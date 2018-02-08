Анатолий Баранов: А международное законодательство вообще странная вещь

Прокмментировал для "Свободной прессы" очередную инициативу Киева по выборам в Крыму. Забавно.

Проект постановления с призывом помешать проведению выборов президента России в Крыму подготовлен фракцией «Народный фронт» и зарегистрирован в Верховной Раде Украины, передают украинские СМИ со ссылкой на лидера фракции Максима Бурбака.

Голосование, по мнению Бурбака, в случае его проведения, будет «нелегитимным». В проекте постановления говорится, что оно нарушает «Конституцию и законодательство Украины», а также «принципы и нормы международного права».

По словам главного редактора ФОРУМа. мск Анатолия Баранова, выбор крымчан в 2014 году не требуется дополнительно как-то легитимизировать.

— В противном случае надо признать, что мы сами в чем-то сомневаемся. Может, в Кремле сомневаются? У меня лично никаких сомнений и колебаний нет. Что касается законности, то по российским законам все законно, по украинским нет, но граждане России не обязаны следовать украинскому законодательству на своей территории. А международное законодательство вообще странная вещь — оно действует, только когда национальные власти готовы ему следовать, а если не готовы — не действует.

— Зачем вообще Киев мусолит эту тему, если понимает, что что-либо изменить невозможно?

— Власть в Киеве насквозь незаконная и нелегитимная, в силу чего постоянно нуждается в подтверждении своей законности и легитимности. У Киева нет позитивной идеи, поэтому приходится обходиться негативной или зеркальной. Либо соотносить все с Европой — похоже на Европу, значит, хорошо. Либо «шо там у москалiв» — отталкиваться от России, если что-то во вред России, значит хорошо для Украины. Еще раз повторю — нет своей позитивной повестки. Вот какая, допустим, нам разница, что произойдет на выборах на Украине? А для них очень важно, чтобы как-то Украина сыграла роль в выборном процессе в России. Если б мы, как американцы, закрыли посольство Украины в Москве из-за вмешательства в выборы президента России, там было бы счастье! Думаю, правильно было бы не обращать вообще никакого внимания.

— В апреле Украина в ПАСЕ поднимет вопрос нелегитимности выборов президента России, которые пройдут в Крыму. Также украинская делегация будет поднимать этот вопрос в НАТО и ОБСЕ. Какой смысл обращаться в ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, тем более уже постфактум? Почему не в Спортлото?

— Особенно полезно обращаться по этому вопросу в НАТО. Кстати, по уставу НАТО, Украина никогда не сможет стать членом альянса, до тех пор, пока у нее есть неурегулированные территориальные споры с соседями. Таким образом это заявление можно считать отказом Украины от перспективы членства в НАТО. Неплохо.

— Выборы в Думу в Крыму тоже многие поспешили не признать. Насколько это на что-то повлияло? Непризнание выборов президента в Крыму как-то повлияет на признание легитимности российской власти в мире?

— Повлияло на то, что депутата Поклонскую не признают депутатом в ряде международных структур. Но для репутации России это, может, и неплохо. Что до выборов президента, то их нелегитимность, на мой взгляд, никак не связана с проблемой Крыма. То, что Путин избирается президентом четвертый раз, на мой взгляд, куда важней для его легитимации, чем спорное на чей-то взгляд голосование примерно 2,5 процентов избирателей в Крыму и Севастополе.

— Какие реальные действия может предпринять Киев, чтобы помешать голосованию в Крыму?

— Киев может только издать постановление Крымской администрации, расположенной в Киеве. Это примерно то же, что титул византийского императора у французских королей династии Валуа — издать указ можно, но реальные власти Крыма на него просто не обратят внимания. Другое дело, что некоторые наши органы могут оценивать сугубо внутриполитические вопросы, например, призывы к бойкоту в связи с несогласием с процедурой выборов, трактовать как «антироссийскую деятельность», экстремизм и прочее подобное. И вот это как раз может вызвать живейший отклик и на Украине, и в различных западных странах. Но это будут уже не происки Киева, а дуболомство наших собственных властей.