и Крым-наш.
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