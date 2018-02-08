ДПС запретили отстранять пьяных судей от управления машиной

Инспекторам ДПС запретили отстранять судей от управления автомобилем, направлять их на освидетельствование на опьянение и составлять протоколы. Соответствующие уточнения фигурируют во вступившем в силу приказе МВД №948, сообщает газета "Коммерсант". Прежняя редакция приказа предписывала инспектору общаться с судьей, совершившим правонарушение на дороге так же, как и с обычным водителем.
Теперь же инспекторам разрешено лишь составить рапорт с изложением сути нарушения, допущенного прокурором, передать его руководителю, который, в свою очередь, передаст материалы в надзорное ведомство.
Такой же порядок продолжает действовать при общении ДПС с прокурорами. В Генпрокуратуре считают, что инспекторы ДПС могут оказать давление на работников надзорного ведомства, «необоснованно привлекая их к ответственности».
не понял, объясните написал 08.02.2018 12:11
Калькулятор написал 08.02.2018 12:05
ватник из ада написал 08.02.2018 11:50
В лад написал 08.02.2018 11:46
развитие написал 08.02.2018 11:24
Лис написал 08.02.2018 11:22