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Московский листок

ДПС запретили отстранять пьяных судей от управления машиной

Опубликовано 08.02.2018 в разделе комментариев 6

ДПС запретили отстранять пьяных судей от управления машиной

Инспекторам ДПС запретили отстранять судей от управления автомобилем, направлять их на освидетельствование на опьянение и составлять протоколы. Соответствующие уточнения фигурируют во вступившем в силу приказе МВД №948, сообщает газета "Коммерсант". Прежняя редакция приказа предписывала инспектору общаться с судьей, совершившим правонарушение на дороге так же, как и с обычным водителем.

Теперь же инспекторам разрешено лишь составить рапорт с изложением сути нарушения, допущенного прокурором, передать его руководителю, который, в свою очередь, передаст материалы в надзорное ведомство.

Такой же порядок продолжает действовать при общении ДПС с прокурорами. В Генпрокуратуре считают, что инспекторы ДПС могут оказать давление на работников надзорного ведомства, «необоснованно привлекая их к ответственности».

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
не понял, объясните написал 08.02.2018 12:11
Судьям и прокурорам можно ездить пьяными за рулем? Так
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ну наконец-то...
Калькулятор написал 08.02.2018 12:05
теперь пьяных за рулем будет существенно меньше. Можно идти премию получать
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Re:
ватник из ада написал 08.02.2018 11:50
а тем кто молится усердно не страшно .должно пронести , если попы не врут , а если врут ???
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Надо распространить этот закон на футбольных судей...............
В лад написал 08.02.2018 11:46
...глядишь и ЧМ выиграем.
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ТАКОЕ
развитие написал 08.02.2018 11:24
ОБЯЗАТЕЛЬНО приводит к фонарному столбу!
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(без названия)
Лис написал 08.02.2018 11:22
Теперь любой судья или прокурор может спокойно давить "рабов божьих" на своих джипах."Слава" "сынам божьим"-Гундяеву и Путину!
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