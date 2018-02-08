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Московский листок

Анатолий Баранов: А международное законодательство вообще странная вещь

Опубликовано 08.02.2018 в разделе комментариев 12

путин выборы
Анатолий Баранов: А международное законодательство вообще странная вещь

Прокмментировал для "Свободной прессы" очередную инициативу Киева по выборам в Крыму. Забавно.

Проект постановления с призывом помешать проведению выборов президента России в Крыму подготовлен фракцией «Народный фронт» и зарегистрирован в Верховной Раде Украины, передают украинские СМИ со ссылкой на лидера фракции Максима Бурбака.

Голосование, по мнению Бурбака, в случае его проведения, будет «нелегитимным». В проекте постановления говорится, что оно нарушает «Конституцию и законодательство Украины», а также «принципы и нормы международного права».

По словам главного редактора ФОРУМа. мск Анатолия Баранова, выбор крымчан в 2014 году не требуется дополнительно как-то легитимизировать.

— В противном случае надо признать, что мы сами в чем-то сомневаемся. Может, в Кремле сомневаются? У меня лично никаких сомнений и колебаний нет. Что касается законности, то по российским законам все законно, по украинским нет, но граждане России не обязаны следовать украинскому законодательству на своей территории. А международное законодательство вообще странная вещь — оно действует, только когда национальные власти готовы ему следовать, а если не готовы — не действует.

— Зачем вообще Киев мусолит эту тему, если понимает, что что-либо изменить невозможно?

— Власть в Киеве насквозь незаконная и нелегитимная, в силу чего постоянно нуждается в подтверждении своей законности и легитимности. У Киева нет позитивной идеи, поэтому приходится обходиться негативной или зеркальной. Либо соотносить все с Европой — похоже на Европу, значит, хорошо. Либо «шо там у москалiв» — отталкиваться от России, если что-то во вред России, значит хорошо для Украины. Еще раз повторю — нет своей позитивной повестки. Вот какая, допустим, нам разница, что произойдет на выборах на Украине? А для них очень важно, чтобы как-то Украина сыграла роль в выборном процессе в России. Если б мы, как американцы, закрыли посольство Украины в Москве из-за вмешательства в выборы президента России, там было бы счастье! Думаю, правильно было бы не обращать вообще никакого внимания.

— В апреле Украина в ПАСЕ поднимет вопрос нелегитимности выборов президента России, которые пройдут в Крыму. Также украинская делегация будет поднимать этот вопрос в НАТО и ОБСЕ. Какой смысл обращаться в ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, тем более уже постфактум? Почему не в Спортлото?

— Особенно полезно обращаться по этому вопросу в НАТО. Кстати, по уставу НАТО, Украина никогда не сможет стать членом альянса, до тех пор, пока у нее есть неурегулированные территориальные споры с соседями. Таким образом это заявление можно считать отказом Украины от перспективы членства в НАТО. Неплохо.

— Выборы в Думу в Крыму тоже многие поспешили не признать. Насколько это на что-то повлияло? Непризнание выборов президента в Крыму как-то повлияет на признание легитимности российской власти в мире?

— Повлияло на то, что депутата Поклонскую не признают депутатом в ряде международных структур. Но для репутации России это, может, и неплохо. Что до выборов президента, то их нелегитимность, на мой взгляд, никак не связана с проблемой Крыма. То, что Путин избирается президентом четвертый раз, на мой взгляд, куда важней для его легитимации, чем спорное на чей-то взгляд голосование примерно 2,5 процентов избирателей в Крыму и Севастополе.

— Какие реальные действия может предпринять Киев, чтобы помешать голосованию в Крыму?

— Киев может только издать постановление Крымской администрации, расположенной в Киеве. Это примерно то же, что титул византийского императора у французских королей династии Валуа — издать указ можно, но реальные власти Крыма на него просто не обратят внимания. Другое дело, что некоторые наши органы могут оценивать сугубо внутриполитические вопросы, например, призывы к бойкоту в связи с несогласием с процедурой выборов, трактовать как «антироссийскую деятельность», экстремизм и прочее подобное. И вот это как раз может вызвать живейший отклик и на Украине, и в различных западных странах. Но это будут уже не происки Киева, а дуболомство наших собственных властей.



