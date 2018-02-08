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Московский листок

Самовыдвиженец через 18 лет вспомнил о минимальной оплате труда и прожиточном минимуме

Опубликовано 08.02.2018 в разделе комментариев 15

нищета зарплата минимум
Самовыдвиженец через 18 лет вспомнил о минимальной оплате труда и прожиточном минимуме

Законопроект о повышении размера минимальной оплаты труда до прожиточного минимума прошел первое чтение. Однако депутаты, хотя и поддержали его, сомневаются, можно ли прожить в России на 11 163 рублей в месяц.

По данным Всемирного банка, российский МРОТ меньше всех без исключения стран, входящих в Евросоюз. Даже в тех странах ЕС, у которых ВВП на душу населения ниже, чем в России, минимальный размер оплаты труда все равно больше. Так, в Румынии он составляет около $280, в Болгарии — примерно $240.

МРОТ будет доведен до уровня прожиточного минимума в России не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая этого года. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы рассмотрели и приняли в первом чтении.

Президент России Владимир Путин пообещал быстрее довести МРОТ до прожиточного уровня после новогодних праздников во время визита в Тверь, где пообщался с рабочими вагоностроительного завода, и к концу января внес проект закона на рассмотрение парламента.

От редакции: Как же хорошо, как здорово, что на минимальную оплату труда можно будет наконец прожить.

А то странно как-то получается - работает человек, работает, а на зарплату прожить никак не может. Выходит с работы и идет к церкви, сидит на паперти, милостыню собирает - иначе не прокормиться.

Оно и на 11 тысяч рублей непросто, но министр Топилин говорит, что можно. Правда у самого министра зарплата малость побольше, так что откуда он так точно знает - не известно.

Я еще помню, как это все обсуждали еще при Ельцине. Был такой молодой красивый политик из анархистов, вот он эти вопросы и задавал: что это за зарплата, если она меньше проиточного минимума?

Потом политик избрался в Думу, стал солидный, с анархизмом покончил, от созыва к созыву становился все более осанистым и важным, возглавил, наконец, комитет по труду и социальной политике, состарился, а вопрос так и висит в повестке дня к каждым выборам. Очень хороший вопрос, как неразменный пятак. Или как шутка старухи Шапокляк - прохожий наклоняется, кошелек убегает. Депутаты поднимают минимальную зарплату, а прожиточный минимум убегает.

Вот и наш дорогой Самовыдвиженец этот вопрос решал, и практически уже решил, но пока не совсем. Вот после выборов - обязательно.

