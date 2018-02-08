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Московский листок

Путин и Эрдоган поговорили, но не об Африне

Опубликовано 08.02.2018 в разделе комментариев 0

турция силовигархия сирия африн
Путин и Эрдоган поговорили, но не об Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили по телефону сирийское урегулирование. Как уточняет Haberturk, стороны также договорились провести следующий саммит Турция—Россия—Иран в Стамбуле и обсудили развитие событий в Африне и Идлибе. 

Кроме того, господин Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в Идлибе российского летчика Романа Филипова. Он катапультировался из сбитого самолета Су-25. Кто именно это сделал, пока не выяснено, поскольку сразу несколько группировок заявили, что штурмовик сбили они.

В частности, террористическая группировка "Тахрир аш-Шам"(запрещена в РФ), возникшая в прошлом году на базе другой организации джихадистов - "Джебхат ан Нусра"(запрещена в РФ), - взяла на себя ответственность за атаку на российский штурмовик Су-25 в сирийской провинции Идлиб, сообщает агентство Reuters. Боевики подтвердили информацию о том, что самолет был сбит при помощи переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). 

Отметим, что Идлиб в настоящий момент контролирует коалиция разрозненных группировок боевиков, но главенствует там именно "Тахрир аш-Шам", бывшее ответвление "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). 

Между тем Курдские силы самообороны Африна (КСС) выразили соболезнования в связи с гибелью российского летчика и обвинили в произошедшем Турцию. "Я как официальный представитель курдских сил самообороны Африна в первую очередь хочу выразить соболезнования российскому народу в связи с гибелью летчика сбитого российского самолета в Идлибе. Мне кажется, всем понятно, кто поддерживает те террористические группировки. Группировки в Идлибе осаждены и могут получать поддержку только из Турции", - заявил в беседе с РИА "Новости" представитель КСС Рейзан Хеду. 

От редакции: А что, кстати, об Африне Эрдоган и вправду с Путиным ни слова не сказали? То есть как бы и не существует этой горячей точки на территории Сирии для Путина, который до сих пор считает себя победителем в той "маленькой победоносной войне"?

Как-то странно всё получается: когда Турция сбила российскую "сушку" Путин прям так горевал-печалился, что и говорить с Эрдоганом не хотел, и турецкие мандаринчики с помидорчиками запретил продавать в сырьевой империи своей. Зато когда от печалей оправился, с Эрдоганом назад подружился, то сразу и "Турецкий поток" стали строить, и в восстании военных против Эрдогана спецслужбы оказали помощь недавнему ворогу... А вот курды "рылом не вышли", видимо - и выражают соболезнования России они, а ни Путин, ни даже песков их в упор не слышал - нет таких ополченцев на карте Сирии.

Тем временем на "освобождённой от исламистов" территории - творится террор, но террор "друзей", причём с участием вчерашних игиловцев, но уже сомкнувшихся с турецкой армией, а потому тоже "дружественных"... И ни слова Кремля, ни слова Минобороны об Африне, об агрессии Турции на территорию суверенного государства - не слышит российский народ. 

Международный отдел ЦК ОКП готовит заявление по данному поводу.

Д.Ч.

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