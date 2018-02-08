По пути на Сахалин попал в ледовый плен Охотского моря теплоход со 127 пассажирами на борту

Теплоход "Игорь Фархутдинов" со 127 пассажирами на борту пытается пробиться сквозь льды к сахалинскому городу Корсакову, сообщили "Интерфаксу" в четверг, 8 февраля, в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

"Просьбу о помощи капитан судна не подавал, опасность пассажирам сейчас не угрожает, "Игорь Фархутдинов" относится к судам ледового класса", - сказал представитель областного министерства. Он отметил, что, по данным судовладельца, запаса провианта и питьевой воды на теплоходе хватает.

Теплоход с пассажирами и 42 контейнерами на борту вышел из Малокурильской бухты острова Шикотан вечером в понедельник, 5 февраля. Он пытался пройти к Корсакову вблизи побережья Японии, но там его подперли льды. "Сложнейшая ледовая обстановка в том районе оценивается в 10 баллов", - подчеркнул представитель министерства региона.

При выходе из Кунаширского пролива на траверзе японского города Момбецу судно встретило плотные льды толщиной до полутора метров. Ночь на вторник "Игорь Фархутдинов" провел на траверзе, после чего судно продолжило путь в порт назначения, маневрируя и прорываясь сквозь льды.

Теплоход, как ожидается, прибудет в порт Корсакова на Сахалине утром в пятницу, 9 февраля, сообщается на сайте правительства Сахалинской области. Как говорится в сообщении, сейчас теплоход пробивается через плотные льды, пытаясь выйти на чистую воду. До нее, как показывают спутниковые карты, осталось немного, отметили в правительстве.

"Угрозы живучести судна нет. Все маневры безопасны - "Игорь Фархутдинов" обладает ледовым классом, капитан опытный. Рассчитываем, что уже сегодня после обеда с приливом и сменой направления ветра ледовая обстановка улучшится: поля придут в движение, лед станет менее плотным и судну удастся вырваться из ловушки, чтобы уже к утру 9 февраля прибыть в Корсаков", - приводит пресс-служба слова гендиректора морской компании "Сахалин - Курилы" Сергея Кондрашина.

Как сообщили ТАСС в Морском спасательном подцентре, сообщений о бедствии не поступало, ситуация держится под контролем. "Если возникнет чрезвычайная ситуация, то мы отреагируем", - сказал дежурный капитан-координатор Морского спасательного подцентра Кирилл Ким.

Отметим, что знаменитый аналогичный эпизод со скованным льдами "Челюскиным" имел место в другой стране и при других международных обстоятельствах, а сейчас кроме РФ (японской, нпаример) помощи тут ждать ни от кого не приходится... Украшением Москвы 1930-х годов стал Дом Челюскинцев - вот как социалистическое государство заботилось о героях той, всемирно известной истории - спасали не просто учёных, спасали будущее прогрессивного общественного строя. И СССР тогда сопереживало всё прогрессивное человечество - даже в США...

Чем же вспомнится нынешний, постсоветский Сахалин? Губернатором-коррупционером? Тихой экспансией зарубежного капитала? Сырьево-капиталистическими терминалами про газпромовско-американской программе "СПГ"?

Этой, скованной льдами социального регресса, России предстоит через месяц снова выбрать своего могильщика - класс-паразит, ставленником которого является Путин...

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