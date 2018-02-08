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Московский листок

Нефтерубль падает перед долларом ниц после очередного фондового обвала в США

Опубликовано 08.02.2018 в разделе комментариев 1

кризис силовигархия сырьеваяимперия нефтерубль
Нефтерубль падает перед долларом ниц после очередного фондового обвала в США

Курс доллара обновил максимум года, поднявшись до 57,9 рубля. Рубль плавно падает на фоне снижения нефтяных котировок. Так, апрельский фьючерс на нефть марки Brent упал почти на полпроцента - до 65,2 доллара за баррель.

"Нефтяные цены продолжают снижаться. Уже достигнут месячный минимум за баррель. Главной причиной нынешнего снижения стало увеличение роста запасов нефти и усиление опасения по поводу избыточного предложения во время сезона более слабого спроса. Запасы нефти в США выросли на 1,9 миллиона баррелей. К тому же, выросла и добыча нефти на 332 тысячи - до уровня 10,251 миллиона баррелей в сутки, что также является негативным фактором, особенно во время слабого спроса", - отмечает Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка.

Напомним, рекордный с 2011 года обвал на американском фондовом рынке вызвал цепную реакцию и перекинулся на биржи Азии и Европы, передает "Интерфакс". Инвесторов беспокоят признаки роста инфляции и процентных ставок, отмечают аналитики.

Японский индекс Nikkei, отражающий стоимость 225 крупнейших компаний страны, на торгах во вторник падал максимально за 18 лет, теряя на минимуме 6,4%. В Гонконге акции упали на 4,84% по индексу Hang Seng. Китайский Shanghai Composite потерял 3,35%. Торги в Европе стартовали с падения панъевропейского индекса EuroStoxx600 на 2,8%, ставшего максимальным с июня 2016 года. 

Российский рынок акций открылся падением на 2% по индексу Московской биржи и 2,8% по индексу РТС, но к 12.07 по московскому времени сократил потери до 1,26% и 1,78% соответственно. 

Цены на нефть обновили минимумы с начала года: сорт Brent дешевел до 66,82 доллара за баррель, теряя 1,1% за день и 7,9% по сравнению с пиком двухнедельной давности.

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Всего комментариев к статье: 1
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Для слепых
Спектакль.. написал 08.02.2018 17:46
Доллар это кусочек бумажки..очень удобно за бумажку покупать..а точнее забирать ни за понюх табака все что требуеться...рупь это тоже самое но ниже по "статусу"...разыгрываеться спектакль для рабов...забираеться задаром то что надо забрять...раб должен тоже работать за так..за бумажку...затем бумажка обезцениваеться от того что это лиш эфимерный символ обещанного...раб остаеться в рубахе..и только.А чтоб раб не накакпливал негативный опыт не не поумнел бы вдруг Его утилизируют посредством разных механизмов.оставшееся от утилизированного раба потомство пополняет ресурс и все начинаеться заново...Вообщем СКУКОТА
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