Самовыдвиженец через 18 лет вспомнил о минимальной оплате труда и прожиточном минимуме

Законопроект о повышении размера минимальной оплаты труда до прожиточного минимума прошел первое чтение. Однако депутаты, хотя и поддержали его, сомневаются, можно ли прожить в России на 11 163 рублей в месяц.

По данным Всемирного банка, российский МРОТ меньше всех без исключения стран, входящих в Евросоюз. Даже в тех странах ЕС, у которых ВВП на душу населения ниже, чем в России, минимальный размер оплаты труда все равно больше. Так, в Румынии он составляет около $280, в Болгарии — примерно $240.

МРОТ будет доведен до уровня прожиточного минимума в России не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая этого года. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы рассмотрели и приняли в первом чтении.

Президент России Владимир Путин пообещал быстрее довести МРОТ до прожиточного уровня после новогодних праздников во время визита в Тверь, где пообщался с рабочими вагоностроительного завода, и к концу января внес проект закона на рассмотрение парламента.

От редакции: Как же хорошо, как здорово, что на минимальную оплату труда можно будет наконец прожить.

А то странно как-то получается - работает человек, работает, а на зарплату прожить никак не может. Выходит с работы и идет к церкви, сидит на паперти, милостыню собирает - иначе не прокормиться.

Оно и на 11 тысяч рублей непросто, но министр Топилин говорит, что можно. Правда у самого министра зарплата малость побольше, так что откуда он так точно знает - не известно.

Я еще помню, как это все обсуждали еще при Ельцине. Был такой молодой красивый политик из анархистов, вот он эти вопросы и задавал: что это за зарплата, если она меньше проиточного минимума?

Потом политик избрался в Думу, стал солидный, с анархизмом покончил, от созыва к созыву становился все более осанистым и важным, возглавил, наконец, комитет по труду и социальной политике, состарился, а вопрос так и висит в повестке дня к каждым выборам. Очень хороший вопрос, как неразменный пятак. Или как шутка старухи Шапокляк - прохожий наклоняется, кошелек убегает. Депутаты поднимают минимальную зарплату, а прожиточный минимум убегает.

Вот и наш дорогой Самовыдвиженец этот вопрос решал, и практически уже решил, но пока не совсем. Вот после выборов - обязательно.

И, кстати, всегда подает нищим на паперти. До прожиточного минимума.

А.Б.