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Всего комментариев к статье: 12
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Александру
брэд написал 08.02.2018 12:04
Как РФ и Путин поддерживали переворот?
Тем, что приняли его, одобрили после события и признали результаты переворота. Те, кто не поддерживают, не признают результаты, не признают новое правительство, накладывают санкции, устраивают блокаду и т.д. Это я перечисляю по европейской истории. Там бывали войны коалиции государств, если не тот король пришел к власти, или если свергли короля. Но это не случай РФ в 2014 году. Здесь ободрямс.
"Признание чего либо, это не факт поддержки."?? - Это лучший факт поддержки.
Но есть и словесные заявления Путина.
.
Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации на Украине 4 марта 2014:
"это антиконституционный переворот и вооруженный захват власти. ... Являются ли эти сегодняшние власти легитимными? Парламент - отчасти да, все остальные - нет ... Я бы на месте тех, кто считает себя легитимной властью, поспешил бы с соответствующими процедурами, потому что общенационального мандата на проведение внутренней, внешней, экономической политики, а тем более определение будущего Украины у них нет... мы и в этом случае полны терпения и даже готовности на какое-то сотрудничество, мы не хотим прерывать сотрудничество ... Теперь по поводу того, почему вообще эта ситуация возникла... Простой украинский гражданин, простой украинский мужик, он страдал ... Коррупция достигла таких пределов... Я понимаю, кстати говоря, тех людей на майдане"
"И, повторяю, в условиях, когда люди справедливо, я хочу подчеркнуть, и в этом я согласен с майданом, справедливо требуют кардинальных перемен в политике и вывода новых, абсолютно свежих людей в верхние эшелоны власти".
.
То есть Путин понимает людей на майдане, согласен с майданом, свергшим президента. Фактически обвинил Януковича в том, что коррупция достигла "таких пределов", что украинский мужик вынужден был свергать президента. Сам виноват, типа. Ну и совет поспешить с процедурами придания законности новой власти. Это значит - провести выборы президента Украины. Выборы были проведены, все Путина устроило и все в порядке.
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(без названия)
ф.а.н.т.о.мас написал 08.02.2018 11:54
Не менее странные правила бана на этом сайте. Но сомневаюсь, что Баранов их не прокомментирует. Они же не международные, а его личные правила. А они не обсуждаются.
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законодательство вообще странная вещь
Hr написал 08.02.2018 11:05
У Неба свои Законы! Жернова работают четко и безотлагательно! Земное лукаво и сомнительно, а человеческое, а уж законодательство, куда ветер дует. Вам оставили Священный Огонь! и дали наказ - строго настрого предупредили: Храните ЕГО! и что будет если.. Вы извратили и загасили.. теперь будете вспоминать, через другое место, по полной..
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вот такой междуНАРОДНЫЙ
ЗАКОН : написал 08.02.2018 10:32
Всех предателей Советской Власти, пособников и полицаев - на любой территории и без срока давности!
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брэд написал 08.02.2018 07:57
Александр ДВ написал 08.02.2018 09:59
< Поддержав майданные события (переворот, изгнание президента) и пришедшую новую власть на Украине, Путин и государство РФ выступили гарантом нового режима. И это главное.>
*
Ты бредишь??? Каким образом поддержали, лобызали, заявляли, что молодцы, продолжайте и дальше, а в Крыму-так особенно? Януковичей мы примем, так что гоните пачками? Что они гарантировали Вальцману, дятел?
Признание чего либо, это не факт поддержки. А признали захват власти лишь потому, что сами пришли таким же путем вооруженного переворота, положив тысячи, и потому не им брезгливо губешки поджимать.
*
< А значит, либо РФ и Украина - это одно государство, и тогда каждая его часть может обоснованно заявлять, что Крым принадлежит ей, либо какое-то государство врет, что Крым ему принадлежит.>
*
Успокойся, врут оба, что и пояснили в ООН Украине о ея границах, а РФ притихла, потому как ворье даже границы оформить не может, наскоряк записав, что это "госграницы РСФСР, закрепленные международными договорами с СССР". Т.е. еб..тые на всю голову, ибо ни госграниц между РСФСР-СССР, ни документов об этом никогда не было. Нет территорий -нет и граждан, ибо жить им негде, нет и государств без территорий. Потому в ООН и поныне СССР, и границы его - по Хельсинкским соглашениям, во что и ткнули Украину.
Но т.к. дураки с обеих сторон - оне и носятся с выборАми, конституциями и тем чего них юридически не имеется. Телевизир токмо, а мозги им не к чему
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(без названия)
стоик1115 написал 08.02.2018 08:44
"Власть в Киеве насквозь незаконная и нелегитимная" - потому, что это власть Преступников-СИОНИТОВ?
