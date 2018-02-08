Нефтерубль падает перед долларом ниц после очередного фондового обвала в США

Курс доллара обновил максимум года, поднявшись до 57,9 рубля. Рубль плавно падает на фоне снижения нефтяных котировок. Так, апрельский фьючерс на нефть марки Brent упал почти на полпроцента - до 65,2 доллара за баррель.

"Нефтяные цены продолжают снижаться. Уже достигнут месячный минимум за баррель. Главной причиной нынешнего снижения стало увеличение роста запасов нефти и усиление опасения по поводу избыточного предложения во время сезона более слабого спроса. Запасы нефти в США выросли на 1,9 миллиона баррелей. К тому же, выросла и добыча нефти на 332 тысячи - до уровня 10,251 миллиона баррелей в сутки, что также является негативным фактором, особенно во время слабого спроса", - отмечает Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка.

Напомним, рекордный с 2011 года обвал на американском фондовом рынке вызвал цепную реакцию и перекинулся на биржи Азии и Европы, передает "Интерфакс". Инвесторов беспокоят признаки роста инфляции и процентных ставок, отмечают аналитики.

Японский индекс Nikkei, отражающий стоимость 225 крупнейших компаний страны, на торгах во вторник падал максимально за 18 лет, теряя на минимуме 6,4%. В Гонконге акции упали на 4,84% по индексу Hang Seng. Китайский Shanghai Composite потерял 3,35%. Торги в Европе стартовали с падения панъевропейского индекса EuroStoxx600 на 2,8%, ставшего максимальным с июня 2016 года.

Российский рынок акций открылся падением на 2% по индексу Московской биржи и 2,8% по индексу РТС, но к 12.07 по московскому времени сократил потери до 1,26% и 1,78% соответственно.

Цены на нефть обновили минимумы с начала года: сорт Brent дешевел до 66,82 доллара за баррель, теряя 1,1% за день и 7,9% по сравнению с пиком двухнедельной давности.

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