Самовыдвиженец через 18 лет вспомнил о минимальной оплате труда и прожиточном минимуме

Законопроект о повышении размера минимальной оплаты труда до прожиточного минимума прошел первое чтение. Однако депутаты, хотя и поддержали его, сомневаются, можно ли прожить в России на 11 163 рублей в месяц.
По данным Всемирного банка, российский МРОТ меньше всех без исключения стран, входящих в Евросоюз. Даже в тех странах ЕС, у которых ВВП на душу населения ниже, чем в России, минимальный размер оплаты труда все равно больше. Так, в Румынии он составляет около $280, в Болгарии — примерно $240.
МРОТ будет доведен до уровня прожиточного минимума в России не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая этого года. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы рассмотрели и приняли в первом чтении.
Президент России Владимир Путин пообещал быстрее довести МРОТ до прожиточного уровня после новогодних праздников во время визита в Тверь, где пообщался с рабочими вагоностроительного завода, и к концу января внес проект закона на рассмотрение парламента.
От редакции: Как же хорошо, как здорово, что на минимальную оплату труда можно будет наконец прожить.
А то странно как-то получается - работает человек, работает, а на зарплату прожить никак не может. Выходит с работы и идет к церкви, сидит на паперти, милостыню собирает - иначе не прокормиться.
Оно и на 11 тысяч рублей непросто, но министр Топилин говорит, что можно. Правда у самого министра зарплата малость побольше, так что откуда он так точно знает - не известно.
Я еще помню, как это все обсуждали еще при Ельцине. Был такой молодой красивый политик из анархистов, вот он эти вопросы и задавал: что это за зарплата, если она меньше проиточного минимума?
Потом политик избрался в Думу, стал солидный, с анархизмом покончил, от созыва к созыву становился все более осанистым и важным, возглавил, наконец, комитет по труду и социальной политике, состарился, а вопрос так и висит в повестке дня к каждым выборам. Очень хороший вопрос, как неразменный пятак. Или как шутка старухи Шапокляк - прохожий наклоняется, кошелек убегает. Депутаты поднимают минимальную зарплату, а прожиточный минимум убегает.
Вот и наш дорогой Самовыдвиженец этот вопрос решал, и практически уже решил, но пока не совсем. Вот после выборов - обязательно.
И, кстати, всегда подает нищим на паперти. До прожиточного минимума.
А.Б.
кацапенко написал 08.02.2018 12:21
Крон Принц Емельян Васильевич написал 08.02.2018 12:14
Ленинисты хотели объявить гражданскую войну на Украине, оккупировав Крым и ЛДНР.
Должна быть объявлена война ленинцам!
До полного и окончательного решения этого вопроса!!
С выносом мозга из Мавзолея, с расстрелами, ГУЛАГами, интернатами для детей ленинистов!!!Ребята, други мои, поймите уже, Владимир Владимирович Путин делает очень много всего, он выбран добровольно и радостью на лицах русским народом. Много делает и хорошего, и плохого, так вот он прислушивается к гласу народа, это и Есть демократия с русским акцентом.
Про хорошее не сегодня, но его тьма.
А про плохое поясню свою точку зрения, кто-то покидывает постоянно человеконенавистнические идеи, кто-то из так называемых своих. И Владимир Владимирович вынужден прислушиваться, а потом и реагировать в особо крупных случаях. Так вот этот кто-то, это ленинские недобитки, неусвоившие уроки истории мягко говоря. У них нет нацинальности, нет веры, нет ничего, кроме ужасных идей, которые привели к чудовищным преступлениям против человечности.
Сначала надо покончить с пресупниками абсолютными, потом Путиным заняться, и если заразу выжигать каленным железом, чтоб не выросло, то Путин получит условный срок. Соответственным должно быть наказание.
Правосудие должно быть.
Вся система оплаты труда пришла из СССР. Как и почта России. Как и ФСБ.
Пиво уже не из СССР! Медицина не из! Сельское хозяйство не!
А система оплаты из СССР существует только благодаря недобиткам совецким, которые не занимаются созиданием всю историю РФ, а только следуют своим дебильным принципам, по поводу и без повода.
Нет выхода у Путина, только окончательно решить вопрос краснозадых, эти ленинцы не дадут развиваться. Ленинисты это путы, Путин после выборов реши уже вопрос, с выносом мусора из мавзолея.....
Влад 599 написал 08.02.2018 10:02
стоик1114 написал 08.02.2018 09:06
стоик1115 написал 08.02.2018 08:55
Свидетель Хачикян написал 08.02.2018 08:49
------------------------------------------------------------------------------------
Ну да.
Пойди попробуй, посиди.
Тут же цыгане на "Кайенах" подъедут, хорошо если ноги унесешь живым, зубы выбьют - черт с ними!
"Псевдонищие", работающие не только на паперти но и по всей Москве, на светофорах например - очень доходный бизнес, который держит цыганская община, деньжищи огромные, люди они серьезные, шуток не любят, лучше к церкви близко не подходить.
Если уж очень прижмет - можно в помойке поковыряться. Цветмет в виде пустых банок, если рядом магазин - просроченные продукты, очень хорошая помощь и т.д., способов - миллион, было бы желание!
Edinstvo naroda написал 08.02.2018 08:29
Голосовать за путина – это значит и дальше продолжать этот воровской праздник в стране. Все одиозные фигуранты воровства и развала страны остаются в команде путина и неподсудны. Путин- это империя воровства, это построенная система воровства и геноцида народа!
Несогласный Сергей написал 08.02.2018 07:07
((( норд - ман ))) написал 08.02.2018 05:40
==============
Вы вообще не понимаете.
МРОТ - это то, на что начисляются "полярки".
Которые являются компенсациями, а не зарплатой (ФЗ "О Северах")
Нищенский МРОТ - это способ не платить "полярки" Северянам.
У нас огромный процент людей получает реально прожиточный минимум - и это вместе с коэффициентами и полярками.
В очень средней полосе - за такие зарплаты вообще никто не будет работать, кроме гастарбайтеров и косепоров-алкоголиков.
трибунал над кликой путина написал 08.02.2018 05:03
за эту гниду с шоблой только казнить.
25летКАКнаблюдаю написал 08.02.2018 03:56
Крамольник написал 08.02.2018 01:41
!!!!O!QQ!OQQ!TOTJABOD!!!&&& написал 08.02.2018 01:24
- Ничего странного! После таки того, кака тупые, вечнопьяные роботы-матаголики таки пропили СССР, Коммунизм, таки свою гегемонию - они никто и звать их - никак! А те две бутылки вотки, которые они на продаже страны таки заработали - давно таки выпиты... То таки да... Таки кто их дернул примыкать к безумным вчонкиным и бесноватым гав-ноликам? То таки да..
Насчет повышения МРОТ написал 08.02.2018 00:31
........ . . написал 08.02.2018 00:19