.
Арабы уничтожают сионистов-преступников на благо всего Человечества?
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Что касается отношений Рос. федерации и Украины
брэд написал 08.02.2018 07:57
А разве бывает международное законодательство? Законы могут существовать только там, где есть возможность принудить кого-то их выполнять, то есть внутри государства. Государства считаются суверенными, а это значит, что не подчиняются чужим законам.
Государства могут добровольно взять на себя какое-то обязательство по договору с другими государствами, но это не законодательство, а договоры.
Есть также международные конвенции, то есть какие-то правила, придерживаться которых государства добровольно обязуются.
.
Что касается отношений Рос. федерации и Украины, то между ними продолжает действовать договор о дружбе, существует взаимное признание и отношения на самом высоком уровне. Поддержав майданные события (переворот, изгнание президента) и пришедшую новую власть на Украине, Путин и государство РФ выступили гарантом нового режима. И это главное.
Все остальные более мелкие заявления и официальная деятельность не способны отменить этого факта, и, если идут несколько вразрез с ним, то для пропагандистского воздействия на разные группы населения, которые иногда способны недоумевать и даже впадать в ступор от несоответствия дел и слов властей Рос. федерации и Украины. Чтобы выводить болезных из состояния ступора, им бросаются некие палочки-выручалочки, например, делаются заявления, что вводятся санкции. Лохторат радуется, картина мира у него в голове немного восстанавливается, и поциент из ступора выходит. Это гуманно. Но что не совсем гуманно, так это положение Крыма. Он вызывает истерики у населения. Оно недоумевает и часто спрашивает у прохожих и авторитетных людей: Крым наш? Крым чей?
.
Эта ситуация вызвана тем, что власти Рос. федерации и Украины дают разные сигналы своим подопечным. Рос. федерация и Украина заявляют, что Крым принадлежит ей. Население находится в недоумении. Оно логически понимает, что одна и та же вещь не может находиться у разных людей. А значит, либо РФ и Украина - это одно государство, и тогда каждая его часть может обоснованно заявлять, что Крым принадлежит ей, либо какое-то государство врет, что Крым ему принадлежит.
Ответить
РЕ
((( норд - ман ))) написал 08.02.2018 05:54
Кстати, по уставу НАТО, Украина никогда не сможет стать членом альянса, до тех пор, пока у нее есть неурегулированные территориальные споры с соседями. Таким образом это заявление можно считать отказом Украины от перспективы членства в НАТО. Неплохо.
===============
Неплохо, что "их-там-неты" - могут и в другую сторону от границы появиться.
И никаких вопросов к НАТО - по определению.
Да и у неурегулированности спора - как минимум вторая сторона имеется.
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РЕ
((( норд - ман ))) написал 08.02.2018 05:49
По российским "понятиям" все законно. Подписать в Сочи соглашение о "зонах деэскалации" в Сирии с установкой в этих зонах бесполетной зоны. После этого послать в бесполетную зону боевой самолет. Потерять этот самолет вместе с пилотом и начать, как всегда, истошно вопить "наших бьют".
===============
Бесполетность от путинской подписи не возникла.
В этом ее отличие - от бабаев с ПЗРК в руках.
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(без названия)
!!!!O!QQ!OQQ!-TOT-JABOD!!!& написал 08.02.2018 02:07
"А международное законодательство вообще странная вещь &#8212; оно действует, только когда национальные власти готовы ему следовать, а если не готовы &#8212; не действует."
- Таки чего ему не быть странным, если его придумали таки де-генераты, ублюдки и больные на голову и ебаныеротлибералыиправозащитники? То таки да-аа?
\\//\\\\/\/"Крамольник написал 08.02.2018 01:53
По российским "понятиям" все законно. Подписать в Сочи соглашение о "зонах деэскалации" в Сирии с установкой в этих зонах бесполетной зоны. После этого послать в бесполетную зону боевой самолет. Потерять этот самолет вместе с пилотом и начать, как всегда, истошно вопить "наших бьют". Такое же вероломство, как и у приснопамятного Гитлера. "
- Таки это с твоей, 3,1416-даоратической точки зрения! Учи Теорию Относительности, ты, придурок и учись ею таки руководствоваться! То таки да!
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Re:
гы написал 08.02.2018 02:00
А при чем тут Сирия? Вроде бы речь про Крым.
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(без названия)
Крамольник написал 08.02.2018 01:53
По российским "понятиям" все законно. Подписать в Сочи соглашение о "зонах деэскалации" в Сирии с установкой в этих зонах бесполетной зоны. После этого послать в бесполетную зону боевой самолет. Потерять этот самолет вместе с пилотом и начать, как всегда, истошно вопить "наших бьют". Такое же вероломство, как и у приснопамятного Гитлера.
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