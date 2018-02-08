ДПС запретили отстранять пьяных судей от управления машиной

Инспекторам ДПС запретили отстранять судей от управления автомобилем, направлять их на освидетельствование на опьянение и составлять протоколы. Соответствующие уточнения фигурируют во вступившем в силу приказе МВД №948, сообщает газета "Коммерсант". Прежняя редакция приказа предписывала инспектору общаться с судьей, совершившим правонарушение на дороге так же, как и с обычным водителем.

Теперь же инспекторам разрешено лишь составить рапорт с изложением сути нарушения, допущенного прокурором, передать его руководителю, который, в свою очередь, передаст материалы в надзорное ведомство.

Такой же порядок продолжает действовать при общении ДПС с прокурорами. В Генпрокуратуре считают, что инспекторы ДПС могут оказать давление на работников надзорного ведомства, «необоснованно привлекая их к ответственности».