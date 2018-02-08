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Московский листок

Триколорные шапки спортсменам из РФ разрешили носить, но только корейского производства

Опубликовано 08.02.2018 в разделе комментариев 9

олимпиада южная корея
Триколорные шапки спортсменам из РФ разрешили носить, но только корейского производства

Российские спортсмены во время Олимпийских игр 2018 года могут купить и носить шапки в цветах национального флага, которые продаются в официальном магазине с лицензированной продукцией соревнований в Пхенчхане, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Стоимость головного убора, на котором белый, синий и красный цвета расположены в порядке, как на флаге России, составляет 18 000 вон (около 950 рублей).

По словам источника, "официально данная продукция не запрещена для использования спортсменами". Таким образом, они могут использовать ее, находясь на олимпийских объектах.

Напомним, согласно решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года, российские спортсмены, которые получили допуск до соревнований, могут выступать в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). В экипировке отечественных атлетов запрещены любые символы национальной идентификации.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия соревнований состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.

А президент Международной федерации фехтования и "кошелёк" силовигархии Алишер Усманов призвал главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха к пересмотру решения о том, что допущенные к Олимпийским играм в Пхенчхане российские спортсмены должны выступать под нейтральным флагом. 

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Всего комментариев к статье: 9
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Re: больно и смешно
алексс настоящий написал 08.02.2018 21:58
Давно уже насрать!Спорт высших достижений-есть продолжение политики государства.Политика государства-есть производное от его внутреннего устройства,его сути.Суть нашего нынешнего государства-"ДПС запретили отстранять пьяных судей от управления машиной".Усе!Пусть эти клоуны в трехцветных шапочках развлекают свое начальство.К моему народу и моей Родине они отношения не имеют.Насрать!
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больно
и смешно написал 08.02.2018 21:43
и наоборот
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(без названия)
Технарь написал 08.02.2018 20:07
А Вова путин тоже будет носить корейскую шапчонку?
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Неутешительные новости спорта
Светослав............................... написал 08.02.2018 19:54
В Пхенчхане сегодня стартовал олимпийский турнир по керлингу в дебютной дисциплине "дабл-микст" (смешанные пары), который команда нейтральных спортсменов из россiи начала с проигрыша: А.Крушельницкий и А.Брызгалова уступили американцам Ребекке и Мэтту Гамильтон с разгромным счетом 3:9. Вот шо отсутствие мельдония животворящего делает.
.
Тем временем, на родiне, в Самаре, на строящемся для ЧМ-18 стадионе рухнула конструкция, которая служила парником для укладки газона. Теперь "теплицу" будут собирать заново. На данный момент стоимость строительства стадиона "Самара Арена" составляет более 18 млрд фублев, а сдача планируется в первом квартале. Ню-ню ))
.
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Re: не боись ватник из ада...
все будет ХОРОШО написал 08.02.2018 18:36
За наши бабки напишут что нибудь...а на очередном ток шоу нам расскажут что все НАПИСАННОЕ это наша очередная победа...как никак мы башляем и без написанного не останемся.
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(без названия)
ватник из ада написал 08.02.2018 18:25
я одного не могу понять то - как будут обозначать
сборную по хоккею итд . сборная чего ? чего
нав экранах то напишуть ? ливная хохма .
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(без названия)
10 кеце=1 пепелац написал 08.02.2018 17:11
Было бы правильно ослабить санкции и разрешить пацакам из России вместо 2 раза ку делать только 1 раз. Это должно вселить гордость в спортсменов при здаче анализов мочи.
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(без названия)
Какая прелесть написал 08.02.2018 16:59
Пока спортсмены всего мира с гордостью поднимают флаги своих стран , стратегическим партнерам Науру позволили носить полосатые шапочки. Слава великому Пу!
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Шоу для пупых
Ядовитый туман написал 08.02.2018 15:32
Олимпийский комитет это лиш один из кранов для извлечения ресурсов из наРода этих кранов огромное множество...Деньги надо изымать...и их изымають....но не без хохмы
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