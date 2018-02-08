Генпрокуратура признала: Поклонскую сделали прокурором Крыма незаконно?

Низвержение Няши

Как гром среди ясного неба, как бомбовый налет ВКС на игиловских боевиков прозвучало на «Эхе Москвы» это сенсационное откровение директора Института эффективности правоприменения д.ю.н. профессора Елены Лукьяновой.

«…Что же касается юриста Поклонской, то адаптивность ее высшего образования к российскому праву вызывает у меня большие сомнения, - заявила она в блоге на сайте этой государственной радиостанции. - Диплом же филиала Харьковского университета внутренних дел в Евпатории, который она окончила в 2002 году, усиливает мои сомнения кратно. И как ее вообще прокурором субъекта Федерации назначили, если в Законе «О Прокуратуре» черным по белому написано, что прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, получившие высшее юридическое образование по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе?» (https://echo.msk.ru/blog/elukyanova/2055000-echo).

Вы все поняли - да? Бывшая киевскоподданная Няша заняла кресло главной законницы Крыма незаконно.

Верные журналистскому присловью «спешить надо медленно», мы стали ждать: как на это убийственное разоблачение отреагирует власть?

Ну, хотя бы президентская «говорящая голова», чей патрон 2 мая 2014 г. утвердил ее в должности прокурора полуострова. А вскоре и вовсе присвоил ей звание генерал-майора.

Но пресс-секретарь Д.Песков отмолчался. Как и сам генпрок Ю.Чайка, который 11апреля 2014 г. в торжественной обстановке в Симферополе вручил ей служебную «ксиву».

Ну и сама депутат Госдумы Поклонская стыдливо спряталась в кусты. Ведь получалось, что все вышедшие за два с половиной года с ее подписью предписания не имели юридической силы и подлежат отмене.

Но мы все же решили выяснить у г-на Чайки, что он думает по поводу разразившегося скандала, который не удалось ни замолчать, ни замять.

В журналистском обращении от 4 ноября 2017 г. на ФОРУМе.мск я по просьбе коллег поставил перед ним два совершенно конкретных вопроса:

«Во-первых, хотелось бы знать Ваше отношение к упомянутому заявлению профессора Е.Лукьяновой о незаконности назначения госпожи Поклонской прокурором Крыма.

Во-вторых, просим дать аргументированный ответ по существу на наш вопрос, как того и требует закон: «Соответствовало или не соответствовало российскому законодательству назначение бывшей гражданки Украины Н.В.Поклонской прокурором Республики Крым?» («Если депутат Поклонская нелегитимна, то это надолго?» https://forum-msk.org/material/news/13916473.html).

Президент превышает полномочия

И что? Случилось чудо: нам ответили. Вот какой текст прислал замначальника управления кадров Главного управления кадров генпрокуратуры И.В.Монахов.

Сославшись на Указ президента №200 от 04.04.2014, он растолковал интересную вещь. Оказывается, при приеме на службу в систему генпрокуратуры РФ работников прокуратур Крыма и Севастополя «признаются их образование, а также признаются действительными документы об их образовании».

А посему «нарушений законодательства при назначении Поклонской Н.В. на должность прокурора Республики Крым не допущено».

Прелестно. Вы что-нибудь поняли? Давайте по-порядку. Профессор Е.Лукьянова и не оспаривала правомочность на территории российского Крыма диплома пани Поклонской об окончании в 2002 г. евпаторийского филиала Харьковской академии МВД Украины.

Надо лишь по ходу напомнить, что училась там будущая соперница Матильды на украинской мове, экзамены сдавала на мове и ее диплом написан на ней же. И какие она в пробандеровском вузе прорабатывала дисциплины, чему научилась - даже господу богу неизвестно. Он же, говорят, по-хохлятски не разумеет.

С этим дипломом г-жа перебежчица могла стать у нас участковым, инспектором детской комнаты полиции или борцом с браконьерами, поскольку такой опыт у нее уже имелся. Но не более того.

Однако в сыром и поспешном указе В.Путина все же присутствует одна принципиальная вещь, которую замолчал автор ответа.

Сотрудники прокуратур Крыма и Севастополя «имеют право на поступление на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации без прохождения испытательного срока при условии соответствия требованиям, предъявляемым к лицам, принимаемым на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации, и знания законодательства Российской Федерации».

Продрались? Что это за прокурорские условия - не забыли? Правильно: получение высшего юридического образования по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе». А у Няши, напомню, украинская «ментовка». Увы и ах.

Ну, и конечно, нашего законодательства г-жа выскочка совершенно не знала. Не стремится познать и сейчас. Особенно если учесть ее многомесячную херомантию, которую она развела вокруг «Матильды», требуя ее запрета.

Разумеется, кадровик генпрокуратуры И.Монахов не мог в своем ответе подставлять шефа. Он искал способ выгородить его и навести тень не плетень. Но с нами такие номера не проходят. Здесь вам не тут, как говорится.

Прислав уклончивую отписку, он тем самым от имени генпрока Чайки признал: в марте 2014 г. пани Поклонская получила кресло прокурора Крыма незаконно.

Но кто тогда в состоянии небывалой эйфории на подобные «мелочи» обращал внимания? Ведь «#крымнаш»! Смазливую разведенную бабенку присмотрели на роль символа «крымской весны», а потому на нарушения законов чихать хотели.

К слову, сам этот указ №200 хозяина Кремля представляется очень сомнительным с правовой точки зрения.

Конституция не наделяет президента правом приравнивать документы о высшем образовании зарубежных стран к российским. Наверно, если приспичит, это как-то могут делать аттестационные комиссии вузов, предлагая переподготовку и переквалификацию.

Иначе зачем бы, скажем, дворцовый многоженец Песков стал обучать Париже свою дочку от второго брака Лизу?

Окончила бы она в Москве кулинарный техникум, а сердобольный Владимир Владимирович приравнял бы его аттестат к диплому Гарвардского университета. Или, на худой конец, Оксфордского…

P.S. Всего год с небольшим Няша в Госдуме, а «коллективный Володин» уже настрогал ей мемуары о прожитом. Она усиленно рекламирует прожитое в соцсетях, приглашая на презентацию.

Название точно не помню, но звучит примерно так: «Прокурор! Люби Россию - твою мать».