И, кстати, всегда подает нищим на паперти. До прожиточного минимума.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 15
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Re: Я люблю смотреть на сиськи Елены Лихомановой РЕН ТВ
кацапенко написал 08.02.2018 12:21
Не пойму энтого крон прынца василия алибабаевича - то ли чокнутый, то ли сверходаренный аналитик не от мира сего
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Я люблю смотреть на сиськи Елены Лихомановой РЕН ТВ
Крон Принц Емельян Васильевич написал 08.02.2018 12:14
Лев Троцкий объявил - Началась Гражданская Война.
Ленинисты хотели объявить гражданскую войну на Украине, оккупировав Крым и ЛДНР.
Должна быть объявлена война ленинцам!
До полного и окончательного решения этого вопроса!!
С выносом мозга из Мавзолея, с расстрелами, ГУЛАГами, интернатами для детей ленинистов!!!Ребята, други мои, поймите уже, Владимир Владимирович Путин делает очень много всего, он выбран добровольно и радостью на лицах русским народом. Много делает и хорошего, и плохого, так вот он прислушивается к гласу народа, это и Есть демократия с русским акцентом.
Про хорошее не сегодня, но его тьма.
А про плохое поясню свою точку зрения, кто-то покидывает постоянно человеконенавистнические идеи, кто-то из так называемых своих. И Владимир Владимирович вынужден прислушиваться, а потом и реагировать в особо крупных случаях. Так вот этот кто-то, это ленинские недобитки, неусвоившие уроки истории мягко говоря. У них нет нацинальности, нет веры, нет ничего, кроме ужасных идей, которые привели к чудовищным преступлениям против человечности.
Сначала надо покончить с пресупниками абсолютными, потом Путиным заняться, и если заразу выжигать каленным железом, чтоб не выросло, то Путин получит условный срок. Соответственным должно быть наказание.
Правосудие должно быть.
Вся система оплаты труда пришла из СССР. Как и почта России. Как и ФСБ.
Пиво уже не из СССР! Медицина не из! Сельское хозяйство не!
А система оплаты из СССР существует только благодаря недобиткам совецким, которые не занимаются созиданием всю историю РФ, а только следуют своим дебильным принципам, по поводу и без повода.
Нет выхода у Путина, только окончательно решить вопрос краснозадых, эти ленинцы не дадут развиваться. Ленинисты это путы, Путин после выборов реши уже вопрос, с выносом мусора из мавзолея.....
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Элита в рашке - как свинья у корыта Пока в бок вилы не всадят не отползет
Влад 599 написал 08.02.2018 10:02
Элита в рашке - как свинья у корыта Пока в бок вилы не всадят не отползет Аппетиты бездонные Выход как в 1917 1937 19 53 и 1991 - полная смена элит
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(без названия)
стоик1114 написал 08.02.2018 09:06
Частная американская компания успешно запустила тяжелую ракету потому, что у в США нет сортирный Карликов и Рогагозиных?
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(без названия)
стоик1115 написал 08.02.2018 08:55
Почему русские считают сортирного Карлика идиотом, а не преступником?
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(без названия)
Свидетель Хачикян написал 08.02.2018 08:49
"...Выходит с работы и идет к церкви, сидит на паперти, милостыню собирает ..."
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Ну да.
Пойди попробуй, посиди.
Тут же цыгане на "Кайенах" подъедут, хорошо если ноги унесешь живым, зубы выбьют - черт с ними!
"Псевдонищие", работающие не только на паперти но и по всей Москве, на светофорах например - очень доходный бизнес, который держит цыганская община, деньжищи огромные, люди они серьезные, шуток не любят, лучше к церкви близко не подходить.
Если уж очень прижмет - можно в помойке поковыряться. Цветмет в виде пустых банок, если рядом магазин - просроченные продукты, очень хорошая помощь и т.д., способов - миллион, было бы желание!
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Re: Империя воровства и сырьевая колония запада- это раша
Edinstvo naroda написал 08.02.2018 08:29
Путин с приближением выборов развил небывалую активность: по всем каналам тв он не слазит с экранов, инициативы по прибавке грошей обворованным пенсионерам, то объявляют амнистию ворам-олигархам, которые наворовали триллионы в России и вывезли их на запад. По указанию кремлевской бригады в одночасье воров-олигархов стали в СМИ называть &#171;наши бизнесмены&#187;, &#171;богатые люди&#187;. Со всех сторон журналюги вещают, что да воры-олигархи обворовали страну, но они &#171;наши сукины дети воры&#187;, надо их вернуть в страну и воздать им почести за их воровство!
Голосовать за путина &#8211; это значит и дальше продолжать этот воровской праздник в стране. Все одиозные фигуранты воровства и развала страны остаются в команде путина и неподсудны. Путин- это империя воровства, это построенная система воровства и геноцида народа!
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 08.02.2018 07:07
Этот самовыдвиженец столько наобещал за неполные 18 лет, что упомнить все, ему невозможно (не то, что сделать)! Хотя населюкам нравятся его сказки о светлом будущем, поэтому и выбирают они сладкую парочку вместо нормальной жизни. ЗА КОГО УГОДНО, только не за "гаранта" который с 2000 г. гробит страну!!!
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Re:
((( норд - ман ))) написал 08.02.2018 05:40
мрот это не столько про оплату труда сколько основа для расчета налогов и сборов, так что его повышение сомнительный повод для радости.
==============
Вы вообще не понимаете.
МРОТ - это то, на что начисляются "полярки".
Которые являются компенсациями, а не зарплатой (ФЗ "О Северах")
Нищенский МРОТ - это способ не платить "полярки" Северянам.
У нас огромный процент людей получает реально прожиточный минимум - и это вместе с коэффициентами и полярками.
В очень средней полосе - за такие зарплаты вообще никто не будет работать, кроме гастарбайтеров и косепоров-алкоголиков.
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(без названия)
трибунал над кликой путина написал 08.02.2018 05:03
путинский мрот это намеренная организация геноцида народов России нищетой из корыстных побуждений.
за эту гниду с шоблой только казнить.
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(без названия)
25летКАКнаблюдаю написал 08.02.2018 03:56
..."зарплата" - это стоимость "рабочей силы". "Стоит" она столько, сколько необходимо и достаточно для ее воспроизводства по общенациональным критериям данного этно-социума. Сл-но... "зарплата НИЖЕ прожиточного минимума"...это, во-первых, анти-капитализм; во-вторых, геноцид... Не-геноцидный капитализм, вчерашние советские студенты, "сдавшие" госэкзамен по научному коммунизму, построить, конечно, и не могли... То есть... ЧИСТОСЕРДЕЧНО ПРИЗНАНИЕ и ЯВКА С ПОВИННОЙ...
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Вспомнил "самовыдвиженец" через 18 лет о "прожиточном минимуме"
Крамольник написал 08.02.2018 01:41
Так чего только не вспомнишь, лишь бы стать для лохоктората "добрым Царем" и отправить сей лохокторат голосовать за себя, Любимого.
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(без названия)
!!!!O!QQ!OQQ!TOTJABOD!!!&&& написал 08.02.2018 01:24
"А то странно как-то получается - работает человек, работает, а на зарплату прожить никак не может."
- Ничего странного! После таки того, кака тупые, вечнопьяные роботы-матаголики таки пропили СССР, Коммунизм, таки свою гегемонию - они никто и звать их - никак! А те две бутылки вотки, которые они на продаже страны таки заработали - давно таки выпиты... То таки да... Таки кто их дернул примыкать к безумным вчонкиным и бесноватым гав-ноликам? То таки да..
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(без названия)
Насчет повышения МРОТ написал 08.02.2018 00:31
Вероятно, и в этом году буржуи после выборов, как обычно, повысят коммунальные платежи. Поэтому повышение этого МРОТа не улучшит жизни большинства полунищего населения.
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(без названия)
........ . . написал 08.02.2018 00:19
мрот это не столько про оплату труда сколько основа для расчета налогов и сборов, так что его повышение сомнительный повод для радости.
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