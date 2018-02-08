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Московский листок

Миллионеру Пескову нечего ответить на американскую бомбардировку солдат Асада

Опубликовано 08.02.2018 в разделе комментариев 1

сша позор силовигархия сирия
Миллионеру Пескову нечего ответить на американскую бомбардировку солдат Асада

Миллионер Песков не стал комментировать заявление Пентагона об атаке возглавляемой США коалиции по позициям проправительственных сил в Сирии. Он отметил, что не располагает детальной информацией по этому вопросу. 

«В данном случае я бы рекомендовал вам в Министерство обороны обратиться, которое больше знает, что происходит там на земле», — сказал журналистам Песков. 

Возглавляемая США международная коалиция сообщила о том, что 7 февраля нанесла удары по проправительственным силам в Сирии. В заявлении говорится, что действия были предприняты «в ответ на неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии». 

Портал iz.ru писал о заявлении американского чиновника о том, что в результате авиаудара были убиты более ста человек. Российский сенатор Франц Клинцевич атаку назвал беспрецедентным актом агрессии со стороны коалиции США.

Отметим, что и 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на стал комментировать заявления курдов о РФ в связи с операцией в сирийском Африне. "Нет, мне нечего добавить к тому, что я говорил вчера по поводу турецкой операции в Африне", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник, 23 января. Его цитирует ТАСС. 

Накануне он заявил, что Кремль внимательно следит за ходом операции турецкой армии в Африне. По его словам, российские представители поддерживают контакт как с сирийским, так и с турецким руководством. Песков также подчеркивал, что Россия по-прежнему считает основополагающим принцип сохранения территориальной целостности Сирии. 

Кроме того, Песков не стал отвечать на вопрос, была ли Москва заранее проинформирована о готовящейся операции ВС Турции. В понедельник о том, что у Анкары было некое соглашение с Москвой относительно операции против курдских ополченцев в Африне, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Лис написал 08.02.2018 11:38
Турция стала такой же клерикальной помойкой как и православный Мордор.
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