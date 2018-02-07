Чиновники ФСИН снова попалась на махинациях с госзакупками

Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту мошенничества при закупках раций для нужд ФСИН, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело возбуждено после проверки, проведенной сотрудниками управления «М» ФСБ РФ. "Неустановленные должностные лица из числа сотрудников ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН» и ЗАО «Т-Хелпер Телеком», используя свои служебные полномочия, с декабря 2013 г. по октябрь 2015 г. похитили выделенные в рамках гособоронзаказа в 2014-2015 гг. бюджетные средства путем ненадлежащего исполнения госконтрактов и принятия товаров ненадлежащего качества", - отметил собеседник агентства.

Он отметил, что подозреваемые занимались организацией контрактов на поставку 6,2 тыс. комплектов радиостанций отечественного производства для нужд ФСИН. Общая сумма контрактов составила более 141 млн рублей. Подозреваемые выполняли госконтракты ненадлежащим образом и принимали товар плохого качества.

Напомним, в июне 2017 года суд приговорил бывшего директора ФСИН Александра Реймера к восьми годам колонии общего режима по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов. По версии обвинения, Реймер и другие фигуранты дела создали в системе ФСИН предприятие для производства электронных браслетов и разместили госзаказ без конкурса. На самом деле устройства производило другое предприятие, а затем их поставляли в ведомство, за что подсудимые получали откаты в 10 процентов.